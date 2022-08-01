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Новости Война
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Через две недели, возможно, станет известно, смогут ли открыть порты в Николаеве, - Ким

порт,миколаїв

Возможно, через 2 недели будет ясно, смогут ли открыться порты в Николаеве.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня разговаривал с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Возможно, через две недели будет понимание, могут ли быть открыты николаевские порты. В этой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе!" – отметил глава обладминистрации.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа.

22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

Смотрите также: Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. ВИДЕО

Автор: 

Николаев (2156) порт (737) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+5
портал в пэкло кацапам вне очереди спочатку...
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01.08.2022 18:22
+5
С добрым утром. А где наступление? Продали? Или каким образом можно будет освободить Херсон и одновременно возить зерно из Николаева? Да там ад будет.
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01.08.2022 19:20
+4
просто ким зеленая шестерка.
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01.08.2022 19:10
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01.08.2022 18:21 Ответить
портал в пэкло кацапам вне очереди спочатку...
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01.08.2022 18:22 Ответить
Раніше повідомляли, що на Запорізькому і Криворізькому напрямках вириті "сотні кілометрів окопів". А на Миколаївському?
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01.08.2022 18:23 Ответить
Какое это имеет значение.? Хоть весь экватор. Для С-300 окопы не преграда
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01.08.2022 18:27 Ответить
За два тижні ***** рознесе їх вщент.
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01.08.2022 18:24 Ответить
За три доби...
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01.08.2022 18:29 Ответить
То шо контрнаступ фсьо будем торгувати?
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01.08.2022 18:26 Ответить
Контрнаступ видохся так і не розпочавшись. Піар акція закінчилась. Тепер замість воювати будемо торгувати. а те що Миколаїву пісець, то таке.
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01.08.2022 18:58 Ответить
За два тижні десятки тисяч окопаних орків не перемолоти навіть якщо почати масштабний наступ прямо сьогодні.
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01.08.2022 18:33 Ответить
***** в Черном море карнавал устроил а мы порты открываем...вероятно существет последовательность в действии #башим ***** и гоним до Кубани - наводим порядок потом занимаемся портами...
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01.08.2022 18:54 Ответить
просто ким зеленая шестерка.
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01.08.2022 19:10 Ответить
Печально от таких заявлений
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01.08.2022 19:11 Ответить
С добрым утром. А где наступление? Продали? Или каким образом можно будет освободить Херсон и одновременно возить зерно из Николаева? Да там ад будет.
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01.08.2022 19:20 Ответить
ідіот!
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01.08.2022 20:28 Ответить
Вимальовується вся картина «продовольча криза» від ООН , референдум , і пока південь від жОПи
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01.08.2022 21:29 Ответить
Мы, оказываемся, теперь торгуем, чтобы, борони боже, Африка не сдулась.
Тоесть, война войной, а деньги, якобы в казну, по расписанию. Но шо це за копiйки?
Зато раша получила послабление санкций и свободно торговать нашим ворованным зерном,
а потом вложить эти деньги в оружие для нашего убийства! Виват, Арахамии и Ермаки!
Для нашей власти ТОРГОВЛЯ и ДЕНЬГИ это самое главное. Забота о военнопленных перекинута
на ООН и Красный крест, где всё пропахло вонючими русскими деньгами, которые мы же и помогли им зарабатывать! Где наступление, о котором пиарился Зе фельдмаршал, я всё ждала
продолжительные аплодисменты и слёзы умиления от его фанов. Говорят, есть и такие, которые
атакуют киевские рестораны и балдеют от наших успехов! Щёки из за спины выглядывают, не на
военных же харчях! Сколько ещё надо народной ненависти и проклятий, чтобы зелёная погонь
была покарана?!
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01.08.2022 22:29 Ответить
Вопрос экспорта зерна очень болезненный и впервую очередь это касается жителей сельской местности, большинство людей сдают пай в аренду различным агрохолдингам которые заключают договор аренды от трех лет и более.Урожай 2022 сегодня с людьми расчитываются не деньгами а зерном.Вопрос что с этим зерном делать ?Тут организовалось несколько схем те же агрохолдинги скупают сегодня у людей зерно практически за бесцень а сами на этом зарабатывают прличные деньги.Вот такая она реальность... вроде у нас есть ведомство чья это парафия (Міністерство аграрної політики та продовольства України ) но все на этом и заканчивается. Ответ война с ******.
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01.08.2022 23:07 Ответить
 
 