"Беги! Мост вечно не будет стоять" и "Путину Гаага": в Крыму набирает обороты сопротивление оккупантам, - представительство президента в АРК

В Крыму набирает обороты движение сопротивления оккупантам: активисты расклеивают листовки с предупреждениями, появляются видео с сожженными баннерами российской символики и т. д.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымское сопротивление оккупантам набирает обороты: в открытых источниках появляются видео с сожженными баннерами российской символики, фото автомобилей с надписями "Орки вон!" на стеклах, листовки на остановках общественного транспорта с текстом "Путину Гаага", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что активисты расклеивают листовки с предупреждениями для оккупантов: "Беги, Аксенов, беги! Мост вечно стоять не будет" и изображением взорванного моста на фоне, "Судная ночь для российских оккупантов приближается", "Крым – это Украина", "Севастополь – это Украина".

В Симферополе активно действует движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". Кроме листовок в местах размещения объявлений и на остановках появляются рисунки желтых лент.