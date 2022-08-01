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Новости Война
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Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя на Херсонщине, - ОВА

рф,форма,орки,окупанти,рашисти

На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики бегут с поля боя.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - говорится в сообщении.

Также в оккупированном Херсоне уже неделю перекрыто движение поврежденным Антоновским мостом.

"Оккупанты пытаются его отремонтировать, но ремонтные работы идут с большими погрешностями и не отвечают стандартам строительства. Поэтому пользоваться мостом очень опасно", - отметили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонской области из-за вражеских обстрелов все больше населенных пунктов на грани уничтожения, - ОВА

оккупация (10167) Херсонская область (4810)


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Топ комментарии
+3
Ну для чого переодягаються окупанти в цивільний одяг зрозуміло.
А от для чого одягають військовий одяг стефанчук і йому подібні?
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01.08.2022 18:01
+2
та паляниця то таке,а вот куда глаз узкий девать непонятно
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01.08.2022 17:49
+2
а ще вони деморалізовані а техніка розбита і взагалі ми їх по щолчку пальців виженемо...
блін якже мене дратують такі пости на цензорі ... навіть не уявляю що би було якби у мене було телебачення...
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01.08.2022 18:34
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такие обречены на удобрения.
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01.08.2022 17:41 Ответить
Так ще і паляницю навчаться вимовляти.
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01.08.2022 17:45 Ответить
та паляниця то таке,а вот куда глаз узкий девать непонятно
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01.08.2022 17:49 Ответить
ну можна спихнути, що дверима защимило, та кругла жирна пачка все одно видасть з потрохами) акцент теж видасть)
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01.08.2022 18:15 Ответить
Нехай ремонтують міст їм ще раз вдарять по мосту. Невже орки не розуміють що вони під вогневим контролем. Тільки щось збудують воно буде зруйноване. Ось такі хто розуміє вони тікають.
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01.08.2022 17:46 Ответить
откройте им там "Хуману", шоб они по домам не ходили. Да и во многих случаях и женская одежда понадёжнее будет. Летом это обойдется дешевле, потому что зимой придётся шубы завозить...
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
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01.08.2022 17:59 Ответить
Як писав китайський полководець Сунь Цзи: «Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина майстерності. Підкорити ворога без бою - це вершина майстерності». Бо навіть переможець зазнає певних поразок. Найкраще звернути ворога до боротьби зі своїми.
Україні необхідно посилити програми здачі та приєднання до «Легіону «Свобода Росії». У процесі має бути можливість отримати певне обладнання та інформацію.
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01.08.2022 17:59 Ответить
Ну Сунь Цзы вообще то писал, что100 побед в 100 сражениях - это просто смешно. И если Китай все время воевал по его заветам, то остается только удивляться тому, что ни разу никого не победил. Перефразируя Сунь Цзы, можно сказать, что 100 поражений в 100 сражениях это реально.
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01.08.2022 20:51 Ответить
Ну для чого переодягаються окупанти в цивільний одяг зрозуміло.
А от для чого одягають військовий одяг стефанчук і йому подібні?
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01.08.2022 18:01 Ответить
а ще вони деморалізовані а техніка розбита і взагалі ми їх по щолчку пальців виженемо...
блін якже мене дратують такі пости на цензорі ... навіть не уявляю що би було якби у мене було телебачення...
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01.08.2022 18:34 Ответить
Пока есть резервы и техники и мяса, кацапы не уйдут.
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01.08.2022 19:56 Ответить
Брат товарища сестры моей двоюродной бабушки по линии сестры отчима рассказывал, что ты пи$дишь.
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01.08.2022 19:10 Ответить
по информации от "источника"...
ну та й тому подібний неспростовний фактаж...
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01.08.2022 21:01 Ответить
 
 