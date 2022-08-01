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Новости Война
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Украина договаривается со Швейцарией о консульских услугах для украинцев в России, - Лубинец

швейцарія

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с посольством Швейцарии в РФ о предоставлении консульских услуг в России потерявшим документы украинцам.

Об этом сообщил во время телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что Министерство иностранных дел ведет переговоры с посольством Швейцарии, чтобы они на территории Российской Федерации предоставляли консульские услуги для наших граждан, которые потеряли документы из-за того, что их просто забрали представители российских властей", - сказал он.

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По словам Лубинца, офис омбудсмена обращается в украинские суды в интересах украинских граждан для восстановления утерянных во время эвакуации в Россию документов. В дальнейшем через посольство Швейцарии эти документы планируют передавать украинцам, чтобы они выехали из России в Европу, рассказал Лубинец.

Автор: 

дипломатия (1463) консульство (469) россия (95702) Швейцария (613) Лубинец Дмитрий (468)


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так ось, чим ти зайнятий, Лубінець! А там наших азовців у цю саму мить катують , убивають, 2000 як мінімум людей, яких ваша зекоманда віддала на поталу і заборонила нам говорити про це. як так???
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01.08.2022 22:14 Ответить
А сама идея чем плоха? Стариков, женщин и детей насильно депортировали из Мароиуполя, отобрали документы. Они хотят вернуться в Украину, предлагаешь оставить их в мордоре?
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01.08.2022 22:30 Ответить
а воно на телемарафоні виступає, скотина((((((((((((((((
про консульські послуги
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01.08.2022 22:15 Ответить
не пойму хто из них себя считает друзиллой...
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01.08.2022 22:15 Ответить
по нормальному нейтралам марку с кораблём в торбу токо за две цены..
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01.08.2022 22:19 Ответить
а что украинцам вообще делать в раиссии? кто-то оказывает консульские услуги южнокорейцам у обезумевшего ина?
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01.08.2022 22:20 Ответить
Какие *украинцы* сейчас могут быть на Фашистской Раzzии?
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01.08.2022 22:24 Ответить
Интернированные рашистами старики, женщины и дети. Или ты относишься к тем, кто был интернирован так, как относились чекисты в СССР?
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01.08.2022 22:32 Ответить
 
 