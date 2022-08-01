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Новости Война
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Вчера точным попаданием ракеты под Скадовском уничтожили склад боеприпасов, горючего и техники, которую войска РФ стянули с Крыма, - облсовет

вибух

Большой склад боеприпасов и техники российских захватчиков под Скадовском Херсонской области был уничтожен в воскресенье, 31 июля.

Большой склад боеприпасов и техники российских захватчиков под Скадовском в Херсонской области был уничтожен в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщил в эфире телемарафона депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера был уничтожен очередной склад боекомплектов и военной техники, которую подтянул с Крыма враг, возле Скадовска. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями, враг стянул туда большое количество горюче-смазочных материалов", - отметил депутат.

По его словам, там было много инженерной техники, которую гонят для ремонта поврежденных логистических артерий, в частности Антоновского моста.

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Хлань отметил, что захватчики пытаются маскировать цистерны под фуры, наваривая на них каркасы с маскировочными сетками, но это их не спасает.

"Очень точным попаданием ракеты туда было уничтожено это расположение. Кстати, с вечера и до утра там пылает пламя, местные сообщают, что такого пламени не видели никогда... выше пятиэтажного здания", - сказал Хлань.

Он добавил, что по неподтвержденным данным, сегодня горит пожар на одном из вражеских складов возле Каланчака.

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) Скадовск (49) Хлань Сергей (86)


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Топ комментарии
+36
Зелена собака гавкає а караван ВСУ іде до перемоги .
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01.08.2022 19:53
+30
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01.08.2022 19:59
+29
космічна розвідка США це велика сила.....- і кацапня це добре відчувае ....
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01.08.2022 19:58
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Зелена собака гавкає а караван ВСУ іде до перемоги .
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01.08.2022 19:53 Ответить
Ти ще скажи, зо він взагалі заважає 🤣
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01.08.2022 20:16 Ответить
Це покаже слідство .
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01.08.2022 20:17 Ответить
слідство проти колаборантів, типу тебе, які паплюжать владу і сіють розбрат у суспільстві
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02.08.2022 00:04 Ответить
А то нет.
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01.08.2022 20:56 Ответить
Зауважу - ЗЕлені собаки!

Вірю в ЗСУ! Слава Героям!
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01.08.2022 20:31 Ответить
Критика должна быть обоснованной. У меня к нему претензии за провальное начало отражения вторжения. Но в остальном плюс минус справляется. А просто гавно на вентилятор метать это не от большого ума
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01.08.2022 23:23 Ответить
І з чим "Блазень" "справляється"? З начитуванням текстів з відеосуфлера? Так з цим будь-який школяр, який буквар осилив, справиться! Чи з постановкою розчерку на документах які готують інші люди та приносять йому на підпис? Так так розписуваться вміє будь-яка прибиральниця чи конюх!
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02.08.2022 06:32 Ответить
Ти хвора потвора і тобі повсюди ввижається шоколад , але він тобі недоступний, так як тобі доступне тільки зелена блювотина 😠
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01.08.2022 21:29 Ответить
Та мені на@ рати на те блювотиння , я оцінюю наших політиків по справам !
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01.08.2022 21:34 Ответить
ты Иван бояры накати и закуси ЗЕлёнымлайном...
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01.08.2022 21:42 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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01.08.2022 21:47 Ответить
тебе свиноцабаке с голойжопой шоколад не положен...!
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01.08.2022 21:50 Ответить
тебе свинорылому голожопенко только бразильские консервированные бычьи пенисы жрать...
да - шоколадку з'їм...
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01.08.2022 21:58 Ответить
ты свиноцабака хоть по китайски пиши - ваши рога как парашют штирлица маскируют...
вас мухосранцев уже здесь тысячами отправили к Кабздону...
накати за них бояры...
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01.08.2022 22:18 Ответить
Гавкаєш тут тільки ті і інші порохоботи.
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02.08.2022 10:31 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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01.08.2022 19:57 Ответить
Вистрілив і забув.
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01.08.2022 20:00 Ответить
Только вот интересно, чем таким уничтожили этот склад? Для существующих в нашем арсенале ракет - далековато будет для безопасной работы.
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01.08.2022 20:06 Ответить
Ну смотри "ракета", а не "ракеты". Atacams чи шо?
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01.08.2022 20:17 Ответить
Их у нас официально нет ни одной
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01.08.2022 20:24 Ответить
Будемо вважати, що вітер допоміг).
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01.08.2022 20:39 Ответить
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01.08.2022 21:37 Ответить
ракета з вітрилом))) оригінально
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01.08.2022 22:10 Ответить
Офіційно США не передавали, а от хтось інший... Ті ж Ескалібури штати теж казали, що не давали, Канада дала.
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01.08.2022 20:57 Ответить
Може буть, що "бабусю" прислали - "Точку-У" От вона їм і "побила горщики"
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02.08.2022 06:35 Ответить
космічна розвідка США це велика сила.....- і кацапня це добре відчувае ....
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01.08.2022 19:58 Ответить
В отличие от кацапии у американцев космические войска не рисованные
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01.08.2022 22:37 Ответить
Й головуЭ там не рАгозiн...
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01.08.2022 23:23 Ответить
Про підвищену пожежну небезпеку попереджало МНС.
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01.08.2022 19:59 Ответить
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01.08.2022 19:59 Ответить
Шо згорит то не зогниє
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01.08.2022 20:02 Ответить
А шо Люся каже?
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01.08.2022 20:06 Ответить
2-3 тижня
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01.08.2022 20:12 Ответить
та ніц...просто люсінда намагається завагітніти від фейгіна...
навчіться,нарешті,поважати чуже рішення...
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01.08.2022 20:16 Ответить
Народ форумний, підтвердіть, або спростуйте мої сумніви/підозри стосовно того, що навіть зі збільшенням кількості нашої арти на фронті - уражень ворожих об'єктів стало менше порівняно з періодом тижневої давнини...
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01.08.2022 20:07 Ответить
Так хлебнае перемирие а невдовзі проста перестатьстрелят
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01.08.2022 20:13 Ответить
я так понимаю, они банально не успевают стаскивать
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01.08.2022 20:48 Ответить
Вiдтаскувать те не встигають...
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01.08.2022 23:25 Ответить
Об'єктів стало менше, до того ж кацапи більше почали їх маскувати
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01.08.2022 20:58 Ответить
уражень стало менше бо об'єктів для ураження стало менше.
Це ж логічно.
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01.08.2022 22:13 Ответить
Репетиція каменів з неба для Криму.
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01.08.2022 20:12 Ответить
КрасівоЄ.
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь
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01.08.2022 20:22 Ответить
крутяк
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01.08.2022 20:26 Ответить
добре хлопці працюють. слава ЗСУ!
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01.08.2022 20:37 Ответить
ЗСУ відповідає запитам суспільства!
Ми вами пишаємося!
Бережи вас Бог🙏
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01.08.2022 20:40 Ответить
Грузия стала отказывать во въезде крымчанам с паспортами России, выданными на полуострове после 2014 года. Не впускают в страну и тех, у кого в графе место рождения написано «Крым, Россия».

▪️Так, если пограничники видят, что в документе указано место рождения «Украина» или «Украинская ССР», а загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД, то просят показать внутренний паспорт РФ. И если в нем написано, что паспорт выдан в Крыму, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что полуостров оккупирован рф. В итоге их паспорта не признают, а во въезде отказывают.
https://t.me/Sharpreview/16034
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01.08.2022 20:41 Ответить
А нащо для перетину кордону брати з собою внутрішній паспорт?
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01.08.2022 21:00 Ответить
спроси кацапов, зачем они єто делают.
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01.08.2022 22:14 Ответить
понимаешь ли, при поездке за рубеж , при вьіезде с дома и до вокзала в забордюрье если не взять внутренний паспорт то поездки почти гарантировано не получится, не будет. Сразу видно, что там не жил , там в магазин за булочкой надо с паспортом ходить,
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01.08.2022 23:54 Ответить
А скільком оркам жаба цицьки дала?
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01.08.2022 20:58 Ответить
ЗСУ естети! Художники апокаліпсісу для кацапів!
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01.08.2022 21:03 Ответить
Нашим бійцям величезна подяка за професійну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🔥🔥🔥
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01.08.2022 21:32 Ответить
Добра новина, СЛАВА ЗСУ!!!
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01.08.2022 21:37 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.08.2022 23:15 Ответить
кожний українець цього літа
https://twitter.com/i/status/1554011081470873600
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02.08.2022 00:24 Ответить
 
 