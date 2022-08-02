Украина продолжает выплачивать пенсии и субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, - министр соцполитики Жолнович
Украина продолжает выплачивать пенсии и жилищные субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, невзирая на закрытие отделений государственных банков и Укрпочты с 1 августа.
Это подчеркнула новоназначенный министр соцполитики Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Она отметила, что на сегодняшний день из-за угрозы жизни работников Укрпочты физически передать выплаты нет возможности, однако на счетах Ощадбанка средства хранятся в течение 30 дней. Если за это время человек не смог снять средства, то их переводят на счета, открытые в других банках.
Жолнович подчеркнула, что если человек ни в одном из вариантов не может получить свои деньги, то эти выплаты никуда не денутся – они накапливаются.
"Переводим деньги туда с надеждой, что человек хоть каким-то образом сможет их себе снять. В любом случае эти деньги никуда не денутся, они будут накапливаться. Есть варианты получить их даже на оккупированной территории", – сказала Жолнович.
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Видимо, в свое время и в Чернигове и в Сумах и в Харькове и в Киеве кричали "Путин памаги!", раз эти области были в шаге от оккупации (в первых областях собсна были оккупированы почти все сельские районы).
а напомните мне - в Энергодаоре много звали Путина? или в Херсоне?
На вновь захваченных территориях сепаров не так уж и много. Платить надо,а лишать выплат только коллаборантов но это ещё надо доказать.
Украинские выплаты на оккупированных территориях это хороший инструмент,т.н.референдум можно сорвать только одним заявлением о том кто там засветиться лишается пенсий,а кто помоложе будущих выплат.
давай вали.
А может зебобики помогают оккупантам финансово?