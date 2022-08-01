В Латвии возбуждено несколько дел за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей: проводится оценка наличия признаков преступления на почве ненависти

В восточном латвийском регионе, Латгалии, полиция задержала несколько человек за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей.

Об этом сообщает Латгальское региональное управление Государственной полиции, передает Цензор.НЕТ.

В часности, 12 июля Даугавпилсский участок возбудил уголовное производство (за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) после того, как пьяный мужчина, 1961 года рождения, с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде, разбил стекло автомобиля, а также причинил другой ущерб. Причиной своих действий он указал украинский флаг, расположенный в машине. Мужчина также восхвалял политический режим РФ.

Дополнительно было возбуждено два дела об административном правонарушении — за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и за ношение символики, прославляемой СССР.

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Подобный случай произошел в Резекне 23 июля, когда в полицию поступила информация о том, что гражданин Украины обнаружил, что его автомобиль поврежден. По прибытии на место происшествия были обнаружены несколько человек, которые били ногами по автомобилю, в результате чего кузов был поврежден. На месте задержан молодой человек, 2001 года рождения, которому грозит уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Также возбуждено несколько уголовных производств по факту кражи украинских флагов. В том числе задержан один человек, мужчина 1996 года рождения, который 18 июля похитил флаг, выставленный в поддержку Украины на здании в Даугавпилсе.

Кроме того, начат ряд ведомственных проверок или процессов об административных правонарушениях за размещение пророссийской военной символики в окружающей среде или на объектах инфраструктуры.

Каждое упомянутое событие тщательно оценивается на предмет наличия признаков преступления на почве ненависти, отмечают в полиции.