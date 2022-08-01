Волонтер Гук собирает 430 тысяч грн для закупки более 200 ношей для горячих точек на фронте
Ирина Гук собирает средства на медицинские ноши для переноса раненых и гражданских в зонах боевых действий.
Об этом сообщила в фейсбуке волонтер и специалист по тактической медицине в ОО "Народный тыл" Ирина Гук, передает Цензор.НЕТ.
Волонтер начала срочный сбор 430 тысяч гривен для закупки 228 ношей у производителей в разных странах.
"Из них 212 штук трое разных (проверенных годами) производителей сделают в Украине. Речь идет о 150 мягких ношах и 62 пластиковых. "Солянку" из еще 16 штук мы фактически заказали взаймы за границей и ожидаем - это микс лучших в мире Talon, Raven и SKEDCO.
Общая стоимость этой истории, конечно, гораздо больше, но значительная часть средств есть", - написала Гук.
По ее словам, ноши – это крайне важный расходный материал. На этих носилках иногда также начинается путь домой и наших погибших героев. Карта ПриватБанка Гук Ирины для сбора денег - 4149609014791422.
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та й харчування здається норм - проблем не має
На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника
https://images.cnscdn.com/images/b/b/6/5/bb65944f497052076b2ce3f1fe0c3923/original.jpg
Фото: https://7dniv.info/uploads/posts/2020-08/1598794932_1.jpg 7dniv.info
На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.
Джерело:
2150 Людей по 200 грн. = маленька перемога.
А потім вона ж написала гидкий пост про "економічний фронт" з ненавистю до айтівців((
Йому ж це як два пальці об асфальт.
Он 600 лямів на супутник вбухав. Було би 1000 таких зборів.
Але ж супутник важливіше. Сам МО казав.