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Новости Война
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Украина должна и дальше сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии, - Макрон

макрон

Президент Франции подчеркнул, что Украина должна и дальше сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что российская армия должна знать, что совершенные ею военные преступления в Украине не останутся безнаказанными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина, которая сопротивляется вооруженной российской агрессии, должна и дальше сохранить эту состоятельность", - заявил Макрон.

В этой связи президент Франции отметил, что заверил президента Владимира Зеленского в том, что Франция продолжит поддержку Украины.

"Российская армия должна знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными. Команда французских экспертов уже оказывает квалифицированную помощь на месте, и мы безвозмездно передали Украине мобильную лабораторию для анализов ДНК", - подчеркнул Макрон.

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Также он добавил, что отправление сегодня из Одесского порта корабля с украинским зерном – это хорошая новость.

"Европейцы будут работать над увеличением экспортных перевозок по сухопутным и речным путям", - заявил президент Франции.

Макрон Эмманюэль (1316)


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Топ комментарии
+7
Звичайно, Україна буде продовжувати чинити опір, поки ти будеш займатися сєкасом по телефону з ******.
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02.08.2022 00:48
+4
Правильно Макрон, не нужно шутить с фашизмом, наблюдая со стороны, уже были эти грабли с миллионами жертв.
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02.08.2022 00:50
+3
Я у захваті!
Ну до чогож послідовний цей Мікрон! Скеля непохитна!
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02.08.2022 00:39
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Я у захваті!
Ну до чогож послідовний цей Мікрон! Скеля непохитна!
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02.08.2022 00:39 Ответить
Звичайно, Україна буде продовжувати чинити опір, поки ти будеш займатися сєкасом по телефону з ******.
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02.08.2022 00:48 Ответить
Правильно Макрон, не нужно шутить с фашизмом, наблюдая со стороны, уже были эти грабли с миллионами жертв.
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02.08.2022 00:50 Ответить
Перевзувся у повітрі.
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02.08.2022 00:55 Ответить
Він говорить не про поразку ***** і перемогу України, а про "чинити опір" поки сонна Європа переозброїться "на всякий випадок".
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02.08.2022 02:14 Ответить
Давайте зброю!
Словами орків не подолати!!!
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02.08.2022 04:38 Ответить
ага, і грошей дайте, і людей наших заберіть до себе і погодуйте , іще дайте зерновий карідор, бо гроші лишні не бувають
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02.08.2022 09:46 Ответить
Поэтому этот ***** заблокировал финпомошь Украине
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02.08.2022 09:24 Ответить
Заблокировал финпомощь Украине не ***** Макрон. А поведение Гандонов: зеленский, ермак, татаров, арахамия, верещук, буданов..........
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02.08.2022 10:34 Ответить
Опір ми будемо чинити по любому, а нам потрібна ще і перемога!
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02.08.2022 10:09 Ответить
Сцикун
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02.08.2022 10:11 Ответить
Ой,Маню з відпустки повернувся,чи шо? Тебе уже ердоган замінив,в сенсі с ****** шушукаться
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02.08.2022 10:20 Ответить
 
 