В ближайшее время расследование по этому делу будет завершено, - Костин о деле Медведчука
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, а само расследование будет вскоре завершено.
"Одно из дел находится на стадии судебного разбирательства (о покушении на разграбление национальных ресурсов. – Ред.), другое дело – на стадии досудебного расследования – мы уже передали ходатайство о продлении сроков содержания под стражей, и надеюсь на то, что в ближайшее время досудебное расследование по этому делу будет завершено", - сказал генпрокурор в эфире украинского телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, СБУ продолжает досудебное расследование в отношении Медведчука по факту финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя и по факту легализации имущества, полученного преступным путем.
Обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей передан в суд 2 июня. Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей, - речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе АР Крым.
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неділю шашлики жер з віскі
тепер почались усякі висери..
не вірю жодному слову цього продійсвіта
Тепер ця пані богатіша за Ахметова Коломойского та Боголюбова разом узятих...
Вчіцця люди добрі бабло рубати з Неба...
Анекдот и серии про Штирлица ведмедчука...
Спочатку дадуть довічне, потім - апеляція І!!! І, якийсь старокиївський апеляційний суд кваснянського району замінить на домашній арешт, а потім ой... "медведчук утік до росії з шуфричем. Як повідомляють правоохоронці, йому допоміг ілля кива, який незаконно пересік український кордон, давши хабаря прикордоннику, який вже втік до росії"...
Лише у ДВОХ з "невідомим" депутатом ОПЗЖ робили заколот?!!
Кому ви цю ПУРГУ впарююте?!
Там десятки, як що не СОТНІ агентів та зрадників, тільки під його керівництвом!