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Новости Санкции против России
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Санкции не приведут к тотальному коллапсу в РФ, но о статусе сверхдержавы она может забыть, - Боррель

путін

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предостерег от напрасных надежд на то, что Россия упадет под давлением западных санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Рассчитывать на тотальный коллапс под действием санкций - даже если они не только необходимы, но и действенны - обманчиво. Правда заключается в том, что пока у России есть значительные природные ресурсы, особенно нефть, ее режим будет находить средства для выживания", - пояснил он.

Экономические санкции обязательно приведут к ухудшению уровня жизни в России и не дадут ее экономике преуспевать, но более значительными будут геополитические изменения. Россия будет вынуждена дрейфовать в сторону Китая и полагаться на сотрудничество с ним, считает Боррель.

"Для государства, которое 30 лет пытается вернуть себе статус сверхдержавы, цена разрыва России с Западом будет очень высокой. Российскому режиму придется вместо процветания выбрать политическую выживаемость под китайским крылом. В Китае поняли, что интеграция в мировую экономику является предпосылкой для расцвета, тогда как Путин делает обратный выбор", - сказал он.

"Китай стремится к политическому, экономическому и технологическому могуществу. Он не будет рисковать своей целью ради помощи России. По сути, единственной перспективной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика", - добавил Боррель.

Что касается Европы, подчеркнул Боррель, она будет оставаться открытой для диалога с Россией при условии, что РФ откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская экономика не может отказаться от российского газа за одну ночь, - Боррель

россия (95702) санкции (11321) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+26
Было, было такое мнение(скорее искусственно создавалось).
Россия - наследница СССР и потому переняла ее статус сверхдержавы.
Оно бы и дальше так продолжалось(и многие бы продолжали в это верить), если бы кремлевский болван не решил доказать свою сверхдержавность на поле боя. И сдулся...
Примерно как и с "не имеющими аналогов в мире комплексом С-300".
Миф поддерживался 40 лет, пока не начали эти комплексы применять реально. И оказалось, что их проходит все, что посылается.
Конец мифу.
"Под каждым распущенным павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жора"(Ф. Раневская)
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01.08.2022 16:28
+18
У нас в идиотизме более 70% граждан и что?))
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01.08.2022 16:22
+16
Так визнайте Росію країною терористом і тоді їй не допоможе навіть нафта!
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01.08.2022 16:24
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У нас в идиотизме более 70% граждан и что?))
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01.08.2022 16:22 Ответить
о той, у которой так много денег, которые так любит боррель
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01.08.2022 16:22 Ответить
европейцы, когда слышат слова "унизить путина"...начинают непроизвольно писаться в штаны
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01.08.2022 16:24 Ответить
Было, было такое мнение(скорее искусственно создавалось).
Россия - наследница СССР и потому переняла ее статус сверхдержавы.
Оно бы и дальше так продолжалось(и многие бы продолжали в это верить), если бы кремлевский болван не решил доказать свою сверхдержавность на поле боя. И сдулся...
Примерно как и с "не имеющими аналогов в мире комплексом С-300".
Миф поддерживался 40 лет, пока не начали эти комплексы применять реально. И оказалось, что их проходит все, что посылается.
Конец мифу.
"Под каждым распущенным павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жора"(Ф. Раневская)
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01.08.2022 16:28 Ответить
нажаль Боррель правий:

"...о"кей, джельтмены! рубите лес и продавайте его англичанам! доллары шуршат как листья! "

рашка нічого ніколи не виробляла тільки продавала ліс, пеньку і воск
і так сотні років
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01.08.2022 16:36 Ответить
Дядя Боррель-а када расєйській свінарнік бил наддержавою???
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01.08.2022 16:23 Ответить
СССР - "Родіна", де було все своє -від ягелю до ********** та чаю.

як казала Новодворська, "от такой Родины рвет мозг!"
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01.08.2022 17:21 Ответить
Яка наддержава-- ВВП-1,5% от мирового.!
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01.08.2022 16:23 Ответить
Так визнайте Росію країною терористом і тоді їй не допоможе навіть нафта!
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01.08.2022 16:24 Ответить
Борелю давай санкції що знищать росію, станеш героем
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01.08.2022 16:26 Ответить
Ось як виглядає деокуповане місто і дівчата... там де не було боїв. Все окейно https://studio.youtube.com/video/rHanCzziWHI/edit дівулі собі гуляють... тільки ціни зросли
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01.08.2022 16:30 Ответить
Зараз ці санкціі ім як мертвому припарки -- наприклад вони поставляют 20 процентів газу так ціна піднялась з 400 до 2000 -- по грошах ніхера вони не тірают
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01.08.2022 16:35 Ответить
Почекай до кінця року. В 2023 почнеться повний колапс. В 24 це вже буже "пісєць".
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01.08.2022 16:41 Ответить
хто доживе - тои порадуєця
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01.08.2022 16:54 Ответить
Десь таке я вже чув у 2014 . Тоді говорили в 2015 максимум 2016 ********** точно кінець, його економіка порвана на шматки... але, на жаль нічого такого не сталося
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01.08.2022 17:01 Ответить
Гірше чи в нас не буде. В нас руїни,а там все ціле.
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01.08.2022 17:22 Ответить
А ти взмозі порівняти в реалі,а не в телевізорі?
Бо в Криму наприкінці 2015 року говорили "ми хотіли в росію,а опинилися в якійсь *********!"
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01.08.2022 18:59 Ответить
Вони хотіли, щоб зарплати були, як в москві, а ціни як в тодішньому українському райцентрі.
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01.08.2022 19:32 Ответить
Угу у Рахи 3млн різних військових,на війні 300тис-10%,розходи на війну також 10% від бюджету,тепер в них 1.5трл. профіцит(Прокопенко з *живого гвоздя*).
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01.08.2022 19:03 Ответить
Це казка! Заробляють всі,окрім РФ!
НАГАДУЮ! Зараз рефія постачє газ ТІЛЬКИ В МІНІМАЛЬНИХ об'єма згідно довгострокових контрактів (щоб не нарватися на суд і конфіскацію!).
А конракт,тим більш довгостроковий,передбачає - час дії,об'єм от/до,ЦІНУ!
Так от зараз постачає газ від 135$/1.000 Китаю до 200$/1000 до ЄС.
Тільки НОВІ контракти з невеликими об'ємами (Угорщина,Молдова та ін.) мають до 750$/1000.
На спотовий (де ціна буває 2000+$/1000) НЕ ПОСТАЧАЄ!
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01.08.2022 18:55 Ответить
Диалог с Россией если она откажется от имперских амбиций. Никогда! Сотни лет это продолжается и будет продолжаться пока параша не развалится на 15--20 губерний....
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01.08.2022 16:39 Ответить
Для цієї вигрібної ями під назвою рИфИ навіть тотального колапсу замало. Ця недокраїна має згоріти к ****, як скирта сухого бур'яну, і розвалитися на шматки. І кожному, хто спробує реанімувати те стерво, треба одразу ж рубати руки.
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01.08.2022 16:39 Ответить
********* є наддержавою лише за єдиним показником - величина території і особливо в перерахунку кв. кілометрів на душу населення. Другим показником є успадковане від СРСР ЯО.
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01.08.2022 16:39 Ответить
Із цієї території 70% не пригодні для життя. Там навіть міст немає
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01.08.2022 16:50 Ответить
Вечна мерзлота, болота і тундра
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01.08.2022 17:00 Ответить
Наддержавою кацапстан ніколи не був, а колапс-це їх повсякденне життя. Тобто свинорусам пох на санкції. І борелі йдуть нах.
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01.08.2022 16:40 Ответить
россия может скатиться до уровня Северной Кореи. Штатам это конечно выгодно, а нам это ничем не поможет. Нам в ближайшее время нужно вернуть как можно больше территорий. Иначе рано или поздно это перерастет в замороженный конфликт. А в таком случае даже смерть пуйла ничего не решит.
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01.08.2022 16:42 Ответить
Все идёт по плану. Гражданская война в оркостана уже на подходе, только технику всю тут оставили, так что будет по типу 10 с калашами и 100 с топорами ганять высокодоходных по всем просторам. Думаете зря Кавказ гудеть как улиц начал.
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01.08.2022 17:02 Ответить
Голова колгоспу ходить по картопляному полі і посипає його дустом від колорадського жука.Його питають - і шо,жук здохне від того порошку?Нє - каже голова, - не здохне,але вже того здоровля не буде мати...
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01.08.2022 17:22 Ответить
А всему виной проклятая геополитика. На тот же Иран и Венесуэлу где нефти и газа сколько что весь мир хватит залить по горло и которые абсолютно никому не угрожают, там нет ЯО и имперских амбиций - Запад ввел ПОЛНОЕ эмбарго на любую торговлю и инвестиции. На ********* который чуть ли не каждый день ядерным пеплом всем грозит и уже пол Украины в руину превратил - какие то гребанные полумеры...хотя сейчас уже даже эти полумеры постепенно снимаются. Вот тебе и парадоксы
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01.08.2022 17:49 Ответить
💯👍
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01.08.2022 18:18 Ответить
Тому що газотранспортну систему почали будувати ще у 70-х роках минулого століття.
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01.08.2022 18:34 Ответить
Что для Борреля "коллапс", то для россиян - лафа и шара.
Шара закончится, когда на газовые промысл вдруг упадёт метеорит.
Нежданная милость от природы.
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01.08.2022 18:06 Ответить
Этот деятель напоминает слабоумного Папу Римского.
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01.08.2022 18:09 Ответить
Боррель старый и уже небедный хабадский агент,
который столько лет проводит прокремлёвскую политику.
Скрытая сеть Хабада в европейских структурах -
главное оружие российского режима.
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01.08.2022 18:13 Ответить
На раші визнали,що північні корейці, працюють в них майже за ідею, і в 2-2.5 рази швидше та якісніше за рсеян!
Расєянам є куди розвиватись. А трави і кори на раше покищо більше,ніж у КНДР. Там майже все з'їли.
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01.08.2022 19:08 Ответить
Борель, ти ідіот чи прислуга *****? Санкції знищили СРСР, знищать і моксель.
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01.08.2022 19:22 Ответить
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01.08.2022 21:13 Ответить
 
 