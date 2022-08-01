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Новости Война
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Путин о возможности ядерной войны: Она никогда не должна быть развязана, победителей не будет

путін

Президент РФ Путин прокомментировал возможность развязки ядерной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости, об этом российский диктатор заявил в приветствии участников X конференции из Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал президент страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал РФ продемонстрировать готовность к работе с США по контролю над ядерными вооружениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система безопасности холодной войны развалилась. У Путина реноме человека, потерявшего связь с реальностью, - нардеп "Голоса" Рахманин

путин владимир (31335) россия (95702) ядерное оружие (1338) ядерная безопасность (495)


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Топ комментарии
+42
Хех! Він теж казав що не нападе на Україну. І шо?
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01.08.2022 18:28
+42
Это он так говорит, потому что у него нет возможности нанести первый обезоруживающий удар. А вот у НАТО такая возможность есть!
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01.08.2022 18:29
+29
Здохни,падло.
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01.08.2022 18:29
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da ladno .... a sho sluchilos ta ?
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01.08.2022 18:28 Ответить
Вероятно в бункер из Турции приехала Кабаева с путлеровским вылупком и начала выть о ухудшившихся условиях жизни.
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01.08.2022 19:59 Ответить
Брехливый бешеный пес.
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01.08.2022 23:29 Ответить
Ух ты. Деда подменили ?
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01.08.2022 18:28 Ответить
кілька раз на день підміняють
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01.08.2022 18:48 Ответить
Ага гг)
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01.08.2022 19:17 Ответить
Хех! Він теж казав що не нападе на Україну. І шо?
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01.08.2022 18:28 Ответить
Это он так говорит, потому что у него нет возможности нанести первый обезоруживающий удар. А вот у НАТО такая возможность есть!
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01.08.2022 18:29 Ответить
Даже не стану спорить. Подписываюсь под каждым словом. Маємо те, шо маємо
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01.08.2022 18:35 Ответить
сцикун - ти, бо пишеш не з окопу.
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01.08.2022 18:39 Ответить
tak tebe ne v ZSU nadao zapisivatsa - begi v DNR tam mnogo svobodnih mest



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.07.2022
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01.08.2022 18:43 Ответить
nizvezdi tut - ban dajut na 3 dnja tak shto kacap
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01.08.2022 18:55 Ответить
ну щоб гадити тут підготовки багато не знадобилося.
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01.08.2022 18:52 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:01.08.2022

Завали хлебало, окопница.
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01.08.2022 18:42 Ответить
якісь країни НАТО бояться і навіть не бояться просто мають якусь залежність від рф, а оскільки в НАТО все вирішуюється консенсусом, то виходить що НАТО боїться.
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01.08.2022 18:50 Ответить
Вот оченб грамотный разбор, как это может быть.
https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
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02.08.2022 04:36 Ответить
Здохни,падло.
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01.08.2022 18:29 Ответить
я за...хуйло сдохнет на швабре.
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01.08.2022 18:29 Ответить
либо швабра, либо лом, хотя швабра поскрепней будет
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01.08.2022 21:57 Ответить
неошкуренный черенок лопаты детишки осуждают..
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02.08.2022 00:13 Ответить
вонюче ***** разом з вонючими расіянами кожного дня всім погрожуються ядерною зброєю, про шо воно меле? нахєр новини цитуються це *****? всім пох шо вони *******, думаю українцям цікава тілька смерть кацапів, про це і повинні бути новини
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01.08.2022 18:29 Ответить
То не він, то інший *****, який у бункері. А це не він )))
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01.08.2022 18:31 Ответить
то що НАТО ....- і далі будете шмарки жувати ....- покажіть кацапам на що ви реально спроможні- дайте нам Зброю.... і все інше - а наші Воїни покажуть усьому світові , що таке недокацапія....
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01.08.2022 18:29 Ответить
Та нееее! Это ж тебе не Косово угрожать))) рашку они боятся обидеть
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01.08.2022 18:37 Ответить
кацап, на тебя хватит, не переживай.
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01.08.2022 18:40 Ответить
Ты излишне параноик, видать, если таким громким словом людей обзываешь без повода.
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01.08.2022 18:42 Ответить


"НАТО ....- і далі будете шмарки жувати"

Та невже НАТО шмарклі жують?
А на скільки млрд. $ саме країни НАТО надали нам зброї, фінансової допомоги та іншої не чуло?

В дзеркало подивись, шмарклі жують чоловіки, які виїхали з України в скрутний час та й досі сидять за кордоном, як ти у Польщі.

Свої недолугі закиди звертай до зебілів, які за словами Данілова знали про неминучість війни з жовтня 2021, але похеревши всі напрацювання по розвитку та переозброєнню ВСУ ще в 2019, так практично нічього за 4+ місяці не виправили і не зробили.
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01.08.2022 18:41 Ответить
В рай вже не хоче???А вже пізно,прийдеться йти.Тільки не в рай,а в пекло,в вічний вогонь
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01.08.2022 18:29 Ответить
нарешті дізнався що навіть з усіма своїми грошіма, тоннами золота і діамантів, до Раю він не потрапить.
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01.08.2022 18:55 Ответить
Значит таки будет. Потому что ***** всегда врет
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01.08.2022 18:30 Ответить
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01.08.2022 18:31 Ответить
Такую картину - да на стену, в золотую рамку! И пусть она станет пророческой.
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01.08.2022 19:52 Ответить
Слух есть что британцы флот решили подарить нам. Незнаю насколько правда, может просто треп.
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01.08.2022 18:33 Ответить
Это те самые тральщики которые могут топить подлодки с помощью дронов которые на них находятся и сканировать морские глубины на предмет "посторонних предметов"
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01.08.2022 18:42 Ответить
непогані були б тральщики
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01.08.2022 18:52 Ответить
звинувачувати британців що вони бояться злити путіна? Так, два тральщіка, а пану скільки треба?
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01.08.2022 18:56 Ответить
макрон опять хочет говорить с ******..
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01.08.2022 18:32 Ответить
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01.08.2022 18:32 Ответить
ну шош, хло, бліцкригу не проканало, і завершити "спєцопєрацию" до ювілею 7 жовтня теж не вийде
лишається шантажувати заручниками і вимагати переговорів, роз'ятрюючи походу старі конфлікти в навколосовковій "зоні напруженості"
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01.08.2022 18:36 Ответить
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01.08.2022 18:38 Ответить
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01.08.2022 18:45 Ответить
🤣🤣
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01.08.2022 19:06 Ответить
Тюю,а як же "аналоговнет"?
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01.08.2022 19:14 Ответить
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01.08.2022 19:17 Ответить
...и бабам нарожать, как в Китае.
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01.08.2022 19:29 Ответить
Тогда им придётся убыть всех своих младенцев женского рода.
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01.08.2022 22:08 Ответить
значить буде ..пуйло понтовик і брехло
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01.08.2022 18:39 Ответить
Усрался ,**** Мордовская?) И кнопку не успеешь нажать))).
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01.08.2022 18:39 Ответить
Наверное в китайском инете почитал про противобункерные ядерные.
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01.08.2022 18:42 Ответить
Дуже цікава стаття в тему https://theins.ru/obshestvo/252673
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01.08.2022 18:42 Ответить
Плани на території у недомірка і Ко змінились? А як волали про ядерний пил.
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01.08.2022 18:42 Ответить
Эта падла в своей жизни уже делало ВСЁ, кроме ядерки, считаю оно спит и видит, как отдаст приказ на использование
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01.08.2022 18:43 Ответить
Треба розуміти що дід Путін зрозумів якщо він завдасть ядерного удару то не тільки Україна постраждає а й Європа й частина Росії . А від того що постраждають країни НАТО то вони це терпіти не будуть і нанесуть йому удар у відповідь.
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01.08.2022 18:46 Ответить
Грамотій ти наш. Дід путін - синонім "*****" .І з малої букви.
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01.08.2022 19:08 Ответить
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю. Відповідно, цілі війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
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01.08.2022 18:47 Ответить
Дід путін зрозумів якщо завдаить ядерного ударо то постраждають країни НАТО також а вони це терпіти не будуть і завдадуть удару у відповідь.
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01.08.2022 18:48 Ответить
А ті їхні яд.ракети кудись полетять, чи взірвуться на місці? Оце можливо їх і мучить.
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01.08.2022 18:50 Ответить
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01.08.2022 18:52 Ответить
тут два варианта или врет как всегда или клизму финскую на 20 литров поставили - слышал хорошо даже мозг прочищает
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01.08.2022 18:54 Ответить
брехливий ,скажений, рашистський пес.
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01.08.2022 18:54 Ответить
Да ты что? А чьи это пропагандоны с пеной у рта постоянно верещат "в ядерный пепел"? Может, сначала рты своим говноедам заткнешь, если понял, что твое ЯО на уровне твоей "второй армии мира"?
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01.08.2022 18:55 Ответить
сатанист *****, ты хуже ядерной войны.
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01.08.2022 18:55 Ответить
Значить незабаром застосує ЯЗ.
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01.08.2022 18:59 Ответить
Стратив сотню полонених - треба прикинутися адекватим, дебіли повірять.
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01.08.2022 18:59 Ответить
Вован опять намекает на ядерную войну. Но никто уже не ведеся...)
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01.08.2022 19:03 Ответить
Екіпаж патрульного катеру проекту 03160 «Раптор» зараз виглядає так.

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01.08.2022 19:13 Ответить
Кап2 (підполковник по сухопутному) командув катером с трьома матросами???? Однако! Ця позиція максимум для капітан-лейтенанту...
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01.08.2022 20:33 Ответить
Як карасі три доби на нозі)
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01.08.2022 21:09 Ответить
Этого урода-маразматика слушать категорически противопоказано, вредно для здоровья...
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01.08.2022 19:14 Ответить
Теж саме Путін казав про український Крим, і чому війна з Україною неможлива ..

Якщо українці це не нація тупорилих ******* та терпил, то обов'язково повинне відбутися повернення до ЯДЕРНОГО СТАТУСУ, щоб Київ отримав ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ з Москвою.
І пофіг, що США та Європа скаже, які санкції введе проти України...Не їхні міста під ПРЯМИМ ЯДЕРНИМ ШАНТАЖЕМ Кремля.....
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01.08.2022 19:21 Ответить
Переможці будуть. І він розуміє, що це буде не росія.
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01.08.2022 19:25 Ответить
На коробці передач це називається режим 'R"
***** обісралось, при чому всюди
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01.08.2022 19:25 Ответить
Знайди в інеті два відоси...де Путін каже, чому Крим - це назавжди українська територія, і чому війна з Україною неможлива...

Якщо москалі таке зробили з Маріуполем, чому ти вважаєш, що по твоєму Києву чи Львову не вїпуть одного дня ядерною боєголовкою?
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01.08.2022 19:34 Ответить
Одеса теж красівьій горот.
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01.08.2022 21:11 Ответить
На Україну теж обіцяв не нападати.
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01.08.2022 19:27 Ответить
Після таких заяв він може застосувати такічне.
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01.08.2022 19:34 Ответить
Хто повірив пуйлу той великий дурак. Атакує, як тільки бюуде можливість.
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01.08.2022 19:38 Ответить
Ніякі усні/письмові ДОМОВЛЕНОСТІ ВАШИНГТОНУ ТА МОСКВИ, щодо невикористання ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ПРОТИ КИЄВА не спрацюють, як неспрацював Будапештський меморандум... Вдарить москаль по Україні своїм ЯЗ...американці скажуть - "ОЙ МИ ПОМИЛИЛИСЯ, СОРРІ" і все на тому закінчиться...

Єдиний спосіб Україні убезпечитися від(тепер вже постійних) ядерних загроз росіян - ЦЕ САМИМ ОБЗАВЕСТИСЯ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ І ТАКИМ ЧИНОМ ВСТАНОВИТИ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКВОЮ....
І плювать на західні санкції, плювати на думку Вашингтона, Брюссель та Берліна.... До дупи вся ця українська економіка, коли на кону - ЖИТТЯ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ!!!!!
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01.08.2022 19:49 Ответить
отже мабудь планує використати ЯЗ
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01.08.2022 20:02 Ответить
Якщо ця істота таке видає, значить має намір підірвати стару радянську бомбу. Терористам ніколи не вірять.
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01.08.2022 20:19 Ответить
*********** вали **** уже в ящик в мовзолее к володьке-рыжему,задрал уже всех .......................................
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01.08.2022 20:21 Ответить
Ссышь, карлик?
Это правильно, это хорошо!

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01.08.2022 20:21 Ответить
Явно тикать собрался.
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01.08.2022 20:25 Ответить
Та ты шо, от это у пропагандонов будет разворот и переобувка на лету
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01.08.2022 21:18 Ответить
******* урод!!! Значить пора готуватися до ядерної війни!
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01.08.2022 22:30 Ответить
в общем, доигрались с умиротворениями. где-то были цитаты Хйла про никогда не нападем на Крым (прям после Грузии), потом про ихтамнетов, куча "России это не выгодно - значит это не мы" с отравлениями и заказными убийствами и т.п. следуя логике кому-то следует или пристрелить дедушку или случайной ракетой попасть или еще что-то, а то потом будет поздно. хотя, конечно, уже поздно - все надо было делать при оккупации Крыма. история никого ничему не учит, который раз.
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01.08.2022 23:33 Ответить
це він так відповаідає на чисельні запити з місць - ну когда же метнем нашу царь бомбу? Когда ?
У нього дилема, а куди метать. В мінську свої, Україна "вже " його. Нада метать на Воронеж а потім сказати, що то америкоси першими метнули, а їх бронепоїзд таки стоїть на запасному путі.
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02.08.2022 04:54 Ответить
Цього чорта завжди треба сприймати з точністю до навпаки. Брехливе падло знов якусь "подлянку" замислив, воно на інше нездатно.
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02.08.2022 17:53 Ответить
 
 