Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя на Херсонщине, - ОВА

На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики бегут с поля боя.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - говорится в сообщении.

Также в оккупированном Херсоне уже неделю перекрыто движение поврежденным Антоновским мостом.

"Оккупанты пытаются его отремонтировать, но ремонтные работы идут с большими погрешностями и не отвечают стандартам строительства. Поэтому пользоваться мостом очень опасно", - отметили в ОВА.

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