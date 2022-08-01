Россия до сих пор отказывается возобновить использование турбины для "Северного потока", - правительство ФРГ

Россия до сих пор отказывается возобновить использование газовой турбины, которую Германия и Канада согласились передать ей, несмотря на санкции, для возобновления поставок газа по трубопроводу Nord Stream 1 в нормальных объемах.

Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактом является то, что турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранен знакомый повод не поставлять столько (газа), сколько можно было бы поставлять по политическим причинам", - сказал Бюхнер.

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Siemens Energy, по его словам, может в любой момент передать турбину российской стороне, но "этот процесс не продвигается дальше по различным причинам, и они политические".

Немецкая сторона не сообщает о точном местонахождении турбины, объясняя это аспектом безопасности. Так что точно не известно, находится ли агрегат в Германии, куда был доставлен из Канады или уже в России.

О том, что турбина, прошедшая плановую техническую настройку в Канаде, была доставлена, было сообщено еще на прошлой неделе. Другой представитель правительства Кристине Гоффманн тогда признала, что "турбина используется "Газпромом" как оправдание, чтобы не поставлять достаточно газа, это не по вине немецкой стороны, не из-за Канады, не по каким-то техническим причинам, что нет газа... Наше впечатление такое, что сокращение газа или иногда, возможно, сокращение газа и его увеличение снова является частью игры власти (РФ)".

Сообщалось, что "Газпром", как владелец турбины, не хочет ее принимать из-за того, что турбину доставили не напрямую в точку Портова, а сначала в Германию, а также из-за якобы отсутствия гарантий, что санкции Запада не будут применены в случае использования. За последние недели Россия сократила поставку по основному маршруту экспорта своего газа до 20% от мощности и откровенно предлагает Германии запустить газопровод Nord Stream 2, хотя есть технические возможности не только увеличить прокачку по основному трубопроводу, но и по территории Украины.