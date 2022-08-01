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Костин анонсировал большую чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур: "Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры"

костін

Костин возглавил ГПУ после волны увольнений в силовых и правоохранительных структурах.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ о проведении расследования относительно сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов Украины для проверки того, кто, где находился и как защищались помещения прокуратур, материалы дел, имущество, а главное, есть ли информация о причастности сотрудников прокуратур к коллаборационной деятельности. Об этом генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил в ходе телемарафона в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Относительно того, что уже сделано в течение последних нескольких месяцев, это сообщение о подозрении 5 прокурорам и 3 госслужащим. Одно дело уже направлено в суд. Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры, которые пересекали границу. По каждому из них проводят проверку. С 1 августа генеральная инспекция Офиса будет проводить расследование, чтобы установить возможную причастность сотрудников прокуратуры", — сообщил Костин.

По его словам, речь идет не только о сотрудниках прокуратуры, но и обо всей охранной системе, органах госуправления, государственной власти и местном самоуправлении.

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"Во время войны ни один факт, который может свидетельствовать о какой-либо помощи агрессору, такому факту должна быть дана соответствующая оценка и все причастные к этому должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отметил он.

Костин также сообщил, что столь крупная кампания по очистке рядов всех силовых и правоохранительных структур обусловлена вопросом безопасности.

"Если где-то еще находятся какие-то коллаборанты, предатели, особенно в правоохранительной системе, это вопрос безопасности государства и украинской нации. Речь идет только о фактах, которые подтверждены доказательствами. Результаты проверки должны быть доказаны юридически", - добавил Костин.

Автор: 

чистки (20) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+52
вся "велика чистка" скінчиться "пшиком". Просто запам"ятайте цей твіт(с)
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01.08.2022 21:05
+45
Залишаться тільки зелені .
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01.08.2022 21:05
+22
В Єжова чи Берії ще більше рухів було, операція " три конверта".
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01.08.2022 21:14
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Дайте йому парабеллум.
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02.08.2022 06:58 Ответить
а чому новий зелений генпрокурор ничогисинько не проблеяв про литинанта баканова та свою попередницю -- чи вже в африку послами поихали без всякого звиту у ВР з великими подяками вид гаранта . поки ***** не буде видповидальности за роботу на таких високих посадах не буде нияких результатив . як може керувати сбу ..друг детства по подьезду.. це ж ***** якась . невже там немае достойних офицерив патриотив з досвидом роботи . а в нас назначають за принципом ..чаво изволите.. от и маемо те що маемо . як казало сало в шоколади
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02.08.2022 07:10 Ответить
этот ментовско-прокурорско-судейско-сбушный биомусор надо разогнать... после войны...
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02.08.2022 09:16 Ответить
Головне, щоб побільше призначити деркачів, сівох, кулінічів, сівковичів, катлєт, юних дарувань від папіків корабельних СОСНУть, мертвечуків, безголових, як безумна….. та іншого лайна для ШКОДИ УКРАЇНИ !!!
Мабуть, єрмак з татаровим, справляться!!! Оманщина вимагає….
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02.08.2022 09:32 Ответить
Якщо з гівна зняти пінку з мухами воно буде смердіти так само!
Особливу увагу треба приділити контролю зв'язків працівників з грошовими потоками і джерела їх походження: геліки з пацанами біля стін які приїхали щоб завезти за "дах", заказухи для "чорних" мусорів, валізи з грошима за затягування справ, створення напів-кримінальних агентурних мереж для самозбагачення - все це зробило елітами не найкращих представників української нації на протязі 30 років незалежності за що тепер страждає весь Український народ.
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02.08.2022 09:50 Ответить
Поперше треба вичистити зелене лайно.
Тобто себе.
Тому - все безнадійно.
Чергова клоунада...
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02.08.2022 09:57 Ответить
как бы на себя не вышли с таким кипишем
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02.08.2022 10:25 Ответить
Давно назріло. Але, але, але.
Скільки себе пам'ятаю, весь час "чистили" та "скорочували", а як результат їхні штати лише розбухали та деградували, заповнюючись рішалами та блатними.
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02.08.2022 10:45 Ответить
Зеленский уволил Баканова по статье, которая предполагает расследование деятельности военнослужащего.

Однако, есть большие сомнения в том, что Баканов и его подельники-советники-кураторы предстанут перед судом.

По той причине, что Зеленский никогда не признает своих ошибок.
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02.08.2022 10:57 Ответить
О том, что Баканов с товарищами из фонда Госимущества и "Киевоблэнерго" были замешаны в присвоении госимущества, не говорил только ленивый, об этом писали и http://nashigroshi.org/2019/10/18/firmy-druzhyny-hlavy-sbu-bakanova-fihuruvaly-u-spravi-sbu-u-period-protystoiannia-z-firmoiu-tynnoho-l-ovochkinoi/#_blank СМИ .

Дело в том, что две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле "конторы" - речь шла о выводе Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность. Об этом свидетельствует http://reyestr.court.gov.ua/Review/51117430 постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года .

Утверждают, что непосредственно сам Баканов был фигурантом расследования уголовного дела №637 о хищении 3,8 млн грн подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "Экоинвест" (по ч.5 ст. 191 УК Украины).

Кстати, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим другом и партнером - Александром Беляевым, жена которого Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".

Как утверждали следователи, чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ в дальнейшем продали оборудование Богуславской и Дыбинецкой ГЭС компании "Экоинвест".

https://bloginside.in.ua
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02.08.2022 11:55 Ответить
Начнет ли Костин с Баканова?
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02.08.2022 11:57 Ответить
Почистить тих що пройшли конкурси
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02.08.2022 10:57 Ответить
И назначат тех, кто прошел "конкурсы" в ФСБ?
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02.08.2022 11:12 Ответить
треба починати із звільнення своїх заступників. До речі, у лютому -березні велика кількість прокурорів та суддів (і це якщо не рахувати тих хто працював на окупантів) втекли за кордон, а повернулось лише коли орки відійшли від Києва
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02.08.2022 11:34 Ответить
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