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Новости Война
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Франция приветствует выход первого судна с украинским зерном из Одесского порта: "Это важный шаг"

судно

Франция приветствует выход первого судна с украинским зерном из порта Одесса.

Об этом сообщает МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "это знаменует важный шаг в выполнении соглашения, заключенного под эгидой ООН". Франция приветствует усилия ООН и Турции.

Париж также призывает стороны продолжать безопасный экспорт украинских зерновых по Черному морю с целью уменьшения глобальной продовольственной опасности, обостренной российской агрессией против Украины.

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"В этой связи Франция осуждает продолжение нанесения Россией неизбирательных ударов, в том числе по Одесскому порту, способствующих ослаблению выполнения этого соглашения", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что в то время как Россия использует голод как оружие, Франция вместе с партнерами мобилизует усилия, чтобы уменьшить риски продовольственной опасности, которая угрожает самым уязвимым слоям населения во всем мире.

Автор: 

зерно (1070) Франция (3526)


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Топ комментарии
+3
разницу меж орбанами и макронами тока в микроскопе...
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01.08.2022 20:22
+2
гыгымон местный...победун фторой мировой...
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01.08.2022 20:19
+1
Хай воно ще прийде !
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01.08.2022 20:21
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гыгымон местный...победун фторой мировой...
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01.08.2022 20:19 Ответить
разницу меж орбанами и макронами тока в микроскопе...
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01.08.2022 20:22 Ответить
я бы хотел чтобы в Украине президентом был свой Орбан - популист и патриот и действовал в интересах своей страны и народа и плевал на все остальное
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01.08.2022 20:46 Ответить
Хай воно ще прийде !
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01.08.2022 20:21 Ответить
Хоч один гарант є на борту?
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01.08.2022 20:21 Ответить
вийде ще не значить дійде
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01.08.2022 20:22 Ответить
одне дійде ще не значить інше дійде. нам не миритись із ними а вести війну
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01.08.2022 20:23 Ответить
Французи,запитайте в німців як воно-вірити Ху.лу...Париж також закликає сторони продовжувати безпечний експорт українських зернових Чорним морем Джерело:
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01.08.2022 20:23 Ответить
луче б якогось поганенького есмінця під Одесу поставили
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01.08.2022 20:32 Ответить
почемуне говорят кому принадлежит зерно.явно что не просто так его вывозят.
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01.08.2022 20:58 Ответить
Pofig francia
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01.08.2022 21:09 Ответить
Хранція, а чого радіємо? Українські жаби нікуди не їдуть.
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01.08.2022 22:20 Ответить
Радость сопоставима с радостью при отдаче ядерного оружия. Уррря! Зеленая банда получив откат от Путина за решение его проблем с санкциями и прочим Нибулоном, через год-два будет просить для народа хлебушка на пропитание. Ну понимаш, нету посевных площадей, а мы не негры, у нас холодно.
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01.08.2022 22:44 Ответить
 
 