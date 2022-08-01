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Новости Война
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Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ: Они могли отдать Крым и отказаться от НАТО

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО". И тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения", - заявил экс-президент США.

С началом полномасштабного российского вторжения "договориться" будет сложнее, считает Трамп.

Смотрите также: "Происходящее в Украине - это геноцид", - Трамп. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26412) членство в НАТО (1515) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+99
Идиот!
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01.08.2022 22:15
+87
віддай Аляску і побачим де ти будеш
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01.08.2022 22:17
+75
Хуже. Он проходимец, которых в мире мало.
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01.08.2022 22:18
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Страница 4 из 4
Трапісти як і зебіли живуть у вигаданій реальності. Навіть не дивує.
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02.08.2022 10:06 Ответить
І ось такий полєзних Кремлю ідіот був президентом США... А якщо б погодилися по Криму і по темі НАТО? Наступив би вічний мир? Що було б потім...? Наступна вимога? По прецеденту... Що там Гітлеру спочатку віддали...? А що було потім...? Наступив вічний мир як обіцяв Чемберлен, повернувшись з Мюнхена, 1938? Все по формулі Муссоліні - великі птахи завжди договоряться за рахунок маленьких ?????
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02.08.2022 07:38 Ответить
Тобто сам зізнався, що є агентом *****.
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02.08.2022 07:44 Ответить
Нічого віддавати не потрібно , "бо отримаєм і позор і війну одночасно при будь яких"
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02.08.2022 08:13 Ответить
**** мы должны еще отдавать что то и с ********** вести переговоры.******* всех и точка,чтоб забыли про Украину навсегда ублюдки ******
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02.08.2022 08:36 Ответить
Так це нічого б не змінило, це був тільки привід, знайшли б інший. Як в старому анекдоті: Дай закурити. Вам з фільтром чи без фільтра? З фільтром. Дай підкурити. Вам сірником чи запальничкою? Та хоч паяльною лампою, все рівно п--и получиш
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02.08.2022 08:47 Ответить
От такі дибіли можуть стати президентами надержави при демократичному устрої.
Віддайте Крим, ідіть у "тайожний союз" і потім разом будемо воювати проти піндосів.
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02.08.2022 08:51 Ответить
Так, демократія недосконала, але краще за неї ще ніхто нічого не вигадав.
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02.08.2022 08:58 Ответить
Президент дураков, а дураков в любой стране много. Куда мир скатится, если не поумнеет?
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02.08.2022 09:28 Ответить
ты тут не путай себя и людей. президент дураков это *****. трамп дурак, но президентом был отнюдь не дураков. развал и уничтожение мокшанского мордора, вот путь к миру. кацапы не поумнеют. этих зомби вылечит только смерть
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02.08.2022 09:34 Ответить
Ублюдок и клоун! Верни мокшанцам Аляску а мексикосам Техас и Калифорнию. Шобы не была вайны....
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02.08.2022 09:31 Ответить
Не поверне.
Навіть не подумає.
Тому що в арсеналі США є "засоби стримування"... І не лише ЯО.
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02.08.2022 11:46 Ответить
У трампа амнезия?)) на виборах казав якщо б він був президентом а не Обама, крим у України не забрали
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02.08.2022 09:56 Ответить
Тільки в одному він був правий. Обама президентом був ніяким. Ходив тільки й посміхався. Бо, на той час, США хотілося не президента, який буде грамотно вирішувати виклики, а вперше в історії темношкірого президента.
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02.08.2022 10:53 Ответить
абсолютно згоден.
Якби не Байден - хто зна, чи встояла би тоді, в 2014/16рр. Україна...
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02.08.2022 11:44 Ответить
ну що, дєбіли, ті хто розказував, як трампоц допомагав Україні, та як він мочив *****, розкажіть свою казочку ще раз.
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02.08.2022 09:59 Ответить
Трампісти та , на відміну від , - навіть не кинулися захищати свого гуру, з огляду на скандальність, але достовірність інфи.
Ну що, ж - це яскравий приклад наявності та висоти ІQ у деяких, навіть у т.зв. "порохоботів
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02.08.2022 12:01 Ответить
До речі, велика кількість українців в США голосували за цю про-Путінську жирну свиню. Цікаво який вибір вони зроблять в 2024? Страшно уявити якщо б зараз в Білому Домі був Трамп. Він злочинець, і Ітількизавдяки безхребетній республіканській партіі, Трамп не в тюрмі.
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02.08.2022 14:17 Ответить
Ті українці, яких знаю я, голосували за Байдена, хоча все життя голосували за республіканців. За цього поца горлянки рвуть неадеквати Цензора, а у житті наші розумні співвітчизники все роблять правильно і клоунів не обирають.
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02.08.2022 14:28 Ответить
Та хватає і українців, які його за месію рахуют
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02.08.2022 14:34 Ответить
Та то не українці, а манкурти, які сидять на расєйських інформаційних помийках.
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02.08.2022 14:42 Ответить
Тому я за цього рижого гандона і не голосував. А в Україні за свого гандона 73% голосує, це мєрзость
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02.08.2022 14:32 Ответить
Всі розуміють що у Путіна задум не Крим і Донбас а вся Україна . Йому Україна потрібна від Донбасу до Закарпаття і не треба себе тішити ілюзіями давайте віддамо Крим то Путін на цьому зупиниться. І взагалі не варто роздавати свої землі ворогам тому що тільки єдина Україна може бути сильною.
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02.08.2022 14:43 Ответить
У путіна пупок розв'яжеться,щоб захопити Україну.
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02.08.2022 15:34 Ответить
Старий американський хряк. Крим раші - ***.
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02.08.2022 17:22 Ответить
Віддайте Аляску! Підараси плешивий!
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02.08.2022 17:51 Ответить
Клоун клоуном, но при Трампе Путин на Украину не полез. А полез вначале при Обаме, а потом при Байдене. Трампа Путин опасался, а этих нет. По результатам надо смотреть, а не по словам. Кроме того я часто находил, что слова Трампа и американские и украинские СМИ просто перевирают
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02.08.2022 22:31 Ответить
"Трампа Путин опасался, а этих нет" - цілковита брехня. Якраз Трампа ***** менш за все боявся, оскільки особисто має кмипромат на нього. А коли поліз воювати Україну - з перебуванням на посаді конкретного президента США це пов'язано в останню чергу. Навіть більше того: це куди більше пов'язано з єдністю країн НАТО та Євросоюзу; і отут ***** прорахувався, ніби якраз Трампу вдалося цю єдність знищити. Насправді Трампу вдалося розхитати - але не довщенту.

До речі, в слові "*****" в тебе аж чотири помилки! Уявляю, скільки помилок ти зробиш в слові "касапія"...
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03.08.2022 12:21 Ответить
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