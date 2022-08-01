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Новости Дело Медведчука
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В ближайшее время расследование по этому делу будет завершено, - Костин о деле Медведчука

медведчук

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, а само расследование будет вскоре завершено.

"Одно из дел находится на стадии судебного разбирательства (о покушении на разграбление национальных ресурсов. – Ред.), другое дело – на стадии досудебного расследования – мы уже передали ходатайство о продлении сроков содержания под стражей, и надеюсь на то, что в ближайшее время досудебное расследование по этому делу будет завершено", - сказал генпрокурор в эфире украинского телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, СБУ продолжает досудебное расследование в отношении Медведчука по факту финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя и по факту легализации имущества, полученного преступным путем.

Обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей передан в суд 2 июня. Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей, - речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе АР Крым.

Читайте также: Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко: помещения гостиничных комплексов, земельные участки, банковские счета. ФОТО

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+17
В будь якій популістичній ситуації діставай Мертвечука.
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01.08.2022 21:33
+9
Головний резидент Путіна а йому предява за газ. Бо як предявлять за зраду, то зразу ж потягне цілий виводок кротів. Хто ж тоді патякати буде про мир і дружбу з бабуїнами.
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01.08.2022 21:40
+7
Оксанка Марченко переписала все миллиарды не миллиардера Ведмедчука на себе...
Тепер ця пані богатіша за Ахметова Коломойского та Боголюбова разом узятих...
Вчіцця люди добрі бабло рубати з Неба...
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01.08.2022 22:00
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В будь якій популістичній ситуації діставай Мертвечука.
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01.08.2022 21:33 Ответить
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01.08.2022 21:45 Ответить
А ксюху вже якийсь Зураб полiруЭ ..
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01.08.2022 23:39 Ответить
тут таке діло. чук крав вагонами а не веліки. тому за старою укртрадицією його не посадять. в хорошій країні живем люди. жрать будем каштани.
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01.08.2022 21:34 Ответить
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01.08.2022 21:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U

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01.08.2022 21:36 Ответить
Головний резидент Путіна а йому предява за газ. Бо як предявлять за зраду, то зразу ж потягне цілий виводок кротів. Хто ж тоді патякати буде про мир і дружбу з бабуїнами.
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01.08.2022 21:40 Ответить
Медведчук дадуть орден, а Порошенка посадять.
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01.08.2022 21:42 Ответить
І теж дадуть ордєн
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01.08.2022 21:51 Ответить
Рус Там - ше один, кому Порошенко в штани на..ав.
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01.08.2022 21:58 Ответить
Не дадуть ордєн. Так нормуль?
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01.08.2022 21:59 Ответить
Цікаво, а кого він ще окрім Пороха "здав". Чи Дерьмак і так про інших своїх добре знае.
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01.08.2022 21:48 Ответить
Пропоную зафіксувати автопарк родичів цього правдоборця на сьогодні..
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01.08.2022 21:48 Ответить
вступив в должность:
неділю шашлики жер з віскі
тепер почались усякі висери..
не вірю жодному слову цього продійсвіта
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01.08.2022 21:55 Ответить
Оксанка Марченко переписала все миллиарды не миллиардера Ведмедчука на себе...
Тепер ця пані богатіша за Ахметова Коломойского та Боголюбова разом узятих...
Вчіцця люди добрі бабло рубати з Неба...
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01.08.2022 22:00 Ответить
"Переписувала" мабуть у тiй же позi , що й ii подруга Ленка...тiльки на спинi...
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01.08.2022 23:46 Ответить
В связи с тем что кум Марченко путлер напал на Украину...Оксанка отказалась быть кумой убийцы украинского народа...
Анекдот и серии про Штирлица ведмедчука...
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01.08.2022 22:07 Ответить
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!!

Спочатку дадуть довічне, потім - апеляція І!!! І, якийсь старокиївський апеляційний суд кваснянського району замінить на домашній арешт, а потім ой... "медведчук утік до росії з шуфричем. Як повідомляють правоохоронці, йому допоміг ілля кива, який незаконно пересік український кордон, давши хабаря прикордоннику, який вже втік до росії"...
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01.08.2022 22:11 Ответить
Уже понятно, что Медведчук это жертва обстоятельств, которую проклятый Порох заставил работать на Раиссу. Так что главный свидетель лицо неприкосновенное
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01.08.2022 22:14 Ответить
Зразу видно - теж пообіцяв неЛоху Петра посадити.
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01.08.2022 22:21 Ответить
Двоє?
Лише у ДВОХ з "невідомим" депутатом ОПЗЖ робили заколот?!!
Кому ви цю ПУРГУ впарююте?!
Там десятки, як що не СОТНІ агентів та зрадників, тільки під його керівництвом!
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01.08.2022 23:17 Ответить
На коль его
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02.08.2022 00:14 Ответить
Я хочу увидеть фото, что он сидит в маленькой, сырой камере, с очком в полу, а не в люксе пятизвёздочного отеля.
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02.08.2022 04:13 Ответить
 
 