Путин о возможности ядерной войны: Она никогда не должна быть развязана, победителей не будет

Президент РФ Путин прокомментировал возможность развязки ядерной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости, об этом российский диктатор заявил в приветствии участников X конференции из Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал президент страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал РФ продемонстрировать готовность к работе с США по контролю над ядерными вооружениями.

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