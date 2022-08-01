Создание Международного трибунала за преступления агрессии - это запрос украинского общества, а не власти, - генпрокурор Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин полностью поддерживает необходимость создания Международного трибунала для привлечения к ответственности чиновников РФ за преступления военной агрессии в отношении Украины.

"Относительно трибунала (его создания) – это наша твердая позиция. Потому что преступление агрессии является главным среди военных преступлений, преступлений против человечества", - сказал генпрокурор в эфире украинского телемарафона в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Международный уголовный суд не может расследовать преступления по агрессии, исходя из своей юрисдикции.

"Для этого мы должны создать Международный трибунал. И я полностью поддерживаю это направление", - подчеркнул Костин.

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Генпрокурор напомнил, что вопросом создания трибунала занимаются украинские дипломаты.

"Сегодня я говорил с послами "Большой семерки", что вопрос создания трибунала – это запрос не украинской власти, это запрос всего украинского общества. Украинское общество хочет увидеть на скамье подсудимых Международного трибунала именно высокопоставленных лиц – военных и политических – страны-агрессора, которые будут отвечать за преступления агрессии", - подытожил генпрокурор.

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