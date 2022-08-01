Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах, АЗС и на улице

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрещении раздачи повесток на блокпостах, автозаправочных станциях и на улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

"Благодарю всех, кто присоединился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и высказал соответствующую позицию по проблемам, которые беспокоят всех украинцев, в частности, по вопросам, связанным с проведением мобилизации как одной из важных составляющих обеспечения обороны государства ", – отметил президент Украины.

Отмечается, что призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами венного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

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Порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Перечислив правовые основания для проведения общей мобилизации, президент заметил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поставленный в электронной петиции вопрос.

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