Украина продолжает выплачивать пенсии и субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, - министр соцполитики Жолнович

Украина продолжает выплачивать пенсии и жилищные субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, невзирая на закрытие отделений государственных банков и Укрпочты с 1 августа.

Это подчеркнула новоназначенный министр соцполитики Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Она отметила, что на сегодняшний день из-за угрозы жизни работников Укрпочты физически передать выплаты нет возможности, однако на счетах Ощадбанка средства хранятся в течение 30 дней. Если за это время человек не смог снять средства, то их переводят на счета, открытые в других банках.

Жолнович подчеркнула, что если человек ни в одном из вариантов не может получить свои деньги, то эти выплаты никуда не денутся – они накапливаются.

"Переводим деньги туда с надеждой, что человек хоть каким-то образом сможет их себе снять. В любом случае эти деньги никуда не денутся, они будут накапливаться. Есть варианты получить их даже на оккупированной территории", – сказала Жолнович.

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