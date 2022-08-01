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Новости Война
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Дуда приравнял россиян в Мариуполе к немецким нацистам в Варшаве: "Одинаковые зверства"

дуда

Президент Польши Анджей Дуда сравнил происходящее в Варшаве во время Второй мировой войны со зверствами россиян в Мариуполе.

Об этом он сказал, посетив выставку "Варшава-Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Фотографии драматичны, некоторые даже очень, но столь драматичным было то, что происходило здесь в Варшаве во время Второй мировой войны, в частности во время Варшавского восстания, когда здесь шли бои, и когда немцы безжалостно убивали мирных жителей столицы. К сожалению, агрессия России против Украины сегодня так же безжалостна", – сказал Дуда.

Выставка открылась на площади Пилсудского перед зданием командования гарнизона "Варшава".

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"Насколько схожи картины, насколько одинаково зверство тех, кто убивает, уничтожает, разрушает жизнь невинных людей", – прокомментировал Дуда.

Он добавил, что война РФ против Украины, как и каждая война в истории, когда-нибудь закончится, но ответственные за зверства и массовые убийства украинцев должны быть наказаны за свои преступления.

"Сегодня это долг цивилизованного мира. Должны быть созданы соответствующие трибуналы, [военные преступники] должны быть привлечены к ответственности", – добавил он.

история (2017) Мариуполь (5718) Польша (8439) Варшава (183) Дуда Анджей (761)


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Топ комментарии
+17
Немецкие фашисты как дети по сравнению с росийскими нацистами
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01.08.2022 19:44
+9
Смерть москальским оккупантам!
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01.08.2022 19:41
+4
Нет, они не идиоты. Все они осознают. Это целая страна психопатов, не имеющих совести, чувства вины и сострадания. Это неизлечимо. А в мордоре этим больны большинство населения.
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01.08.2022 20:14
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Смерть москальским оккупантам!
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01.08.2022 19:41 Ответить
я думаю, что савецкая салдатня очень даже могла для виду устраивать зверства почище немчурыы
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01.08.2022 20:10 Ответить
чому могла? вона й творила таке, що навіть досвідчені члени айнзатц-команд припухали від побаченого...
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01.08.2022 21:16 Ответить
Немецкие фашисты как дети по сравнению с росийскими нацистами
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01.08.2022 19:44 Ответить
Їхній прем'єр уже прирівняв дії путлєра до дій УПА.
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01.08.2022 20:22 Ответить
+Нужно быть подлым идиотом, зомбируясь ложью, чтобы людей, которые хотят жить в своей стране, знать её настоящую тысячелетнюю историю и культуру, говорить на своём родном языке, который столетиями пытались уничтожить, чтобы называть этот народ нацистами
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01.08.2022 19:54 Ответить
40% населения поддаются зомбированию легко и неосознанно. Это 100% зомби. Еще 40% поддаются не так легко, им нужно больше времени. И только 20% не поддаются пропаганде, имеют свой здравый ум.
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01.08.2022 20:13 Ответить
Нет, они не идиоты. Все они осознают. Это целая страна психопатов, не имеющих совести, чувства вины и сострадания. Это неизлечимо. А в мордоре этим больны большинство населения.
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01.08.2022 20:14 Ответить
Так, психопати. Таке найчастіше трапляється з тими, кого в дитинстві недолюбили. А на кацапердії майже всі такі. Бо не може бути любові там, де мовою слугують матюки. Тому московити так легко сприймають смерті рідних на війні. Це не важко, якщо не любиш.
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01.08.2022 20:27 Ответить
навпаки якраз "долюбили",кацапія ще той розсадник педофілів...
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01.08.2022 21:17 Ответить
За звірствами так, а за бидлізмом лаптєногим нема конкурентів.
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01.08.2022 20:04 Ответить
ну "мудрий наріт" намагаться не сильно відставати...
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01.08.2022 21:18 Ответить
Ну, що дивуватися - почерк той самий, бо виконавці ті ж. Звірства у Варшаві чинили не українці, а РОНА - ті ж орки - "деди ваевалі"!
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01.08.2022 21:45 Ответить
 
 