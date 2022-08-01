"Беги! Мост вечно не будет стоять" и "Путину Гаага": в Крыму набирает обороты сопротивление оккупантам, - представительство президента в АРК
В Крыму набирает обороты движение сопротивления оккупантам: активисты расклеивают листовки с предупреждениями, появляются видео с сожженными баннерами российской символики и т. д.
Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Крымское сопротивление оккупантам набирает обороты: в открытых источниках появляются видео с сожженными баннерами российской символики, фото автомобилей с надписями "Орки вон!" на стеклах, листовки на остановках общественного транспорта с текстом "Путину Гаага", – говорится в сообщении.
Отмечается, что активисты расклеивают листовки с предупреждениями для оккупантов: "Беги, Аксенов, беги! Мост вечно стоять не будет" и изображением взорванного моста на фоне, "Судная ночь для российских оккупантов приближается", "Крым – это Украина", "Севастополь – это Украина".
В Симферополе активно действует движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". Кроме листовок в местах размещения объявлений и на остановках появляются рисунки желтых лент.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Россия. ОМОНовцы стоят перед разъяренной толпой демонстрантов, палками по щитам стучат. Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай! Она - моя!
Непонемаю одно - они что в Крыму думали что будут сидеть у путина по правой рукой после предательство? У путина и под рукой, и под нагой и под попкой места в три ряда уже заполнени, так что несветит им....