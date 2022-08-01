Россияне обстреляли эвакуационный автобус на Херсонщине, два человека погибли, еще двое - тяжело ранены, - Вилкул

Российские оккупанты обстреляли автобус во время эвакуации в Кривой Рог в районе Долгового Херсонской области, в результате обстрела погибли 2 человека, еще 2 человека были тяжело ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог - троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком", - рассказал Вилкул во время вечернего брифинга.

Все пострадавшие находятся в больнице в Кривом Роге, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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