Вчера точным попаданием ракеты под Скадовском уничтожили склад боеприпасов, горючего и техники, которую войска РФ стянули с Крыма, - облсовет
Большой склад боеприпасов и техники российских захватчиков под Скадовском Херсонской области был уничтожен в воскресенье, 31 июля.
Большой склад боеприпасов и техники российских захватчиков под Скадовском в Херсонской области был уничтожен в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщил в эфире телемарафона депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера был уничтожен очередной склад боекомплектов и военной техники, которую подтянул с Крыма враг, возле Скадовска. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями, враг стянул туда большое количество горюче-смазочных материалов", - отметил депутат.
По его словам, там было много инженерной техники, которую гонят для ремонта поврежденных логистических артерий, в частности Антоновского моста.
Хлань отметил, что захватчики пытаются маскировать цистерны под фуры, наваривая на них каркасы с маскировочными сетками, но это их не спасает.
"Очень точным попаданием ракеты туда было уничтожено это расположение. Кстати, с вечера и до утра там пылает пламя, местные сообщают, что такого пламени не видели никогда... выше пятиэтажного здания", - сказал Хлань.
Он добавил, что по неподтвержденным данным, сегодня горит пожар на одном из вражеских складов возле Каланчака.
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Вірю в ЗСУ! Слава Героям!
да - шоколадку з'їм...
вас мухосранцев уже здесь тысячами отправили к Кабздону...
накати за них бояры...
навчіться,нарешті,поважати чуже рішення...
Це ж логічно.
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь
Ми вами пишаємося!
Бережи вас Бог🙏
▪️Так, если пограничники видят, что в документе указано место рождения «Украина» или «Украинская ССР», а загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД, то просят показать внутренний паспорт РФ. И если в нем написано, что паспорт выдан в Крыму, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что полуостров оккупирован рф. В итоге их паспорта не признают, а во въезде отказывают.
https://t.me/Sharpreview/16034
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://twitter.com/i/status/1554011081470873600