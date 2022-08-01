Волонтер Гук собирает 430 тысяч грн для закупки более 200 ношей для горячих точек на фронте

Ирина Гук собирает средства на медицинские ноши для переноса раненых и гражданских в зонах боевых действий.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер и специалист по тактической медицине в ОО "Народный тыл" Ирина Гук, передает Цензор.НЕТ.

Волонтер начала срочный сбор 430 тысяч гривен для закупки 228 ношей у производителей в разных странах.

"Из них 212 штук трое разных (проверенных годами) производителей сделают в Украине. Речь идет о 150 мягких ношах и 62 пластиковых. "Солянку" из еще 16 штук мы фактически заказали взаймы за границей и ожидаем - это микс лучших в мире Talon, Raven и SKEDCO.

Общая стоимость этой истории, конечно, гораздо больше, но значительная часть средств есть", - написала Гук.

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По ее словам, ноши – это крайне важный расходный материал. На этих носилках иногда также начинается путь домой и наших погибших героев. Карта ПриватБанка Гук Ирины для сбора денег - 4149609014791422.