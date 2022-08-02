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Новости Война
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Украина продолжает выплачивать пенсии и субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, - министр соцполитики Жолнович

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

Украина продолжает выплачивать пенсии и жилищные субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, невзирая на закрытие отделений государственных банков и Укрпочты с 1 августа.

Это подчеркнула новоназначенный министр соцполитики Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Она отметила, что на сегодняшний день из-за угрозы жизни работников Укрпочты физически передать выплаты нет возможности, однако на счетах Ощадбанка средства хранятся в течение 30 дней. Если за это время человек не смог снять средства, то их переводят на счета, открытые в других банках.

Жолнович подчеркнула, что если человек ни в одном из вариантов не может получить свои деньги, то эти выплаты никуда не денутся – они накапливаются.

"Переводим деньги туда с надеждой, что человек хоть каким-то образом сможет их себе снять. В любом случае эти деньги никуда не денутся, они будут накапливаться. Есть варианты получить их даже на оккупированной территории", – сказала Жолнович.

Читайте: Ожидаю от Жолнович активного разъяснения людям нюансов социальной политики, - Зеленский

оккупация (10167) пенсия (2161) Укрпочта (310) Жолнович Оксана (25)


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Топ комментарии
+39
Я правильно понял: "Я своими налогами оплачиваю тех тварей, которые кричали 'путин приди!'"?
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02.08.2022 00:01
+26




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02.08.2022 00:13
+21
По TG3 зараз йде програма Report,журналістське розслідування.Согодні воно посвячене Маріуполю.Італійські журналісти беруть інтерв'ю у маріупольців,переважно старих людей.І от ті старі люди,які на питання:"ти-українець,чи росіянин?",відповідають-"росіянін,посмотрітє,что тут Україна натворила,чтоб не допустіть,чтоб ми воссоіденились с нашей родиной-россієй? Україну разбомбила наш город!" Цьому сміттю,Україна теж пенсію платить?
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02.08.2022 00:57
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І на Кримі?
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01.08.2022 23:58 Ответить
кому? відставним мічманам раіського флоту, окупувавшими ПБК з 90-х та отримавшим українськи паспорти?
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02.08.2022 09:02 Ответить
бот, ти забув перемикнутися з одного акаунта на інший - сам із собою теревеніш.
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02.08.2022 00:18 Ответить
Почему в оккупированном Крыму нет выплат или таки есть?
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02.08.2022 00:01 Ответить
Я правильно понял: "Я своими налогами оплачиваю тех тварей, которые кричали 'путин приди!'"?
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02.08.2022 00:01 Ответить
Так!
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02.08.2022 00:07 Ответить
да. так и есть. мои налоги идут "путенпамаги". странная война, не правда ли?
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02.08.2022 00:20 Ответить
ого, ботяры не спят. Пригожину отвалили новую паечку? ты смотри как раздухарились.
Видимо, в свое время и в Чернигове и в Сумах и в Харькове и в Киеве кричали "Путин памаги!", раз эти области были в шаге от оккупации (в первых областях собсна были оккупированы почти все сельские районы).
а напомните мне - в Энергодаоре много звали Путина? или в Херсоне?
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02.08.2022 00:20 Ответить
ні, гроші тільки нараховують на рахунки, вони лежать собі в банку і працюють на банк, але коли господарь рахунку зможе зняти він отримує всю сумму що накопичується за весь цей час плюс проценти але там фігня тих процентів, і більшу частину зжере інфляція. Між іншим на окупованих територіях не так вже й багато тих тварей, набагато більше людей, які потрапили в халепу дякуючі тварюками що кричали "нагнітають", сміялися сеньйор Голодомор. Также на окупованих територіях знаходиться багато партизан. То ж не гнівіть Бога, ви так само могли опинитися на окупованій території в біді, а якийсь мудак обзивав би вас заочно сепаром тільки за те що вони на окупованій території і шкодував би вам копійку. Було би приємно пану?
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02.08.2022 00:47 Ответить
Ваш ответ принимаю, он по существу.
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02.08.2022 01:12 Ответить
Це стосується тих виплат, які йшли через Укрпошту. На карткові рахунки, можливо не скрізь, пишу те, що розповіли родичі з Луганщини, гроші йдуть і спритні ділки з них дають готівку під 20 відсотків відкату.
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02.08.2022 06:11 Ответить
Нет, пока мы были в оккупации, матери пенсию не начисляли. Более того, там не работает банковская система Украины от слова совсем, как и операторы мобильной связи, кроме Бердянска, не уверен за Мелитополь. Деньги, если они есть на карточке, можно только получить через гешефтмахеров, за немалый процент, и то не везде. Так что нет, не оплачиваешь, как минимум буквально.
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02.08.2022 06:33 Ответить
ты неплатежеспособный, немочь.
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02.08.2022 06:51 Ответить
Которые кричали ты с 2014 года финансируешь,только щас дошло?
На вновь захваченных территориях сепаров не так уж и много. Платить надо,а лишать выплат только коллаборантов но это ещё надо доказать.
Украинские выплаты на оккупированных территориях это хороший инструмент,т.н.референдум можно сорвать только одним заявлением о том кто там засветиться лишается пенсий,а кто помоложе будущих выплат.
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02.08.2022 09:20 Ответить
Ах ви ж зелені пітараси
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02.08.2022 00:03 Ответить
Так от чому з мене стали знімати вже два податки на соціалку!
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02.08.2022 00:08 Ответить
ні, це через костіна, бо йому треба квартиру по-більше щоб як у Прокурора Генерального, ну і лубінець любить незаконні збагачення. А хто із слуг їх не любить? А ті соціальні виплати. Це тільки нарахування, вони лежать в банку і працюють на банк.
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02.08.2022 00:41 Ответить




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02.08.2022 00:13 Ответить
Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти.... Куда вы скидываете деньги? В банки захваченные окупантами? Опять началось песня про тамженашихлюдей? Чуствую скоро и на линию фронта пограничников посадят и потихоньку начнут обустраивать КПП для комфортного времяпровождения тамженашихлюдей, чтобы они заценили....
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02.08.2022 00:17 Ответить
никто никуда не "скидывает", ольгинец. Был бы ты украинец так знал бы - деньги начисляют на пенсионные счета. Когда заберет - тогда заберет, хоть через 20 лет. Естесна украинские банки в оккупации не работают и снять там ничего невозможно.
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02.08.2022 00:21 Ответить
съезди на КПП в Васильевку, там уже 5 трупов в очереди на выезд с оккупированной Херсонщины, там капец комфортно при +40 днем.
давай вали.
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02.08.2022 00:22 Ответить
Напечатали денег обрушив курс доллара чтобы сепарам на окупированных территориях пенсии и субсидии оплачивать? Что дальше?
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02.08.2022 00:22 Ответить
дальше тебе не заплатят т.к. ты ахинею строчишь. на оккупированную территорию НЕВОЗМОЖНО завезти гривну, придурок.
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02.08.2022 00:32 Ответить
По TG3 зараз йде програма Report,журналістське розслідування.Согодні воно посвячене Маріуполю.Італійські журналісти беруть інтерв'ю у маріупольців,переважно старих людей.І от ті старі люди,які на питання:"ти-українець,чи росіянин?",відповідають-"росіянін,посмотрітє,что тут Україна натворила,чтоб не допустіть,чтоб ми воссоіденились с нашей родиной-россієй? Україну разбомбила наш город!" Цьому сміттю,Україна теж пенсію платить?
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02.08.2022 00:57 Ответить
Практика виплати на окуповані території довела свою повну нікчемність і є джерелом корупції та прихованої допомоги окупантам.
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02.08.2022 01:04 Ответить
Україна має НЕГАЙНО припинити ВСІ виплати для окупованих українців. Згідно міжнародного права утримання окупованих людей є відповідальністю ОКУПАНТА!!!
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02.08.2022 03:43 Ответить
Зато за липень субсидію убд та інв війни на вільній території не виплатили. Незрозумілий поділ...
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02.08.2022 06:16 Ответить
а ничего, что за гуманитарные вопросы отвечают оккупаты?
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02.08.2022 06:42 Ответить
это называется финансирование терроризма
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02.08.2022 07:10 Ответить
У мене свої гніди. Васильківське отг не дає субсидію, просто не хоче, вимагає перейти щ пошти на картку ахметова, при тому, що пенсії ми отримуємо на пошті
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02.08.2022 07:30 Ответить
Так це що і оркам лднр виплачують ?якщо так то ви фінансуєте окупаційний режим.
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02.08.2022 08:43 Ответить
Две пенсии - мечта каждого пенсионера. Зебобики хреново читают мировые договора. На оккупированных территориях за социальные программы отвечает оккупант.
А может зебобики помогают оккупантам финансово?
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02.08.2022 09:00 Ответить
оце так кумедно,мабуть путін******) дало вказівку нашим поцам,все як і при пєті,гройсмані,важко буде перемогти,але переможемо.
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02.08.2022 09:10 Ответить
Когда Порох "покупал" уголь на украинских предприятиях на оккупированных территориях это было спонсорство терроризма, когда зелень скидывает деньги х.з. куда и кому это забота о гражданах, смотрите не перепутайте.
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02.08.2022 10:22 Ответить
А мусорью-коллаборантам на оккупированных территориях тоже продолжаете платить по 60-100 тысяч гривен?
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02.08.2022 11:35 Ответить
 
 