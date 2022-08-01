В Латвии возбуждено несколько дел за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей: проводится оценка наличия признаков преступления на почве ненависти
В восточном латвийском регионе, Латгалии, полиция задержала несколько человек за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей.
Об этом сообщает Латгальское региональное управление Государственной полиции, передает Цензор.НЕТ.
В часности, 12 июля Даугавпилсский участок возбудил уголовное производство (за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) после того, как пьяный мужчина, 1961 года рождения, с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде, разбил стекло автомобиля, а также причинил другой ущерб. Причиной своих действий он указал украинский флаг, расположенный в машине. Мужчина также восхвалял политический режим РФ.
Дополнительно было возбуждено два дела об административном правонарушении — за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и за ношение символики, прославляемой СССР.
Подобный случай произошел в Резекне 23 июля, когда в полицию поступила информация о том, что гражданин Украины обнаружил, что его автомобиль поврежден. По прибытии на место происшествия были обнаружены несколько человек, которые били ногами по автомобилю, в результате чего кузов был поврежден. На месте задержан молодой человек, 2001 года рождения, которому грозит уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Также возбуждено несколько уголовных производств по факту кражи украинских флагов. В том числе задержан один человек, мужчина 1996 года рождения, который 18 июля похитил флаг, выставленный в поддержку Украины на здании в Даугавпилсе.
Кроме того, начат ряд ведомственных проверок или процессов об административных правонарушениях за размещение пророссийской военной символики в окружающей среде или на объектах инфраструктуры.
Каждое упомянутое событие тщательно оценивается на предмет наличия признаков преступления на почве ненависти, отмечают в полиции.
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Ukrainci , kto edet v LV - staraites neostavatsa v Latgale - eto vatny region - osobenno v blizi granici BY i RU.
Я бы его отпустил только после разбора ВСЕХ завалов ВРУЧНУЮ больниц и других мирных объектов Украины.
Панктартов, мразь ты конченая! Если ты это читаешь, то я ни секунды сейчас бы не пожалел, если бы вместо распития с тобой "Монастырской избы" в компании студентов и твоей девушки на пляже озера Югла в Риге я тебя не задушил!
Я бы давно ОТСИДЕЛ!
Я и жена за два года пандемии очень устали. Осознание начавшейся Третьей мировой и наличие гнид в своей стране и вшей в других странах (типа Венгрии)...
В силу возраста маленьких детей у нас уже нет, все взрослые. Мы выбрали совместить поправку своего сильно пошатнувшегося здоровья с поддержкой туристического бизнеса Литвы в Друскиникае. Возраст и состояние здоровья мне не позволяют присоединиться к активному участию в защите свободы Украины. Мы очень хорошо понимаем степень риска. Это район претензий "Сувалкского коридора". ПЛЕВАТЬ на паРАШУ и их угрозы!
И да, я совсем не смелый. Смелый тот кто при вездесущих рашистских стукачах сегодня по Друскининкаю на белорусских (!!!) номерах рассекал с флагом Украины. Респект тебе братан! Мне хоть чуть меньше стыдно за мою ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ!
Koroče, čali, viss kārtībā!