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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
19 064 31

"Беги! Мост вечно не будет стоять" и "Путину Гаага": в Крыму набирает обороты сопротивление оккупантам, - представительство президента в АРК

крим

В Крыму набирает обороты движение сопротивления оккупантам: активисты расклеивают листовки с предупреждениями, появляются видео с сожженными баннерами российской символики и т. д.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымское сопротивление оккупантам набирает обороты: в открытых источниках появляются видео с сожженными баннерами российской символики, фото автомобилей с надписями "Орки вон!" на стеклах, листовки на остановках общественного транспорта с текстом "Путину Гаага", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что активисты расклеивают листовки с предупреждениями для оккупантов: "Беги, Аксенов, беги! Мост вечно стоять не будет" и изображением взорванного моста на фоне, "Судная ночь для российских оккупантов приближается", "Крым – это Украина", "Севастополь – это Украина".

В Симферополе активно действует движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". Кроме листовок в местах размещения объявлений и на остановках появляются рисунки желтых лент.

Автор: 

Крым (26412) оккупация (10167) партизаны (179)


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Топ комментарии
+22
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.08.2022 23:12
+19
Понаїхам час збирати чумадани і дранг нах остен. На расєю.
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01.08.2022 23:18
+18
Аксьонов мій,я його сам страчу,не чіпайте,його відрізана голова прикрашатиме в'їзд на півострів.
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01.08.2022 23:19
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Правила форума Совет форумчан
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.08.2022 23:12 Ответить
Как говорит Жданов, начнут ощущать когда за 80тыс. перевалит. Уже скоро 😉
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01.08.2022 23:43 Ответить
Не,они машинки хотят купить
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02.08.2022 06:13 Ответить
Облиште марні сподівання. Не можна вправити мозок оркам, бо в їхніх черепних коробках його просто нема.
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02.08.2022 03:15 Ответить
Краще б рейки підривали.
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01.08.2022 23:17 Ответить
я давно їм про це. Поїзд з бк, замінований. Дистанційно підірвать на мосту.
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01.08.2022 23:21 Ответить
вони мозги підривають, це крутіше за будь-які рейки!
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01.08.2022 23:28 Ответить
Понаїхам час збирати чумадани і дранг нах остен. На расєю.
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01.08.2022 23:18 Ответить
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01.08.2022 23:40 Ответить
Аксьонов мій,я його сам страчу,не чіпайте,його відрізана голова прикрашатиме в'їзд на півострів.
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01.08.2022 23:19 Ответить
я заберу собі його скальп
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01.08.2022 23:22 Ответить
Згоден друже.
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01.08.2022 23:30 Ответить
Анекдот.

Россия. ОМОНовцы стоят перед разъяренной толпой демонстрантов, палками по щитам стучат. Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай! Она - моя!
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02.08.2022 09:10 Ответить
В Україні не має бути жодного живого кацапа.
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01.08.2022 23:22 Ответить
А як щодо корупціонерів? Серед них не тільки кацапи...
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01.08.2022 23:41 Ответить
Аксенову при звільнені не дати втекти...
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01.08.2022 23:26 Ответить
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01.08.2022 23:32 Ответить
Щось давно не чутно заяв Тихановської, як вона врятувала Україну, а поваги від невдячних все нема.
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01.08.2022 23:33 Ответить
І як же вона її врятувала? Де почитати?
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02.08.2022 09:11 Ответить
Все. Знайшов. Дякую.
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02.08.2022 09:13 Ответить
Так эти козли совсем головой недружит в Крыму - посодили директора парка тигров Тайган Олега Зубкова на 2 года и 2 месяца. Русские в youtube собераются боротся за справедливоть и освобождение невиновного человека! Они вдруг вспонили про закон и справедливость! Ну а директор может вкусит русский мир
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01.08.2022 23:35 Ответить
Львов а не тигров.Вот за пропаганду львовских ценностей его и посадили.
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01.08.2022 23:56 Ответить
Львов или тигров какая разница если у них есть Люся! Но я понеля что директор был другом русского мира в 2014том.
Непонемаю одно - они что в Крыму думали что будут сидеть у путина по правой рукой после предательство? У путина и под рукой, и под нагой и под попкой места в три ряда уже заполнени, так что несветит им....
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02.08.2022 06:56 Ответить
Зубков ссался от радости,когда Крым кацапы анексировали,росийские трехцветные тряпки были развешены где только можно,иуда еще тот. А потом его "русского великого патриота" начали кошмарить те,кого он радостно встречал. Пусть сидит шкура продажная,мало дали тварине!
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02.08.2022 00:42 Ответить
Судячи з того, як істерив на днях ватний "родич" з Кримнашу, умовляючи мене за руzzгє мір, то підгорає в них там добре.
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02.08.2022 00:43 Ответить
А мои родственники с московии не истерят, просто я сними порвал все связи с 2014 года.
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02.08.2022 07:37 Ответить
Крымчане, скоро вернётся Украина и будет как раньше полно туристов со всего мира, бизнес и спокойствие.
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02.08.2022 00:45 Ответить
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02.08.2022 01:04 Ответить
У Криму е представництво президента?
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02.08.2022 07:14 Ответить
"Сначала рухнул миф о величии рюсь. народа, потом о наличии ума у рюсссиян, а после 24 февраля возник вопрос, а это вообще люди или оскотинившаяся орда душегубов?" Равиль Хаматов.
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02.08.2022 08:39 Ответить
 
 