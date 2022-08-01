Санкции не приведут к тотальному коллапсу в РФ, но о статусе сверхдержавы она может забыть, - Боррель

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предостерег от напрасных надежд на то, что Россия упадет под давлением западных санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Рассчитывать на тотальный коллапс под действием санкций - даже если они не только необходимы, но и действенны - обманчиво. Правда заключается в том, что пока у России есть значительные природные ресурсы, особенно нефть, ее режим будет находить средства для выживания", - пояснил он.

Экономические санкции обязательно приведут к ухудшению уровня жизни в России и не дадут ее экономике преуспевать, но более значительными будут геополитические изменения. Россия будет вынуждена дрейфовать в сторону Китая и полагаться на сотрудничество с ним, считает Боррель.

"Для государства, которое 30 лет пытается вернуть себе статус сверхдержавы, цена разрыва России с Западом будет очень высокой. Российскому режиму придется вместо процветания выбрать политическую выживаемость под китайским крылом. В Китае поняли, что интеграция в мировую экономику является предпосылкой для расцвета, тогда как Путин делает обратный выбор", - сказал он.

"Китай стремится к политическому, экономическому и технологическому могуществу. Он не будет рисковать своей целью ради помощи России. По сути, единственной перспективной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика", - добавил Боррель.

Что касается Европы, подчеркнул Боррель, она будет оставаться открытой для диалога с Россией при условии, что РФ откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины.

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