Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя на Херсонщине, - ОВА
На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики бегут с поля боя.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - говорится в сообщении.
Также в оккупированном Херсоне уже неделю перекрыто движение поврежденным Антоновским мостом.
"Оккупанты пытаются его отремонтировать, но ремонтные работы идут с большими погрешностями и не отвечают стандартам строительства. Поэтому пользоваться мостом очень опасно", - отметили в ОВА.
Топ комментарии
+3 Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий01.08.2022 18:01
+2 Миша Науменко
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+2 Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий01.08.2022 18:34
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Україні необхідно посилити програми здачі та приєднання до «Легіону «Свобода Росії». У процесі має бути можливість отримати певне обладнання та інформацію.
А от для чого одягають військовий одяг стефанчук і йому подібні?
блін якже мене дратують такі пости на цензорі ... навіть не уявляю що би було якби у мене було телебачення...
ну та й тому подібний неспростовний фактаж...