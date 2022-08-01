РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5525 посетителей онлайн
Новости Война
2 047 16

В Бундестаге призывают использовать замороженные российские активы для выплаты репараций Украине

кізеветтер,родеріх

Россия как страна-агрессор должна выплатить репарации Украине, а использование в этих целях замороженных российских активов положило бы хороший старт процессу.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку именно Россия страна-агрессор и пытается разрушить Украину, ей придется выплачивать репарации для восстановления Украины", - заявил бундесдепутат.

"Поэтому использование замороженных российских активов было бы хорошим началом и хорошим применением для миллиардов долларов. Абсолютно точно Европейский Союз должен найти легальный механизм сделать это", - подытожил Родерих Кизеветтер.

Читайте также: Украину нужно восстанавливать за средства России, - Дуда

Ранее с заявлениями о необходимости использования замороженных российских активов для выплат Украине выступили политики в Соединенных Штатах Америки, ЕС, а также в Швейцарии.

Американский сенатор Шелдон Уайтхаус внес в Конгресс США соответствующий законопроект, которым предлагает конфисковывать российские активы у лиц, находящихся под санкциями и использовать их для восстановления Украины, гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности.

В Сенате Франции представитель группы "Зеленых" Мелани Фогель заявила, что Российская Федерация должна заплатить за восстановление Украины и выплатить репарации, а использование замороженных российских активов является самым справедливым и законным решением.

В парламенте Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, комментируя юридическую сторону вопроса передачи Украине арестованных активов РФ заявил, что арестованные российские средства в банках Швейцарии, а также в других странах Запада, были арестованы у преступников, которые находятся под санкциями и должны быть использованы Украиной.

Также в Европейском парламенте депутат от Германии Михаель Галлэр заявил, что арестованные в Евросоюзе российские государственные активы должны быть переданы Украине для выплаты компенсаций и финансирования реконструкции. По его словам, активы российских олигархов незаконного происхождения, также могут быть переданы Украине, так как по сути также являются государственными активами РФ.

В свою очередь другой депутат Европарламента, представитель Литвы, Пятрас Ауштрявичюс предложил, что замороженные в Евросоюзе российские активы, которые могут быть использованы Украиной, должны быть напрямую переданы Украине, остальные должны быть проданы на аукционах, а средства переданы в украинский бюджет.

Автор: 

Германия (6995) россия (95702) Бундестаг (224) арест имущества (299) репарации (33)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Будь які репарації мають виплачуватись десятиліттями лише після повної деокупації та підрахунку всіх втрат України. Конфіскація заморожених на рахунках коштів ********** на користь України зараз має йти на оплату зброї для деокупації і утримання біженців.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:25
+2
Рішення про надання ракет на 300 км. вже прийнято в зв'язку з актом геноциду в Оленівці.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:27
+2
Виплатить мені за втрачене майно напряму, бо зелена наволоч все, як завжди, розкраде.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
похоже пару вменяемых таки осталось...
показать весь комментарий
01.08.2022 18:17 Ответить
Китай має біля 350 боєголовок, Росія - 5977. В Росії теж багато засобів доставки. Які ще пояснення треба?
показать весь комментарий
01.08.2022 18:27 Ответить
Шось ты слишком активно зраду разгоняешь на всех ветках. Пригальмуй.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:24 Ответить
Рішення про надання ракет на 300 км. вже прийнято в зв'язку з актом геноциду в Оленівці.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:27 Ответить
Оголосять коли вже будуть у нас, як завжди
показать весь комментарий
01.08.2022 18:42 Ответить
Як мінімум для підтримки економіки вже зараз потрібно потроху брати
показать весь комментарий
01.08.2022 18:23 Ответить
Будь які репарації мають виплачуватись десятиліттями лише після повної деокупації та підрахунку всіх втрат України. Конфіскація заморожених на рахунках коштів ********** на користь України зараз має йти на оплату зброї для деокупації і утримання біженців.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:25 Ответить
Я не збираюсь чекати десятиліття.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:25 Ответить
к шольца рука не підніметься погодити такий закон проти улюблених кацапів
показать весь комментарий
01.08.2022 19:08 Ответить
Виплатить мені за втрачене майно напряму, бо зелена наволоч все, як завжди, розкраде.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:22 Ответить
Ці гроші до держави не дійдуть. Все буде у кишенях влади.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:25 Ответить
А навіщо нам гроші давати - нехай за них краще озброєння та засоби захисту виготовляють по саме далі нікуди і прямо до ЗСУ передають ! І бюргерам зайнятість , і армії нашій допомога ! Так само і з відновленням країни - якщо самі будуть робити , то наші злодії нічого не поцуплять !
показать весь комментарий
01.08.2022 21:46 Ответить
Хер Шольц опять скажет, что он передаст.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:17 Ответить
 
 