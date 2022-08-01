Через две недели, возможно, станет известно, смогут ли открыть порты в Николаеве, - Ким
Возможно, через 2 недели будет ясно, смогут ли открыться порты в Николаеве.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня разговаривал с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Возможно, через две недели будет понимание, могут ли быть открыты николаевские порты. В этой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе!" – отметил глава обладминистрации.
Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа.
22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.
26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.
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Тоесть, война войной, а деньги, якобы в казну, по расписанию. Но шо це за копiйки?
Зато раша получила послабление санкций и свободно торговать нашим ворованным зерном,
а потом вложить эти деньги в оружие для нашего убийства! Виват, Арахамии и Ермаки!
Для нашей власти ТОРГОВЛЯ и ДЕНЬГИ это самое главное. Забота о военнопленных перекинута
на ООН и Красный крест, где всё пропахло вонючими русскими деньгами, которые мы же и помогли им зарабатывать! Где наступление, о котором пиарился Зе фельдмаршал, я всё ждала
продолжительные аплодисменты и слёзы умиления от его фанов. Говорят, есть и такие, которые
атакуют киевские рестораны и балдеют от наших успехов! Щёки из за спины выглядывают, не на
военных же харчях! Сколько ещё надо народной ненависти и проклятий, чтобы зелёная погонь
была покарана?!