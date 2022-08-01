В Киеве пассажиры повторно не будут платить за проезд после отбоя воздушной тревоги, - КГГА
Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги. Также пассажиров призывают пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня наземный общественный транспорт будет останавливать движение в случае воздушной тревоги. Призываю горожан с пониманием отнестись к правилам безопасности и после остановки транспорта сразу уходить в укрытие и не создавать скопления на остановках. После отбоя воздушной тревоги пассажиры смогут продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", – сообщил Николай Поворозник.
Он пояснил, что трамваи после сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "карманов". После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Те из них, кто за это время не успеют вернуться в транспортное средство, смогут воспользоваться следующим. Оплачивать проезд повторно не следует в обоих случаях.
"Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно оплаченный проезд после возобновления движения", – добавил Поворозник.
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Але КМДА думка киян не хвилює. Не турбують їх і економічні втрати, відсутність нормальних укриттів. "
А то не добегут до укрытия.
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как только мы жили до принятия этих "гениальных" решений ?
далекие от людей , леня ушел, а космос остался.
если мне пилять на работу через весь Киев, а потом еще и за город на развозке. и я уже столько лет обещанного метро жду на веник. а тут тревога - то я потрачусь на пригороднюю маршрутку, а не на развозку, и мне поставят на три-четыре часа меньше, то на хера ехать уже? а приеду я с дачи на тот вокзал, дачную или еще там куда( а это часто) в 8 вечера, посижу на лавочке, ведь все эти убежища на бумаге, как туалеты бесплатные, и тут хоб - комендантский час... едь дурак в тролейбусе виртуальном.
ищите других идиотов, за чьи налоги будете чудить.
А я буду бухать и ни хера не делать. Вам это надо?
На 15 хвилин коштуе стільки то
На 30 більше на 1 годину ще інакше
В чому проблема???
Зайшов пробив час і все ....чому людині наприклад одній їхати 10 хвилин а другій 2 години і вони платять одинаково
Дарю идею бесплатно.