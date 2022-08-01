Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ: Они могли отдать Крым и отказаться от НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО". И тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения", - заявил экс-президент США.
С началом полномасштабного российского вторжения "договориться" будет сложнее, считает Трамп.
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Віддайте Крим, ідіть у "тайожний союз" і потім разом будемо воювати проти піндосів.
Навіть не подумає.
Тому що в арсеналі США є "засоби стримування"... І не лише ЯО.
Якби не Байден - хто зна, чи встояла би тоді, в 2014/16рр. Україна...
Ну що, ж - це яскравий приклад наявності та висоти ІQ у деяких, навіть у т.зв. "порохоботів
До речі, в слові "*****" в тебе аж чотири помилки! Уявляю, скільки помилок ти зробиш в слові "касапія"...