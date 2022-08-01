В Киеве пассажиры повторно не будут платить за проезд после отбоя воздушной тревоги, - КГГА

Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги. Также пассажиров призывают пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня наземный общественный транспорт будет останавливать движение в случае воздушной тревоги. Призываю горожан с пониманием отнестись к правилам безопасности и после остановки транспорта сразу уходить в укрытие и не создавать скопления на остановках. После отбоя воздушной тревоги пассажиры смогут продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", – сообщил Николай Поворозник.

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Он пояснил, что трамваи после сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "карманов". После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Те из них, кто за это время не успеют вернуться в транспортное средство, смогут воспользоваться следующим. Оплачивать проезд повторно не следует в обоих случаях.

"Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно оплаченный проезд после возобновления движения", – добавил Поворозник.