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Новости Война
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Оккупанты до сих пор не могут захватить два поселка на Луганщине, - Гайдай

луганщина

Российские оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных населенных пункта на Луганщине.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Там наши защитники крепко держат линии обороны. Были несколько моментов, когда заходили в Белогоровку российские подразделения. Но в настоящее время все же остается непокоренная частичка Луганщины", – заявил Гайдай.

Сейчас оккупанты активнее бросают в бой бойцов частных военных компаний.

"Во-первых, России не нужно отчитываться за наемников. Во-вторых, у них совсем другая мотивация: исключительно деньги и мародерства. Также у россиян после четырех месяцев упорной обороны ВСУ на Луганщине огромные потери как в личном составе, так и в технике. Их оттянули для перегруппировки и пополнения личного состава", – рассказал он.

По словам главы ОВА, на временно оккупированных территориях захватчики уничтожают все украинское, а проукраинское население "бросают на подвал".

Смотрите также: Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай. ФОТО

Гайдай отметил, что оккупанты пытаются перевести образовательный процесс на "стандарты" так называемой "ЛНР", учителей принуждают к сотрудничеству под угрозой увольнения. В то же время в регионе процветает партизанское движение.

"Люди нам помогают. Партизаны ежедневно приносят позитивные новости, благодарим их за работу. Это информация о перемещении вражеских войск и разрушении инфраструктурных объектов, которые являются важными для войск РФ", – говорит председатель ОВА.

Отдельно Гайдай заявил о гуманитарной катастрофе, которая надвигается на города Луганщины, где происходили активные боевые действия. Захватчики до сих пор не могут удовлетворить элементарные потребности людей (вода, еда, лекарства).

"Возьмем Рубежное или Северодонецк. Эти города в отопительный сезон не смогут зайти, там будет огромная проблема. Есть вода, которую берут из скважин, потому что центральное водоснабжение разрушено. Так вот эта вода уже заражена, потому что они долгое время не забирали трупы. Тела разлагались на жаре. Сейчас люди массово отравляются, дизентирия - огромная проблема", - подчеркнул Гайдай.

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Автор: 

оккупация (10167) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+5
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01.08.2022 21:20
+4
Тоді Гайдай вже голова військової селищної ради.
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01.08.2022 21:18
+4
Так отож. Тіла розкладаються. Мізки (якщо були) розклались вже давно. В 2014 ходили з триколорами, били проукраїнських співмешканців в рубіжному, просили "путін ввєди". Ввів вже по самісінькі помідори.
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01.08.2022 21:22
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Тоді Гайдай вже голова військової селищної ради.
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01.08.2022 21:18 Ответить
не смішно.
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01.08.2022 21:23 Ответить
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01.08.2022 21:20 Ответить
💩🇷🇺***** путлерастович 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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01.08.2022 21:54 Ответить
Так отож. Тіла розкладаються. Мізки (якщо були) розклались вже давно. В 2014 ходили з триколорами, били проукраїнських співмешканців в рубіжному, просили "путін ввєди". Ввів вже по самісінькі помідори.
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01.08.2022 21:22 Ответить
Два села залишилось а ставка зберігається: та хто в тому потоці траншів помітить нещасних 300 тисяч гайдая
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01.08.2022 21:25 Ответить
Зато противник за это время много чего на донецком направлении захватил
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01.08.2022 21:27 Ответить
І що ж він там захопив "много чего"?
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01.08.2022 21:49 Ответить
А ты почитай зарубежных анатитиков,пишущих о нашей войне и посмотри как изменялись карты боевых действий (та же Deep State ) за последние две-три недели и поймёшь
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01.08.2022 22:00 Ответить
красноперый, тут не наливают, вали до своего Ольгиного.
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01.08.2022 22:08 Ответить
А что не так .Зачем обижаться на обьективную реальность с которой наш генштаб в своих сводках не дружит
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01.08.2022 23:02 Ответить
Ну я зашёл на Deep state map и поклацал с 2-4 июля. После нашего отхода из Лисичанска, все свинострелочки тупо крутятся месяц на месте, единственное продвижение - красная стрелочка под Лисичанском двинулась на десять километров 12 июля в сторону Сиверска, но уже 17 июля отскочила на прежнее место у Спірного.
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01.08.2022 23:36 Ответить
Безуглая из ZE спрута по заданию д'Ерьмака командовала там ‼️ПОЧЕМУ ГЕНШТАБ И ЗАЛУЖНЫЙ ДОПУСКАЮТ ТАКОЙ П#ЗДЕЦ
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01.08.2022 21:58 Ответить
непонятно так гайдай что недоволен что они не захватили
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01.08.2022 21:36 Ответить
кажется это твой хозяин недоволен.

Не устал еще подлизывать своему Пригожину?
Эк у вас от нашего Гайдая пердаки рвет. Любо-дорого.
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01.08.2022 22:10 Ответить
Зовсім не смішно, особливо, коли дивишся , як радісно зустрічають, «асвабадителей» , і попри все отримують украІнську пенсію!!
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02.08.2022 00:49 Ответить
А хіба може адекватна людина лишитись під окупацією, думаю там ілі бидло якому пофіг все, ілі ті хто чекав рабсейский скотомирок
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02.08.2022 01:11 Ответить
 
 