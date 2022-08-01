Франция приветствует выход первого судна с украинским зерном из Одесского порта: "Это важный шаг"

Франция приветствует выход первого судна с украинским зерном из порта Одесса.

Об этом сообщает МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "это знаменует важный шаг в выполнении соглашения, заключенного под эгидой ООН". Франция приветствует усилия ООН и Турции.

Париж также призывает стороны продолжать безопасный экспорт украинских зерновых по Черному морю с целью уменьшения глобальной продовольственной опасности, обостренной российской агрессией против Украины.

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"В этой связи Франция осуждает продолжение нанесения Россией неизбирательных ударов, в том числе по Одесскому порту, способствующих ослаблению выполнения этого соглашения", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что в то время как Россия использует голод как оружие, Франция вместе с партнерами мобилизует усилия, чтобы уменьшить риски продовольственной опасности, которая угрожает самым уязвимым слоям населения во всем мире.