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В Киеве пассажиры повторно не будут платить за проезд после отбоя воздушной тревоги, - КГГА

трамвай

Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги. Также пассажиров призывают пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня наземный общественный транспорт будет останавливать движение в случае воздушной тревоги. Призываю горожан с пониманием отнестись к правилам безопасности и после остановки транспорта сразу уходить в укрытие и не создавать скопления на остановках. После отбоя воздушной тревоги пассажиры смогут продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", – сообщил Николай Поворозник.

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Он пояснил, что трамваи после сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "карманов". После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Те из них, кто за это время не успеют вернуться в транспортное средство, смогут воспользоваться следующим. Оплачивать проезд повторно не следует в обоих случаях.

"Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно оплаченный проезд после возобновления движения", – добавил Поворозник.

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25587) проезд (309) транспорт (1758) Поворозник Николай (122)


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Топ комментарии
+12
"76% вважають повним маразмом зупинку громадського транспорту на час повітряної тривоги.

Але КМДА думка киян не хвилює. Не турбують їх і економічні втрати, відсутність нормальних укриттів. "
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01.08.2022 18:40
+12
Сидить коля котлєта десь в пансіонаті на кордоні з польщою і думає, як, ну як мені подбати про любих киян? Як покращити їх безпеку? Бінго! - Навіть якщо тривога по 6 годин поспіль, в комфортабильних укриттях збудованих зе командою достатньо місць для кожного! Достатньо лягти на асвальт і розслабитися! А кому неподобається - метрополітен ну точно впорається з перевезенням мільйонів киян які будуть змушені шукати як хочаб додому дістатися!
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01.08.2022 18:44
+10
Классический саботаж (вредительство) под видом "заботы".
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01.08.2022 18:42
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"76% вважають повним маразмом зупинку громадського транспорту на час повітряної тривоги.

Але КМДА думка киян не хвилює. Не турбують їх і економічні втрати, відсутність нормальних укриттів. "
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01.08.2022 18:40 Ответить
Тогда пусть каждому пассажиру выдают каску и бронежилет.
А то не добегут до укрытия.
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01.08.2022 18:44 Ответить
Классический саботаж (вредительство) под видом "заботы".
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01.08.2022 18:42 Ответить
Сидить коля котлєта десь в пансіонаті на кордоні з польщою і думає, як, ну як мені подбати про любих киян? Як покращити їх безпеку? Бінго! - Навіть якщо тривога по 6 годин поспіль, в комфортабильних укриттях збудованих зе командою достатньо місць для кожного! Достатньо лягти на асвальт і розслабитися! А кому неподобається - метрополітен ну точно впорається з перевезенням мільйонів киян які будуть змушені шукати як хочаб додому дістатися!
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01.08.2022 18:44 Ответить
можно бумажный пакет на голову одеть. успех тот же.. а сколько мне в вагоне на сырце ждать еще лет, пока до виноградаря докопают???
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01.08.2022 21:27 Ответить
как проконтролируют платил чел или нет?
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01.08.2022 18:44 Ответить
Лафа для зайців.
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01.08.2022 18:49 Ответить
Да какая разница?(с)
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01.08.2022 19:46 Ответить
А сам Виталик ездит на бронированной машинке ?
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01.08.2022 20:20 Ответить
он в нее садится и выходит в новом месте...телепорт
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01.08.2022 21:25 Ответить
первый день с тревогой покажет просчеты в этой стройной теории
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01.08.2022 18:49 Ответить
Лучше модернизируйте сам транспорт, что бы он и был укрытием. Эфективней получится.
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01.08.2022 18:51 Ответить
в идеале громадськый должен быть дармовым а у водилы фамилия пентиум..
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01.08.2022 18:52 Ответить
Либо остановки модернизируйте )
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01.08.2022 18:55 Ответить
где амбразуры от контролёров отстреливаться?
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01.08.2022 19:00 Ответить
Под "остановкой" можно еще и бункер сделать ) а внутри поставить камеры что бы бомжи не трахались. Так можно решить проблему с убежищами частично, наотливав готовых модулей из бетона.
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01.08.2022 19:05 Ответить
Вобщем у кого есть бетонный завод и связи - пишите. Я сделаю блоки управления что бы двери открывались по воздушной тревоге, пульты для открытия комунальщиками, полицией, водителями автобусов, камеры и контроль.
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01.08.2022 19:23 Ответить
Буде транспортний колапс
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01.08.2022 19:16 Ответить
Поверталися "патріоти" у кгга і начінають "заботится"
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01.08.2022 19:51 Ответить
Это при каждой тревоге все автобусы, троллейбусы и трамваи будуть стопорить всё уличное движение ?
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как только мы жили до принятия этих "гениальных" решений ?
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01.08.2022 20:18 Ответить
Большое сомнение что люди куда-то побегут искать бомбоубежище кто почти доехал до своей остановки пойдут пешком, кому долековато есчо ехать будут стоять и ждать отбоя тревоги трагический опыт Харькова и Николаева вижу ничему не учит хотят чтобы и киевляне умылись кровью по дури очередного стратега вернувшегося с забугорной эвакуации начавшийся для некоторых особо приближенных недели за две до 24 февраля,второй момент а почему при принудительной высадке не рассматривается вопрос о возврате неиспользованной по сути поездки а ждите после отбоя свой маршрут и едте дольше сдвиг графика не рассматривается как бы по сути человек видя что не дождется к примеру своего троллейбуса пойдет на туже маршрутку и есчо раз оплатит проезд,вопрос начала комендантского часа рассматривается если в случае затяжной тревоги и особенного графика транспорта с учётом комендантского часа людям предлогают нарушать закон,также ехать с работы домой к примеру полтора-два часа отбой окончился в десять с основным графиком с 8.00 до 20.00 ночевать на улице,полнейший туризм не было бензина не было пробок гениальные идеи не возникали,появился бензин Киев утопает в тянучках а давайте есчо добавим свою лепту,насчёт работы будут сплошные опоздания и начальство не волнует твои опровдания насчёт тревоги так как сами на машинах ездят
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01.08.2022 21:10 Ответить
Корректировка не туризм а Тупизм
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01.08.2022 21:14 Ответить
а ты представь что эта остановка парк дружбы народов или газопроводная и на часах 9 вечера
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01.08.2022 21:24 Ответить
бредовое решение. если воздушная тревога застала тебя в дороге, то все, торчи на улице. а если далеко от метро или дома, лежи на асфальте, иди пешком, или бери такси. таксисты аплодируют.
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01.08.2022 21:12 Ответить
а правительство на другой планете живет, как говорил один персонаж фильма.
далекие от людей , леня ушел, а космос остался.
если мне пилять на работу через весь Киев, а потом еще и за город на развозке. и я уже столько лет обещанного метро жду на веник. а тут тревога - то я потрачусь на пригороднюю маршрутку, а не на развозку, и мне поставят на три-четыре часа меньше, то на хера ехать уже? а приеду я с дачи на тот вокзал, дачную или еще там куда( а это часто) в 8 вечера, посижу на лавочке, ведь все эти убежища на бумаге, как туалеты бесплатные, и тут хоб - комендантский час... едь дурак в тролейбусе виртуальном.
ищите других идиотов, за чьи налоги будете чудить.
А я буду бухать и ни хера не делать. Вам это надо?
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01.08.2022 21:22 Ответить
Чому досі не зроблять як в цілій европі квиток за часом на любий транспорт..
На 15 хвилин коштуе стільки то
На 30 більше на 1 годину ще інакше
В чому проблема???
Зайшов пробив час і все ....чому людині наприклад одній їхати 10 хвилин а другій 2 години і вони платять одинаково
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01.08.2022 22:01 Ответить
2 часа можно и две остановки ехать если с пробками. привязка ко времени в наших условиях еще больший бред. Привязка километражу т.е. к остановкам более логично было бы. Но реализовать это непросто.
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01.08.2022 23:01 Ответить
ну таки да, закордоном общественный траффик четкий и вроде как выделенный отдельно, по путям, всех кому очень срочно надо прям щас проехаться не по своей линии скорее всего штрафуют сразу так, что им потом вроде как и спешить некуда. вот и привязка по времени. в принципе так и должно быть. город может гарантировать количество, скорость и время прибытия своего (общественного) транспорта, а вот толпу народа на собственном транспорте - уже нет.
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02.08.2022 00:06 Ответить
А якщо тривога, а автобус на мосту Патона,чи Північному?В яке укриття бігти? до найближчого метро не меньше години трусцою.
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01.08.2022 22:37 Ответить
интересно, сколько нужно про чтобы по периметру хоть Киев закрыть. там же необязательно ракеты должны быть, можно а-ля "шилки" стационарные поставить\производить, что ли. хотя если за 8 лет патронного завода не сделали, то, конечно, об чем речь.
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01.08.2022 23:55 Ответить
Виталя ещё забыл в случае тревоги останавливать все лифты.
Дарю идею бесплатно.
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02.08.2022 00:35 Ответить
 
 