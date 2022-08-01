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Новости Агрессия России против Украины Война
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Создание Международного трибунала за преступления агрессии - это запрос украинского общества, а не власти, - генпрокурор Костин

андрій,костін

Генеральный прокурор Андрей Костин полностью поддерживает необходимость создания Международного трибунала для привлечения к ответственности чиновников РФ за преступления военной агрессии в отношении Украины.

"Относительно трибунала (его создания) – это наша твердая позиция. Потому что преступление агрессии является главным среди военных преступлений, преступлений против человечества", - сказал генпрокурор в эфире украинского телемарафона в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Международный уголовный суд не может расследовать преступления по агрессии, исходя из своей юрисдикции.

"Для этого мы должны создать Международный трибунал. И я полностью поддерживаю это направление", - подчеркнул Костин.

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Генпрокурор напомнил, что вопросом создания трибунала занимаются украинские дипломаты.

"Сегодня я говорил с послами "Большой семерки", что вопрос создания трибунала – это запрос не украинской власти, это запрос всего украинского общества. Украинское общество хочет увидеть на скамье подсудимых Международного трибунала именно высокопоставленных лиц – военных и политических – страны-агрессора, которые будут отвечать за преступления агрессии", - подытожил генпрокурор.

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Автор: 

Гаагский трибунал (240) трибунал (272) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+10
Запит суспільства, дерьмак-татаров та інша ОПа і не тільки.
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01.08.2022 20:24
+8
Чьо?? зовсім там уже *банулися?? запит суспільства - притягнути до відповідальності зекоманду. ряд запитань навіть озвучувати не буду, всі знають.
я сітки плету з тьотьками 50+, так навіть у них ці самі запитання, а це самий ядерний електорат зеленського.
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01.08.2022 20:38
+6
В Україні влада - це закритий клуб під вивіскою "Шохачютоіворочу". До чергового Майдану.
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01.08.2022 20:31
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Правила форума Совет форумчан
Запит суспільства, дерьмак-татаров та інша ОПа і не тільки.
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01.08.2022 20:24 Ответить
Начинается саботаж. См. Инструкцию п. 1-10 (или какие они там): для всего надо создавать комисси, комитеты, советы и международные трибуналы, а действующие органы игнорировать, особенно, если ты генпрокурор
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01.08.2022 20:28 Ответить
Международный трибунал очевидно ключевой в процессе денацификации рашиков.
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01.08.2022 20:29 Ответить
А как же всеми любимая Гаага? Милошевичу и парочке его генералов было достаточно
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01.08.2022 20:31 Ответить
суспільство != влада; //??
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01.08.2022 20:28 Ответить
В Україні влада - це закритий клуб під вивіскою "Шохачютоіворочу". До чергового Майдану.
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01.08.2022 20:31 Ответить
я їм кажу ***** було це робить?
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01.08.2022 20:33 Ответить
так всегда было, все эти 30 лет. народ приводит к власти своего кумира а проконтролировать и спросить как положено за обещания и действия с тех
кому доверили судьбу страны как то не хватает воспитания или разума. или того и другого. поэтому и живут они в своем клубе "Шохочу."люди сами позволяют им это и в глубине души большинство стремиться стать одним из них. пережиток совка . Увы((
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01.08.2022 21:01 Ответить
ні, не так, всі важелі влади належать олігархам, бандитам з 90-х, і це вони приводять свого ставленніка, так частина народу на це ведеться звісно ж, не всі можуть бути аналітикам. Але і цієї частини вистачить щоб легалізувати хоч вибори козла безрогого.
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02.08.2022 01:30 Ответить
суспільство все шо хтіло то шоби пороха не було. А таи хоть і камні с нєба так??
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01.08.2022 20:30 Ответить
Тому,й проголосувало проти Петра Олексійовича у 14надцятому.
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01.08.2022 23:01 Ответить
До чого тут вина влади?! Тут ідеться про те, що у влади немає запиту на Міжнародний Трибунал для мацкалів. А в суспільства є. Як Костін майстерно тролить зе-арахаміо-дєрьмаків.
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01.08.2022 20:34 Ответить
виходе шо так. Суспільство уповноважило.
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01.08.2022 20:35 Ответить
бідне втомилося від війни. Хтілося просто шашлика.
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01.08.2022 20:32 Ответить
просто они не ведают ,шо им грозит за каждый косяк...
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01.08.2022 20:34 Ответить
та уяви собі вони клали на все. Шо віктор федоровичю за косяк?
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01.08.2022 20:41 Ответить
здається його і заочно зе не засудили. 8 років війна.
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01.08.2022 20:42 Ответить
овощ чуйку сдрыснуть з дытынства видрощував...
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01.08.2022 20:49 Ответить
тренувався по сартірам
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01.08.2022 20:52 Ответить
ну хотіло просто суспільство. у мене ще перши вибори на дільниці 298 за нього було, проти зі мною 4. І от питання знатокам - чого цьому суспільству не вистачяє в житті? мені здалось - просто банально шашлика
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01.08.2022 20:57 Ответить
А як можна відокремлювати владу від суспільства?У нас,виходить,різні цілі?!
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01.08.2022 20:35 Ответить
так видно ж неозброєнним оком що різні цілі, вони вертикаль свою будують щоб без проблем нас пограбувати а потім продати хто більше дасть. А ми хочем в своїй країні на себе працювати і на своїх дітей а не на путіна чи дядюшку сі чи ще когось.
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02.08.2022 01:31 Ответить
Чьо?? зовсім там уже *банулися?? запит суспільства - притягнути до відповідальності зекоманду. ряд запитань навіть озвучувати не буду, всі знають.
я сітки плету з тьотьками 50+, так навіть у них ці самі запитання, а це самий ядерний електорат зеленського.
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01.08.2022 20:38 Ответить
Ще молодь торчить на його відосиках 20+
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01.08.2022 21:48 Ответить
Ну якщо так то бажаємо й дерьмака у тюрм
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01.08.2022 20:44 Ответить
і віктор федоровичя
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01.08.2022 20:51 Ответить
Костин начал с разговоров, до дела не дошло. И не дойдет, только борьба с инакомыслием во славу Ермака, все, больше ничего.
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01.08.2022 20:56 Ответить
Напоминаю, что Костин ездил минимум 2 раза в оккупиррваный Крым "по личным делам" (как будто єто кого-то **#т), будучи на госслужбе. То есть игнориррвать законы для этого мутного типчика - это раз плюнуть. Я так понял, что у карманного СБУ к нему вопросов нет? У зелёного ОПГ другого человека не могло быть.
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01.08.2022 20:58 Ответить
В Гаагі звичайно визнають Путіна злочинцем але хто його видасть? Росія не дотримується міжнародного права.
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01.08.2022 21:00 Ответить
дохлий номер. І пам'ятник встановлять. 85% то за спецоперацію. Ще 15 утрималось.
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01.08.2022 21:06 Ответить
Красиве бла-бла-бла, скидається на розминку перед тим, як посцяти суспільству просто поміж очі.
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01.08.2022 21:04 Ответить
Ясний хєр: у влади зовсім інші запити! Заморозити цю війну - тільки так можна залишитись при владі!
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01.08.2022 21:07 Ответить
Якщо Жуйла і його дружків все ж таки притягнуть до Гааги, то вони багато чого розкажуть і про Оман, вагнерівців, Єрмака...
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01.08.2022 21:18 Ответить
В нашої влади свое суспільство і запити свої Влада у нас окремо від інших ми живемо в різних вимірах
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01.08.2022 21:32 Ответить
Не желаете ли восстановить военную прокуратуру, уничтоженную зеленобыдлом? Или "офиса" генпрока достаточно?
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01.08.2022 21:56 Ответить
вірно сказав, зеленій владі покуй, вони не постраждали, як крали так і крадуть.
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01.08.2022 23:18 Ответить
він хороша людина, чесна, насрав в душу і не застидався.
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02.08.2022 01:33 Ответить
 
 