Враг ведет штурмовые действия по направлениям Авдеевки и Песков, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ
Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 01.08.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Идут 159 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Гремяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции наших войск, успеха не имел, отошел.
На Славянском направлении противник из танков и артиллерии разных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чеполь, Грушуваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровно, Долина и Адамовка. Недалеко от Мазановки Силами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.
На Краматорском направлении, в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменное и Спорное. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.
На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Веселого и Майского. Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледарь, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема. В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы неподалеку от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка. Вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.
На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиационных ударов возле Белой Криницы и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА. Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Почекай - самі касапи по своїх били? Адже повідомлялось же, що Покровське, Новолуганське та Вершина - вже здали ворогу. Чи ні?
Доведеться знову по іноземним ЗМІ дізнаватись обстановку.
О 18-тій на Еспресо була передача ВВС, так там нічого про нову обстановку на фронті не сказали...
Ворог прагне захопити.
Ворог поліпшив свої позиції.
Ворог перекидає на південний напрямок військові частини.
Ворог має намір атакувати Харків зі сторони Балаклії.
Господи!
Коли ж ми почуємо?
Ворог відступив, залишивши Херсон, Нову Каховку...
Господи! Коли?
Бо я чую від посадовців лише таке.
Президент наказав звільнити Південь.
Ні! Не так!
Президент наказав звільнити всю Україну!
Не судіть мене суворо.
Я справді диванний стратег.
Мені вже близько сімдесяти років.
Он воно виходить, що за вісім років російського воєнного вторгнення, героїчні доби протистояння почали лік завдячуючи Верховному Боневтіку!