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Волонтер Гук собирает 430 тысяч грн для закупки более 200 ношей для горячих точек на фронте

гук

Ирина Гук собирает средства на медицинские ноши для переноса раненых и гражданских в зонах боевых действий.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер и специалист по тактической медицине в ОО "Народный тыл" Ирина Гук, передает Цензор.НЕТ.

Волонтер начала срочный сбор 430 тысяч гривен для закупки 228 ношей у производителей в разных странах.

"Из них 212 штук трое разных (проверенных годами) производителей сделают в Украине. Речь идет о 150 мягких ношах и 62 пластиковых. "Солянку" из еще 16 штук мы фактически заказали взаймы за границей и ожидаем - это микс лучших в мире Talon, Raven и SKEDCO.
Общая стоимость этой истории, конечно, гораздо больше, но значительная часть средств есть", - написала Гук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше начали сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины

По ее словам, ноши – это крайне важный расходный материал. На этих носилках иногда также начинается путь домой и наших погибших героев. Карта ПриватБанка Гук Ирины для сбора денег - 4149609014791422.

медицина (2524) волонтеры (2637) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+7
Завжди підтримую та вдячний волонтерам але знов виникає питання-а де Міноборони???
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01.08.2022 16:29
+7
Волонтеры сбирают на все... А тем временем зебильная сволота в ВР поднимает себе зарплату . Моральные уроды и конченные мрази
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01.08.2022 16:46
+6
міноборони платить ЗП військовим - уже добре
та й харчування здається норм - проблем не має
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01.08.2022 16:32
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Завжди підтримую та вдячний волонтерам але знов виникає питання-а де Міноборони???
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01.08.2022 16:29 Ответить
міноборони платить ЗП військовим - уже добре
та й харчування здається норм - проблем не має
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01.08.2022 16:32 Ответить
замість 5-ти мільярдів євро,які Україна щомісячно потребує,світ з барського плеча дає які 1.5-2,може і менше. Решту доводиться друкувати,бо власних доходів практично нема.Тут вже таке-як не хочеш нодувати свою армію,то будеш годувати чужу. Треба помагати хто чим може. Правда,вчора почув я новину місцевого масштабу,що одні купили за 1500 доларів собі пса,шпіца.Молодці,шпіц їх захистить від орків.
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01.08.2022 16:39 Ответить
війна дуже дороге "задоволення", просто дуже дороге....
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01.08.2022 17:12 Ответить
хм,не думав,що почую це на цензорі.Справа в тому,що з цією Іриною Гук вже багато років тісно співпрацює моя колишня однокласниця,яка родом з Тернопільщини,але вже багато років у Києві і від 14-го року волонтерить.Який тісний світ...
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01.08.2022 16:34 Ответить
Волонтеры сбирают на все... А тем временем зебильная сволота в ВР поднимает себе зарплату . Моральные уроды и конченные мрази
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01.08.2022 16:46 Ответить
От вам і 400 тис на ноші:

На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника


https://images.cnscdn.com/images/b/b/6/5/bb65944f497052076b2ce3f1fe0c3923/original.jpg

Фото: https://7dniv.info/uploads/posts/2020-08/1598794932_1.jpg 7dniv.info

На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька було складено адміністративний протокол за отриманий як подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 000 доларів США. Його презентував парламентарію помічник.

Джерело:
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01.08.2022 16:47 Ответить
Скинув.
2150 Людей по 200 грн. = маленька перемога.
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01.08.2022 16:50 Ответить
как бы не в тему, но насторожил комент, типа знаем Гук своя. Так вот ноши мяки на розетко около 1000 грн, плюс пластмассовые итого около 250 тыщ. Откуда 430 тыщ?, плюс МО обьявило, что армия обеспечена, плюс очень много приходит из-за границы всякого добра. Если уже скидываться, то на что то ударное, а не на ноши по завышенным ценам и не просто скидываться, а постоянный мониторинг ибо народ себе в зарплате не добавил. У депутатов попросите, они себе стоко выписали, на несколько войн хватит!
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01.08.2022 17:06 Ответить
если ты жлоб, то зачем об этом с дивана говорить на весь форум ?
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01.08.2022 17:10 Ответить
знаешь сколько мутных таких ватных на чистую воду вывел? И сберег людям деньги
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01.08.2022 17:14 Ответить
не знаю. сколько? пиши ФИО и номера уголовных дел - проверим в реестре
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01.08.2022 19:34 Ответить
+150 грн
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01.08.2022 17:08 Ответить
где негодование? на месте Цензора я б проверял таких, а то у нас, что не сми, то волонтер. Народ сердобольный, последнее отдаст, но в армию сии деньги не попадут-не редки случаи покупок себе любимым всего и вся. И по сути, волонтерство хорошо, но почему нет обеспечения от МО, Резников не раз заявлял армия ни в чем не нуждается. Поэтому, народ, хотите помочь армии, помогайте настоящим волонтерским организациям, а не обьявившим с бухты барахты сборы на носилки, да еще и разводят тут сообщениями кто сколько кинул!
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01.08.2022 17:33 Ответить
Волонтерка, міністерка, та коли це закінчиться? Психологиня, кинологиня, хірургиня, парамедикиня.. Який чортів грамотій так корьожить українську мову? ти де вчився редаХтор?
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01.08.2022 17:13 Ответить
Видно старий ти, старше мене (мені 68), якщо не знаєш нових правил української мови.
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03.01.2023 18:19 Ответить
Одна мила дівчина-волонтерка у тві швидко назбирала 100т грн на необхідний девайс. Основні надходження по 30-100 грн - не самі багаті донатили.
А потім вона ж написала гидкий пост про "економічний фронт" з ненавистю до айтівців((
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01.08.2022 17:34 Ответить
айтівців.. то, слух травмувати можна. Які всі безграмотні. Далеко підемо.
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01.08.2022 17:46 Ответить
А що притула ще не зібрав?
Йому ж це як два пальці об асфальт.
Он 600 лямів на супутник вбухав. Було би 1000 таких зборів.
Але ж супутник важливіше. Сам МО казав.
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03.01.2023 18:17 Ответить
 
 