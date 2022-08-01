Путин о возможности ядерной войны: Она никогда не должна быть развязана, победителей не будет
Президент РФ Путин прокомментировал возможность развязки ядерной войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости, об этом российский диктатор заявил в приветствии участников X конференции из Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал президент страны-оккупанта.
Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал РФ продемонстрировать готовность к работе с США по контролю над ядерными вооружениями.
Топ комментарии
+42 5 копійок
показать весь комментарий01.08.2022 18:28
+42 Oleksii Lopasov #517441
показать весь комментарий01.08.2022 18:29
+29 Garry Grant
показать весь комментарий01.08.2022 18:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:23.07.2022
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:01.08.2022
Завали хлебало, окопница.
https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
"НАТО ....- і далі будете шмарки жувати"
Та невже НАТО шмарклі жують?
А на скільки млрд. $ саме країни НАТО надали нам зброї, фінансової допомоги та іншої не чуло?
В дзеркало подивись, шмарклі жують чоловіки, які виїхали з України в скрутний час та й досі сидять за кордоном, як ти у Польщі.
Свої недолугі закиди звертай до зебілів, які за словами Данілова знали про неминучість війни з жовтня 2021, але похеревши всі напрацювання по розвитку та переозброєнню ВСУ ще в 2019, так практично нічього за 4+ місяці не виправили і не зробили.
лишається шантажувати заручниками і вимагати переговорів, роз'ятрюючи походу старі конфлікти в навколосовковій "зоні напруженості"
Якщо українці це не нація тупорилих ******* та терпил, то обов'язково повинне відбутися повернення до ЯДЕРНОГО СТАТУСУ, щоб Київ отримав ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ з Москвою.
І пофіг, що США та Європа скаже, які санкції введе проти України...Не їхні міста під ПРЯМИМ ЯДЕРНИМ ШАНТАЖЕМ Кремля.....
***** обісралось, при чому всюди
Якщо москалі таке зробили з Маріуполем, чому ти вважаєш, що по твоєму Києву чи Львову не вїпуть одного дня ядерною боєголовкою?
Єдиний спосіб Україні убезпечитися від(тепер вже постійних) ядерних загроз росіян - ЦЕ САМИМ ОБЗАВЕСТИСЯ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ І ТАКИМ ЧИНОМ ВСТАНОВИТИ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКВОЮ....
І плювать на західні санкції, плювати на думку Вашингтона, Брюссель та Берліна.... До дупи вся ця українська економіка, коли на кону - ЖИТТЯ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ!!!!!
Это правильно, это хорошо!
У нього дилема, а куди метать. В мінську свої, Україна "вже " його. Нада метать на Воронеж а потім сказати, що то америкоси першими метнули, а їх бронепоїзд таки стоїть на запасному путі.