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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстановку на российско-украинском фронте за последние недели, заявил, что сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента, такое заявление сделал глава государства, комментируя жестокие бои с российскими оккупантами, которые продолжаются на Донбассе, Харьковщине и на юге Украины.

"Украинская артиллерия и разведка сделали уже многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов. И это чувствуется", - заявил Зеленский.

В то же время он поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Украины за уничтожение российской логистики, складов и боеприпасов, а также иностранных партнеров за поставку современной и эффективной артиллерии, ракетных систем.

"Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине в течение этих недель", – сказал он.

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Автор: 

демократия (490) Зеленский Владимир (20511)


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Топ комментарии
+17
Гостомель, Буча, Лисичанськ, Маріуполь, Херсон,Сіверськодонецьк, Харків, Ізюм,Миколаїв, Нова Каховка, Енергодар і ще сотні населених пунктів - це наша ціна за шашлик на весняні свята
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01.08.2022 23:23
+13
Виліз найвеличніший пабідун.
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01.08.2022 23:21
+11
Опять ...

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01.08.2022 23:27
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Виліз найвеличніший пабідун.
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01.08.2022 23:21 Ответить
Гостомель, Буча, Лисичанськ, Маріуполь, Херсон,Сіверськодонецьк, Харків, Ізюм,Миколаїв, Нова Каховка, Енергодар і ще сотні населених пунктів - це наша ціна за шашлик на весняні свята
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01.08.2022 23:23 Ответить
Именно так

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01.08.2022 23:32 Ответить
Кончений підарас що з Азовом?
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01.08.2022 23:25 Ответить
Признайтеся чесно-хоч хто-небудь дивиться вечірні гундосики найвеличнішого?
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01.08.2022 23:26 Ответить
бидло так!
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02.08.2022 05:26 Ответить
Когда лупогазая рожа ставит камеру на уровне гениталий и сверху нависает в очередном своем образе? сразу переключаю.
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02.08.2022 07:01 Ответить
Ты мог бы быть Президентом, сокрушившим последнюю Империю Зла - россию. Мог. Бы. И войти в Историю.
Но ты выбрал свое историческое место - Президент Словесного Поноса.
Мое мнение - ты Дурак.
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01.08.2022 23:26 Ответить
Опять ...

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01.08.2022 23:27 Ответить
И итог ...

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01.08.2022 23:31 Ответить
Нічого він не ігнорував,це свідомі та навмисні дії,задля якомога більших жертв,ця істота ворог.
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01.08.2022 23:35 Ответить
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01.08.2022 23:39 Ответить
якраз з поля бою прийшов і сказанув. А стою і сміюсь))
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01.08.2022 23:28 Ответить
Конгресвумен:
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.
Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
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01.08.2022 23:30 Ответить
если сравнить что было поставлено совецкому союзу по ленд-лизу и что весь мир поставил Украине, то, дійсно, добре відчуваєтся
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01.08.2022 23:35 Ответить
і сила "заасвальтованих доріг" для швидкої окупації України , в перші дні війни ,теж добре відчувалася.
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01.08.2022 23:42 Ответить
Під час війни сильно відчуваються гнилість і сморід продажної влади.
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01.08.2022 23:43 Ответить
Що? Луганську область деокупували? Але ж сьогодні повідомили що до виконання плану ***** по цій області залишилось розбити в гівно два маленьких і беззахисних населених пункта... Схоже Зе під "силою" розуміє щось ... інше.
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01.08.2022 23:46 Ответить
https://www.facebook.com/IvanKhabinets0630/videos/808465433485029/
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02.08.2022 00:03 Ответить
Яке відношення він має до демократіі ?
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02.08.2022 06:58 Ответить
А хто не демократ, зараз подзвоню Баканову щодо цього черта.
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02.08.2022 07:03 Ответить
Зебил.
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02.08.2022 07:43 Ответить
ще б у владі так було а то одних яників та не люстрованих ізвязаних з рашкою поназначав
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02.08.2022 08:49 Ответить
бридке створіння, як і попєрєднікі,якось сумно;наголосували.ВСУ,УКРАІНА,ПЕРЕМОГА все це буде при любому роскладі
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02.08.2022 09:21 Ответить
 
 