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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне обстреляли эвакуационный автобус на Херсонщине, два человека погибли, еще двое - тяжело ранены, - Вилкул

вілкул

Российские оккупанты обстреляли автобус во время эвакуации в Кривой Рог в районе Долгового Херсонской области, в результате обстрела погибли 2 человека, еще 2 человека были тяжело ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог - троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком", - рассказал Вилкул во время вечернего брифинга.

Все пострадавшие находятся в больнице в Кривом Роге, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация с юга: Военные советуют уехать из опасных районов

Вилкул Александр (475) обстрел (27396) эвакуация (2083) Херсонская область (4810)


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Рашисты уперто убивают жителей юго-восточных регионов, предполагая, что так можно закошмарить мирное население этих областей Украины настолько, что оно будет согласно на все, лишь бы прекратились обстрелы. Это все от незнания ментальности украинцев, которые после каждого убитого ребенка сжимают зубы и рвутся рвать на части россиян.
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01.08.2022 21:49 Ответить
нелюди ... ху*лопитеки !
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01.08.2022 21:49 Ответить
шесть лет назад вилкул совсем подругому чирикал
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01.08.2022 21:59 Ответить
депутат - від партії регіонів - що ти хотів ?
Та зараз - є два варіанта :
Або ти за Україну !
Або ти за бредні Х.йла (
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01.08.2022 22:18 Ответить
ЗеИУДА НЕ ПРОПУСТИЛ в Украину Корбана , который успешно занимался обороной ‼️Выродки Зе и д'ерьмак , как же от вас гнид избавиться ⁉️
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01.08.2022 22:03 Ответить
Ось з ким воює ця терористична недодержава ,будьте прокляті і ваш дибільний народ.
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01.08.2022 22:16 Ответить
азовці, автобус, міста....
це вдячність ***** за турбіни з канади.
мало мабудь стріляє
зніміть ще якісь санкції....
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01.08.2022 22:17 Ответить
Твари и больше ни куя , слов нет, ни чего святого, убивают все что шевелится , и движется.
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01.08.2022 23:02 Ответить
 
 