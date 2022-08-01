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Новости Газовая война
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Россия до сих пор отказывается возобновить использование турбины для "Северного потока", - правительство ФРГ

Россия до сих пор отказывается возобновить использование газовой турбины, которую Германия и Канада согласились передать ей, несмотря на санкции, для возобновления поставок газа по трубопроводу Nord Stream 1 в нормальных объемах.

Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактом является то, что турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранен знакомый повод не поставлять столько (газа), сколько можно было бы поставлять по политическим причинам", - сказал Бюхнер.

Читайте также: Турбина для "Северного потока" прибыла из Канады в Германию. Но Россия ее пока не забирает, - Reuters

Siemens Energy, по его словам, может в любой момент передать турбину российской стороне, но "этот процесс не продвигается дальше по различным причинам, и они политические".

Немецкая сторона не сообщает о точном местонахождении турбины, объясняя это аспектом безопасности. Так что точно не известно, находится ли агрегат в Германии, куда был доставлен из Канады или уже в России.

О том, что турбина, прошедшая плановую техническую настройку в Канаде, была доставлена, было сообщено еще на прошлой неделе. Другой представитель правительства Кристине Гоффманн тогда признала, что "турбина используется "Газпромом" как оправдание, чтобы не поставлять достаточно газа, это не по вине немецкой стороны, не из-за Канады, не по каким-то техническим причинам, что нет газа... Наше впечатление такое, что сокращение газа или иногда, возможно, сокращение газа и его увеличение снова является частью игры власти (РФ)".

Сообщалось, что "Газпром", как владелец турбины, не хочет ее принимать из-за того, что турбину доставили не напрямую в точку Портова, а сначала в Германию, а также из-за якобы отсутствия гарантий, что санкции Запада не будут применены в случае использования. За последние недели Россия сократила поставку по основному маршруту экспорта своего газа до 20% от мощности и откровенно предлагает Германии запустить газопровод Nord Stream 2, хотя есть технические возможности не только увеличить прокачку по основному трубопроводу, но и по территории Украины.

Автор: 

Газ (10234) Германия (6995) россия (95702) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+31
Сосите поэнергичней,может и согласится
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01.08.2022 19:16
+20
Німчура-ви як чєлабітнаю лапатнаму сцарю подайьотє...
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01.08.2022 19:17
+19
Volodymyr Omelyan



«Дорогі співвітчизники! Радий повідомити вам, що я щойно підписав документ, який назавжди ставить Росію поза законом. Бомбардування розпочнеться за п'ять хвилин». Жарт президента США Рейгана під час проби мікрофону перед суботнім радіозверненням до американців, 11 серпня 1984 р.
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01.08.2022 19:20
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Сосите поэнергичней,может и согласится
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01.08.2022 19:16 Ответить
ce prosto sjur s etimi nemcami.....tak vozmite na kaljeni vstantje i prosite velikovo pu
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01.08.2022 19:16 Ответить
Німчура-ви як чєлабітнаю лапатнаму сцарю подайьотє...
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01.08.2022 19:17 Ответить
та ви ще заплачте
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01.08.2022 19:19 Ответить
Volodymyr Omelyan



«Дорогі співвітчизники! Радий повідомити вам, що я щойно підписав документ, який назавжди ставить Росію поза законом. Бомбардування розпочнеться за п'ять хвилин». Жарт президента США Рейгана під час проби мікрофону перед суботнім радіозверненням до американців, 11 серпня 1984 р.
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01.08.2022 19:20 Ответить
Зараз в США керує не Рейган. І сьогодні він би там вважався сексистом бвлим пригноблювачем, расистом і гомофобом.
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01.08.2022 19:29 Ответить
зразу видно була гарна людина =)
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01.08.2022 19:30 Ответить
Він був хорошим політиком,це в першу чергу.
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01.08.2022 19:49 Ответить
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01.08.2022 19:29 Ответить
Смешно пошутил ,господин президент
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01.08.2022 19:41 Ответить
До теракту бомбардування близнюків ВТЦ в Нью-Йорку залишалось 17 років і один місяць.
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02.08.2022 01:13 Ответить
что, гансы, у вас "ломка"? Подсели на дешевые нефть и газ из Параши, как наркомы на халявный наркотик. Теперь наркодилер ***** вас и кошмарит
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01.08.2022 19:20 Ответить
Меркель все вам розкаже що газ не використовується як зброя для шантажу,

до параши треба ставится як до гопніка-злочинця а не як до рівноправного партнера,
німці не хочуть цього розуміти і тому х@йло розводить їх як котят,
як сказали б в партії ригіонів
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01.08.2022 19:22 Ответить
фрицы получат и позор и по мордам...причём со всех сторон.
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01.08.2022 19:23 Ответить
Турбіна треба була для розвода лохов, а не для газа
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01.08.2022 19:25 Ответить
Ситуация когда у жадной Европы деньги в глотке застряли.
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01.08.2022 19:25 Ответить
и тут рашка абасрамилась... думали шо не поставят турбину и будет повод...а тут хер ! приперли )))

представьте себе представьте себе никак не ожидал он (с) )))
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01.08.2022 19:26 Ответить
Рашка обосрамілась?Ви вважаєте коли параша плюе на ві договори та домовності,це вона обісралась,а не ті хто їм вірить попри все?Тоді очикуйте попереду багато сюрпризів від Ху.ла.
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01.08.2022 19:43 Ответить
Они думали что рашисты заберут турбину и будут совестно выполнять контракт, это терористы .... Они ждут пока их начнут умолять а Украину на блюдечке отдадут
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01.08.2022 19:31 Ответить
Так немчура,вам до Нової Европи(країн Балтії та Польші) ше смоктати й смоктати у Ху.ла.Навіть немає поваги до самих себе.Ху.ло плює в обличча попри всі торгові домовності а вони ще мають зберегти його обличче...І ще звуться впливовішою країною Європи!..
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01.08.2022 19:33 Ответить
Немцы до сих пор не поняли ,что имеют дело с гопником из питерской подворотни , пора уже созреть и набраться ума как с ним общаться.
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01.08.2022 19:44 Ответить
Канадцы, немцы и Сименс ярко подлизнули Путину, но результат как всегда.
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01.08.2022 19:45 Ответить
Йа-Йа, дас іст фантастіш!!!
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01.08.2022 19:51 Ответить
От ви всі критикуєте німців і інших.А що в нас з газовою трубою? Війна війною,а труба трубою?Чому після нападу москалів,ми навіть холодильники не заборонили,везти з москальщини?
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01.08.2022 19:53 Ответить
Можна багато що говорити(і ви девчому праві),але нажаль,ця стаття о том як Параша підтерлась договором з Нимеччиной.
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01.08.2022 19:59 Ответить
Та під статтею коментарів багато.
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01.08.2022 21:42 Ответить
А що в нас з газовою трубою? У нас транзит газу по нашій території до Европи, який Україна забезпечує, згідно міжнародних договорів. На рахунок кацапських холодильників навіть не чув про такі. Може підкажеш марку?
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01.08.2022 23:37 Ответить
ну тому шо русня почуяла ссяки лохів з ЄС, тепер буде далі розводити
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01.08.2022 19:55 Ответить
Себто Шольц відсмоктав на шару та ще й канадців підставив, з таким цінником йому тепер лише на Кільцеву.
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01.08.2022 19:57 Ответить
Хай ще прихопить фрау Рібентроп.яку з оркестром та шанами проводжали на пенсію
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01.08.2022 20:02 Ответить
Не ******* на Велику Людину!
Вона САМА довгі роки стримувало оту падлюку у рамках розуму.
Якби Вона зараз була при влади, то ота мерзота сиділа би і далі на своїх болотах.
Дякувати треба таким Політикам.
А ні моською тявкати.
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01.08.2022 21:43 Ответить
ідіоти пішли на поступки..тепер знову будуть рашисти шантажувати...ну *** історія нічого не вчить довбобів
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01.08.2022 20:03 Ответить
Как рыболов водит карася на кукане.
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01.08.2022 20:42 Ответить
Яка несподіванка, ніхто ж не очікував, що рашкє справа не в турбін, ніхто ж не попередив ... wait a minute, Україна попереджала
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01.08.2022 20:47 Ответить
Ось і очередний ляпас!
Чи не ляпас?
Обтекайте, короче.
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01.08.2022 21:34 Ответить
АХАХХАХААХАХ!!!!11
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01.08.2022 23:09 Ответить
 
 