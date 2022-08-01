Костин анонсировал большую чистку рядов всех силовых и правоохранительных структур: "Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры"
Костин возглавил ГПУ после волны увольнений в силовых и правоохранительных структурах.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ о проведении расследования относительно сотрудников прокуратуры прифронтовых регионов Украины для проверки того, кто, где находился и как защищались помещения прокуратур, материалы дел, имущество, а главное, есть ли информация о причастности сотрудников прокуратур к коллаборационной деятельности. Об этом генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил в ходе телемарафона в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Относительно того, что уже сделано в течение последних нескольких месяцев, это сообщение о подозрении 5 прокурорам и 3 госслужащим. Одно дело уже направлено в суд. Продолжается работа в отношении более 600 сотрудников прокуратуры, которые пересекали границу. По каждому из них проводят проверку. С 1 августа генеральная инспекция Офиса будет проводить расследование, чтобы установить возможную причастность сотрудников прокуратуры", — сообщил Костин.
По его словам, речь идет не только о сотрудниках прокуратуры, но и обо всей охранной системе, органах госуправления, государственной власти и местном самоуправлении.
"Во время войны ни один факт, который может свидетельствовать о какой-либо помощи агрессору, такому факту должна быть дана соответствующая оценка и все причастные к этому должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отметил он.
Костин также сообщил, что столь крупная кампания по очистке рядов всех силовых и правоохранительных структур обусловлена вопросом безопасности.
"Если где-то еще находятся какие-то коллаборанты, предатели, особенно в правоохранительной системе, это вопрос безопасности государства и украинской нации. Речь идет только о фактах, которые подтверждены доказательствами. Результаты проверки должны быть доказаны юридически", - добавил Костин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть, єрмак з татаровим, справляться!!! Оманщина вимагає….
Особливу увагу треба приділити контролю зв'язків працівників з грошовими потоками і джерела їх походження: геліки з пацанами біля стін які приїхали щоб завезти за "дах", заказухи для "чорних" мусорів, валізи з грошима за затягування справ, створення напів-кримінальних агентурних мереж для самозбагачення - все це зробило елітами не найкращих представників української нації на протязі 30 років незалежності за що тепер страждає весь Український народ.
Тобто себе.
Тому - все безнадійно.
Чергова клоунада...
Скільки себе пам'ятаю, весь час "чистили" та "скорочували", а як результат їхні штати лише розбухали та деградували, заповнюючись рішалами та блатними.
Однако, есть большие сомнения в том, что Баканов и его подельники-советники-кураторы предстанут перед судом.
По той причине, что Зеленский никогда не признает своих ошибок.
Дело в том, что две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле "конторы" - речь шла о выводе Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность. Об этом свидетельствует http://reyestr.court.gov.ua/Review/51117430 постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года .
Утверждают, что непосредственно сам Баканов был фигурантом расследования уголовного дела №637 о хищении 3,8 млн грн подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "Экоинвест" (по ч.5 ст. 191 УК Украины).
Кстати, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим другом и партнером - Александром Беляевым, жена которого Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".
Как утверждали следователи, чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ в дальнейшем продали оборудование Богуславской и Дыбинецкой ГЭС компании "Экоинвест".
https://bloginside.in.ua