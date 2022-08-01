Украина договаривается со Швейцарией о консульских услугах для украинцев в России, - Лубинец

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с посольством Швейцарии в РФ о предоставлении консульских услуг в России потерявшим документы украинцам.

Об этом сообщил во время телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что Министерство иностранных дел ведет переговоры с посольством Швейцарии, чтобы они на территории Российской Федерации предоставляли консульские услуги для наших граждан, которые потеряли документы из-за того, что их просто забрали представители российских властей", - сказал он.

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По словам Лубинца, офис омбудсмена обращается в украинские суды в интересах украинских граждан для восстановления утерянных во время эвакуации в Россию документов. В дальнейшем через посольство Швейцарии эти документы планируют передавать украинцам, чтобы они выехали из России в Европу, рассказал Лубинец.