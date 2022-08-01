РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5525 посетителей онлайн
Новости
3 322 27

В Латвии возбуждено несколько дел за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей: проводится оценка наличия признаков преступления на почве ненависти

латвія

В восточном латвийском регионе, Латгалии, полиция задержала несколько человек за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей.

Об этом сообщает Латгальское региональное управление Государственной полиции, передает Цензор.НЕТ.

В часности, 12 июля Даугавпилсский участок возбудил уголовное производство (за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) после того, как пьяный мужчина, 1961 года рождения, с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде, разбил стекло автомобиля, а также причинил другой ущерб. Причиной своих действий он указал украинский флаг, расположенный в машине. Мужчина также восхвалял политический режим РФ.

Дополнительно было возбуждено два дела об административном правонарушении — за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и за ношение символики, прославляемой СССР.

Читайте также: Латвия с августа приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов РФ

Подобный случай произошел в Резекне 23 июля, когда в полицию поступила информация о том, что гражданин Украины обнаружил, что его автомобиль поврежден. По прибытии на место происшествия были обнаружены несколько человек, которые били ногами по автомобилю, в результате чего кузов был поврежден. На месте задержан молодой человек, 2001 года рождения, которому грозит уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Также возбуждено несколько уголовных производств по факту кражи украинских флагов. В том числе задержан один человек, мужчина 1996 года рождения, который 18 июля похитил флаг, выставленный в поддержку Украины на здании в Даугавпилсе.

Кроме того, начат ряд ведомственных проверок или процессов об административных правонарушениях за размещение пророссийской военной символики в окружающей среде или на объектах инфраструктуры.

Каждое упомянутое событие тщательно оценивается на предмет наличия признаков преступления на почве ненависти, отмечают в полиции.

Автор: 

беженцы (1645) Латвия (1339) россия (95702)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Кацап і там кацап.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:34
+12
Трёхкратное возмещение ущерба, чтобы 2/3 пошли на ВСУ + депортация в кацапию. А в тюрьму не надо.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:35
+10
Депортуйте
показать весь комментарий
01.08.2022 18:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацап і там кацап.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:34 Ответить
Трёхкратное возмещение ущерба, чтобы 2/3 пошли на ВСУ + депортация в кацапию. А в тюрьму не надо.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:35 Ответить
mi hoteli ih vseh deportuvati v 1991 , ale zapad slilsa.....teper eto nemozhlivo po zakonam. uvi.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:13 Ответить
Ага. Нам несколько лет пришлось оправдывается перед Брюсселем, что у нас права русскоязычных не ущемляет. Причём мы им все эти годы от конца 1990х говорили, что на Россию полагаться - себе нагадить.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:43 Ответить
Ну, я думаю вы сможете решить этот вопрос так. Важно, чтобы наказание было непропорциональным нарушению, кацапы это любят, и только так понимают.
показать весь комментарий
02.08.2022 09:46 Ответить
Депортуйте
показать весь комментарий
01.08.2022 18:39 Ответить
вернут кацапов на пальмы раньше всу...
показать весь комментарий
01.08.2022 18:42 Ответить
Даугавпільська дільниця...

Ukrainci , kto edet v LV - staraites neostavatsa v Latgale - eto vatny region - osobenno v blizi granici BY i RU.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:47 Ответить
Yes
показать весь комментарий
01.08.2022 21:21 Ответить
Латгалию к сожалению испортили. Сначала поляки с католичеством, а потом Витебская губерния Российской империи с повальной русификацией. В обоих латышскую речь и письменность травили как могли. В конце ещё совок с уравниловкой на наибольшую серость и жополизу. И да - там довольно много русскоязычных жило и во время первой независимости. Но во время совка их прибавилось, причём не из лучшего конца (см. историю Лугандона). Теперь с этим приходится бороться.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:44 Ответить
Там таких есть очень много - кацапо скот с серпом и молотом в голове который остался в Прибалтике после распада совка
показать весь комментарий
01.08.2022 19:00 Ответить
tak. bole vatnye mesta ce Latgale( Daugavpils , Rēzekne , Krāslava) i Riga.

показать весь комментарий
01.08.2022 19:07 Ответить
Во время СССР в Латвии находился центр Прибалтийского военного округа. С штабом в Риге, высшими офицерами, гебней и 200-тысячной армией. Многие из ник во время возвращения независимости демобилизовались, чтобы остаться на западе. Кое-кто и с заданием на будущее. Введение института негражданов им здорово помешало взять власть в Латвии по белорусскому сценарию. Но они смердит до сих пор. Ещё исторически Рига была третий по важности город в Российской империи. Что делало её интересной для россиян ещё в совке и там хотели переселится. И потому что тут "уже запад". Многие из тех понаехавших ещё тут и нигде не собирается. По закону выбросить их тоже не возможно. Так и живём.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:54 Ответить
У Латвії дуже смердить кацапськими лаптями...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:03 Ответить
Da,osobenno vo vosstoschnoi chasthi. "Starih" milicioneroh tozhe mnogo. I raznih hujepletov/durakov tozhe vezde domēna.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:32 Ответить
всі б країни так боролись з рашизмом то швидше би перемогли
показать весь комментарий
01.08.2022 19:06 Ответить
В Латвии много любителей ,,русского мира,,,они ненавидят и Латвию где родились.Вот такие они, понаехавшие славяне во времена СССР.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:24 Ответить
Служба государственной безопасности Латвии задержала в Риге политика Руслана Панкратова!))
показать весь комментарий
01.08.2022 20:03 Ответить
пророссийского
показать весь комментарий
01.08.2022 20:04 Ответить
tam na 48h tolko....
показать весь комментарий
01.08.2022 20:09 Ответить
*ля, какой праздник на мой день рождения! К сожалению из-за европейской толерастии этого 3,14дараса (в самом мерзком смысле этого слова) в 90-тые годы в меру нормального человека превратившегося в роSSийского ФАШИСТА и подстилки всех диктаторских режимов ЗА БАБКИ скорее всего отпустят. Он гадил в Латвии, Молдове, Беларуси, изображал "политика Латвии" папаРАШЕ (с партией получивших 300 ТРИСТА голосов на всю Латвию!).

Я бы его отпустил только после разбора ВСЕХ завалов ВРУЧНУЮ больниц и других мирных объектов Украины.

Панктартов, мразь ты конченая! Если ты это читаешь, то я ни секунды сейчас бы не пожалел, если бы вместо распития с тобой "Монастырской избы" в компании студентов и твоей девушки на пляже озера Югла в Риге я тебя не задушил!

Я бы давно ОТСИДЕЛ!
показать весь комментарий
01.08.2022 20:27 Ответить
"пьяный мужчина, 1961 года рождения, с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде" - харя стандартного депилсского ********!
показать весь комментарий
01.08.2022 20:18 Ответить
kas tev ar karogu noticis ?
показать весь комментарий
01.08.2022 20:23 Ответить
никто не сказал
показать весь комментарий
01.08.2022 20:40 Ответить
Уважаемый НЕ ВАЖНО, извини, что отвечаю на русском, но как ты понимаешь важнее донести информацию на в силу истории временно популярном.

Я и жена за два года пандемии очень устали. Осознание начавшейся Третьей мировой и наличие гнид в своей стране и вшей в других странах (типа Венгрии)...

В силу возраста маленьких детей у нас уже нет, все взрослые. Мы выбрали совместить поправку своего сильно пошатнувшегося здоровья с поддержкой туристического бизнеса Литвы в Друскиникае. Возраст и состояние здоровья мне не позволяют присоединиться к активному участию в защите свободы Украины. Мы очень хорошо понимаем степень риска. Это район претензий "Сувалкского коридора". ПЛЕВАТЬ на паРАШУ и их угрозы!

И да, я совсем не смелый. Смелый тот кто при вездесущих рашистских стукачах сегодня по Друскининкаю на белорусских (!!!) номерах рассекал с флагом Украины. Респект тебе братан! Мне хоть чуть меньше стыдно за мою ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ!

Koroče, čali, viss kārtībā!
показать весь комментарий
01.08.2022 20:43 Ответить
Толерантное отношение к вате не приемлемо в цивилизованном обществе.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:17 Ответить
То латиші хотять вкрасти у рузьке таку славну перемогу над біндеровцями!
показать весь комментарий
01.08.2022 21:31 Ответить
 
 