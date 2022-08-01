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Новости Война
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Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах, АЗС и на улице

повістка

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрещении раздачи повесток на блокпостах, автозаправочных станциях и на улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

"Благодарю всех, кто присоединился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и высказал соответствующую позицию по проблемам, которые беспокоят всех украинцев, в частности, по вопросам, связанным с проведением мобилизации как одной из важных составляющих обеспечения обороны государства ", – отметил президент Украины.

Отмечается, что призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами венного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

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Порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Перечислив правовые основания для проведения общей мобилизации, президент заметил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поставленный в электронной петиции вопрос.

Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах, АЗС и на улице 01

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Зеленский Владимир (20511) мобилизация (2784) петиция (356)


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Топ комментарии
+45
Поділився досвідом як косити від повісток ?
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01.08.2022 19:39
+28
І? Ти не міг до цього йому це доручити зробити??? Ідіот...
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01.08.2022 19:39
+25
Так где сам ответ?? Отписался типа??
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01.08.2022 19:40
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А на пляжах **** з патріотичною татухою???
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01.08.2022 21:29 Ответить
Это первый случай в истории человечества, когда уклонист откосил от армии, став главнокомандующим этой армии.
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01.08.2022 21:36 Ответить
Слава 73% зебілам.😢
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01.08.2022 22:03 Ответить
не називай мудрий 73% наріТ, зелбойобами
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01.08.2022 23:13 Ответить
@

Якби десь оголосили конкурс на кращу кликуху для 73% (і я там був у журі) - ви б за своіх "зелбойобів" дістали Гран-Прі.

Талановито!
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02.08.2022 02:07 Ответить
Хочу почути відповідь на петицію про відключення трьох каналів Про свободу слова в Україні про едині новини і єдину точку зору правильну Прости Господи навыбирали
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01.08.2022 21:37 Ответить
Перейменувати цей папірець, що видають в таких місцях, на запрошення відвідати воєнкомат для уточнення інформації. Все буде законно. А вже у воєнкоматі вручати офіційні документи під розпис і попереджати про відповідальність.
Хто ухилився від запрошення - тому офіційну повістку поштою, кур' єром за адресою тощо.
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01.08.2022 21:51 Ответить
Ало мужикі. А хто буде захищати нас стариків ,дітей.хворих.? Хто буде захищати свої (наші) домівки,хто буде захищати своїх жінок? Чи ви просто трусиі сцикуни? Багато жінок воює,а ви скиглите і находите різні причини,щоб уникнути від ЗСУ Я розумію,що 73% це багато,але захисти свою родину--ваш обовязок.
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01.08.2022 22:34 Ответить
В 73 відсотки входять і військові і навіть азовці.Це то звучить абсурдно,але це так і є.
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01.08.2022 22:38 Ответить
Думаю, среди азовцев их все-таки не 73%.
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01.08.2022 22:42 Ответить
Слухай діду !! От ми один раз втратили житло в 14 році, другий раз у 22. Не забагато буде, а? Мені нічого вже тут захищати. Аня держава нічого не винна , як вона мені відповіла. Сказала чеши до Польші і заробляй собі на нове житло. Ок. Та шо тепер від мене хотіти? Тепер що я винен? Я хочу заробити собі на трете житло. Але мені тепер не дають цього. Зробити. Як здавали Донбас в 14 році можу розказати. А не пішов би ти дід в ліс? А
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01.08.2022 23:52 Ответить
Защищать будут те, кто это хочет сделать и может сделать по состоянию здоровья. И это точно не те, которых отлавливают на остановках и в скверах. Эти будут стараться откупиться, может за этим их военкомы так ловят ?
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02.08.2022 14:31 Ответить
Щоб мужики захищали свої домівки, треба було їх не втрачати, щоб мужики захищали свої родини, непотрібно було відкривати кордони, воєнний стан для всіх. Не залежно від посади, майна, мови, віросповідання, було би кому захищати і вас в тому числі. Це про мобілізацію, про захисників,про добровольців, і так далі...,а про зброю, про броніки, каски, 5 колону, Боневтіка- Боневстиг, Єрмака Козиря, Азов, Херсон, Миколаєв, Буча..... смерть наших полонених, під особистим. контролем Найвеличнішого. Може, тут наші проблеми? Перепрошую за сумбур, дістало.
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02.08.2022 17:49 Ответить
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