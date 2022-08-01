Санкции не приведут к тотальному коллапсу в РФ, но о статусе сверхдержавы она может забыть, - Боррель
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предостерег от напрасных надежд на то, что Россия упадет под давлением западных санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Рассчитывать на тотальный коллапс под действием санкций - даже если они не только необходимы, но и действенны - обманчиво. Правда заключается в том, что пока у России есть значительные природные ресурсы, особенно нефть, ее режим будет находить средства для выживания", - пояснил он.
Экономические санкции обязательно приведут к ухудшению уровня жизни в России и не дадут ее экономике преуспевать, но более значительными будут геополитические изменения. Россия будет вынуждена дрейфовать в сторону Китая и полагаться на сотрудничество с ним, считает Боррель.
"Для государства, которое 30 лет пытается вернуть себе статус сверхдержавы, цена разрыва России с Западом будет очень высокой. Российскому режиму придется вместо процветания выбрать политическую выживаемость под китайским крылом. В Китае поняли, что интеграция в мировую экономику является предпосылкой для расцвета, тогда как Путин делает обратный выбор", - сказал он.
"Китай стремится к политическому, экономическому и технологическому могуществу. Он не будет рисковать своей целью ради помощи России. По сути, единственной перспективной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика", - добавил Боррель.
Что касается Европы, подчеркнул Боррель, она будет оставаться открытой для диалога с Россией при условии, что РФ откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины.
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Россия - наследница СССР и потому переняла ее статус сверхдержавы.
Оно бы и дальше так продолжалось(и многие бы продолжали в это верить), если бы кремлевский болван не решил доказать свою сверхдержавность на поле боя. И сдулся...
Примерно как и с "не имеющими аналогов в мире комплексом С-300".
Миф поддерживался 40 лет, пока не начали эти комплексы применять реально. И оказалось, что их проходит все, что посылается.
Конец мифу.
"Под каждым распущенным павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жора"(Ф. Раневская)
"...о"кей, джельтмены! рубите лес и продавайте его англичанам! доллары шуршат как листья! "
рашка нічого ніколи не виробляла тільки продавала ліс, пеньку і воск
і так сотні років
як казала Новодворська, "от такой Родины рвет мозг!"
Бо в Криму наприкінці 2015 року говорили "ми хотіли в росію,а опинилися в якійсь *********!"
НАГАДУЮ! Зараз рефія постачє газ ТІЛЬКИ В МІНІМАЛЬНИХ об'єма згідно довгострокових контрактів (щоб не нарватися на суд і конфіскацію!).
А конракт,тим більш довгостроковий,передбачає - час дії,об'єм от/до,ЦІНУ!
Так от зараз постачає газ від 135$/1.000 Китаю до 200$/1000 до ЄС.
Тільки НОВІ контракти з невеликими об'ємами (Угорщина,Молдова та ін.) мають до 750$/1000.
На спотовий (де ціна буває 2000+$/1000) НЕ ПОСТАЧАЄ!
Шара закончится, когда на газовые промысл вдруг упадёт метеорит.
Нежданная милость от природы.
который столько лет проводит прокремлёвскую политику.
Скрытая сеть Хабада в европейских структурах -
главное оружие российского режима.
Расєянам є куди розвиватись. А трави і кори на раше покищо більше,ніж у КНДР. Там майже все з'їли.