В ближайшее время расследование по этому делу будет завершено, - Костин о деле Медведчука

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, а само расследование будет вскоре завершено.

"Одно из дел находится на стадии судебного разбирательства (о покушении на разграбление национальных ресурсов. – Ред.), другое дело – на стадии досудебного расследования – мы уже передали ходатайство о продлении сроков содержания под стражей, и надеюсь на то, что в ближайшее время досудебное расследование по этому делу будет завершено", - сказал генпрокурор в эфире украинского телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, СБУ продолжает досудебное расследование в отношении Медведчука по факту финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя и по факту легализации имущества, полученного преступным путем.

Обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей передан в суд 2 июня. Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей, - речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе АР Крым.

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