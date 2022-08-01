Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ: Они могли отдать Крым и отказаться от НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО". И тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения", - заявил экс-президент США.

С началом полномасштабного российского вторжения "договориться" будет сложнее, считает Трамп.

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