В Бундестаге призывают использовать замороженные российские активы для выплаты репараций Украине

Россия как страна-агрессор должна выплатить репарации Украине, а использование в этих целях замороженных российских активов положило бы хороший старт процессу.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку именно Россия страна-агрессор и пытается разрушить Украину, ей придется выплачивать репарации для восстановления Украины", - заявил бундесдепутат.

"Поэтому использование замороженных российских активов было бы хорошим началом и хорошим применением для миллиардов долларов. Абсолютно точно Европейский Союз должен найти легальный механизм сделать это", - подытожил Родерих Кизеветтер.

Читайте также: Украину нужно восстанавливать за средства России, - Дуда

Ранее с заявлениями о необходимости использования замороженных российских активов для выплат Украине выступили политики в Соединенных Штатах Америки, ЕС, а также в Швейцарии.

Американский сенатор Шелдон Уайтхаус внес в Конгресс США соответствующий законопроект, которым предлагает конфисковывать российские активы у лиц, находящихся под санкциями и использовать их для восстановления Украины, гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности.

В Сенате Франции представитель группы "Зеленых" Мелани Фогель заявила, что Российская Федерация должна заплатить за восстановление Украины и выплатить репарации, а использование замороженных российских активов является самым справедливым и законным решением.

В парламенте Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, комментируя юридическую сторону вопроса передачи Украине арестованных активов РФ заявил, что арестованные российские средства в банках Швейцарии, а также в других странах Запада, были арестованы у преступников, которые находятся под санкциями и должны быть использованы Украиной.

Также в Европейском парламенте депутат от Германии Михаель Галлэр заявил, что арестованные в Евросоюзе российские государственные активы должны быть переданы Украине для выплаты компенсаций и финансирования реконструкции. По его словам, активы российских олигархов незаконного происхождения, также могут быть переданы Украине, так как по сути также являются государственными активами РФ.

В свою очередь другой депутат Европарламента, представитель Литвы, Пятрас Ауштрявичюс предложил, что замороженные в Евросоюзе российские активы, которые могут быть использованы Украиной, должны быть напрямую переданы Украине, остальные должны быть проданы на аукционах, а средства переданы в украинский бюджет.