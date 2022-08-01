РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5525 посетителей онлайн
Новости Война
6 044 35

Враг ведет штурмовые действия по направлениям Авдеевки и Песков, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 01.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 159 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Гремяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении противник из танков и артиллерии разных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чеполь, Грушуваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровно, Долина и Адамовка. Недалеко от Мазановки Силами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.

На Краматорском направлении, в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменное и Спорное. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Веселого и Майского. Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледарь, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема. В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы неподалеку от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка. Вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиационных ударов возле Белой Криницы и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА. Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 41 030 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 768 танков и 4 011 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Генштаб ВС (6343) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
01.08.2022 19:24
+7
что не понятного? Надо же рейтинг скотов народа и Зелебени накачивать. Есть еще дурачье которое им верит
показать весь комментарий
01.08.2022 19:29
+7
Зеля даже приказ издал об освобождении Херсона. Херсон, освобождайся! Если мы собрались освобождать города приказами презика, то дела не очень...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро у кацапів знову почнеться "частковий успіх".😒
показать весь комментарий
01.08.2022 18:58 Ответить
думаю дефицит боеприпасов к ним. Сколько их нам дали, неизвестно
показать весь комментарий
01.08.2022 19:09 Ответить
Хаймерси охороняють бункер.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:28 Ответить
ждут пока мы c вами БК привезем. та и сами эти установки уже заездили. вы и правда думаете, что десяток ракетных установок остановит эту орду, которая расползлась на 2000+ км?
показать весь комментарий
01.08.2022 19:11 Ответить
то наші придумали частковий успіх...взятіє кацапами мініалкомаркета..
показать весь комментарий
01.08.2022 19:07 Ответить
Не раскатывайте губу. Если май-июнь-июль не получилось, то осенью, в распутицу, каазламордые огребут по полной, как под Киевом и Харьковом... Да и чего греха таить, как и на Даманском. Еще и свою территорию в придачу к о.Даманскому отвесили китаезам... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:08 Ответить
Я напрмер в армии к сожалению не был. Если бы в тылу была сделана подготовка до толку, чтобы хоть азы военного дела давали, то пошел бы. А у нас не лучше с этим чем у кацапов. Перед отправкой на фронт, два раза на полигоне с автомата выстрелить дают и один раз с гранатомёта. И все, боец типа готов, вперёд за медалями. А там как тебе уже повезет. Кроме армии кто-то ещё должен зарабатывать, платить налоги и деньги на те же дроны и другое донатить. Каждому свое.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:23 Ответить
Іди краще борщ вари.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:44 Ответить
"... ворог ... Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина...."

Почекай - самі касапи по своїх били? Адже повідомлялось же, що Покровське, Новолуганське та Вершина - вже здали ворогу. Чи ні?
показать весь комментарий
01.08.2022 19:07 Ответить
ну і про те ж саме.
Доведеться знову по іноземним ЗМІ дізнаватись обстановку.
О 18-тій на Еспресо була передача ВВС, так там нічого про нову обстановку на фронті не сказали...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:19 Ответить
офигеть . а нам рассказывают о том что мы уже, еще чуток, вот-вот, день - два и освободим Херсон. Заврались суки зеленые... Окончательно запиз-сь
показать весь комментарий
01.08.2022 19:13 Ответить
Так потому и рассказывают, что скорее всего, это изначально деза была. Зачем - не совсем понятно.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:22 Ответить
что не понятного? Надо же рейтинг скотов народа и Зелебени накачивать. Есть еще дурачье которое им верит
показать весь комментарий
01.08.2022 19:29 Ответить
Зеля даже приказ издал об освобождении Херсона. Херсон, освобождайся! Если мы собрались освобождать города приказами презика, то дела не очень...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:36 Ответить
Так если впустую пи**ть, не выдавая результатов, рейтинг даже у зебилов дно пробьет.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:57 Ответить
А ты верил? Кому Арестовичу или Резникову?
показать весь комментарий
01.08.2022 19:24 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2022 19:24 Ответить
цікаво, хто за неї вніс заставу по ціні нормального нестарого мерса?
показать весь комментарий
01.08.2022 19:53 Ответить
Ворог веде бойові дії.
Ворог прагне захопити.
Ворог поліпшив свої позиції.
Ворог перекидає на південний напрямок військові частини.
Ворог має намір атакувати Харків зі сторони Балаклії.
Господи!
Коли ж ми почуємо?
Ворог відступив, залишивши Херсон, Нову Каховку...
Господи! Коли?
Бо я чую від посадовців лише таке.
Президент наказав звільнити Південь.
Ні! Не так!
Президент наказав звільнити всю Україну!
Не судіть мене суворо.
Я справді диванний стратег.
Мені вже близько сімдесяти років.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:31 Ответить
Фактично кацапи довбуться на одному місці, ніби дійшли до стіни і добвають її всим чим є, а пробити не можуть. Самі тварини не живуть і іншим не дають!
показать весь комментарий
01.08.2022 19:36 Ответить
Хм ...странно .Некоторые зарубежные источники сообщают,что противник сумел закрепиться на южной окраине Песок,а генштаб даже о частичном успехе ничего не сообщил или постеснялся написав ,что боевые дйствия продолжаются
показать весь комментарий
01.08.2022 21:25 Ответить
Триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Он воно виходить, що за вісім років російського воєнного вторгнення, героїчні доби протистояння почали лік завдячуючи Верховному Боневтіку!
показать весь комментарий
01.08.2022 22:34 Ответить
 
 