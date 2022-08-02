Украина должна и дальше сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии, - Макрон
Президент Франции подчеркнул, что Украина должна и дальше сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что российская армия должна знать, что совершенные ею военные преступления в Украине не останутся безнаказанными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украина, которая сопротивляется вооруженной российской агрессии, должна и дальше сохранить эту состоятельность", - заявил Макрон.
В этой связи президент Франции отметил, что заверил президента Владимира Зеленского в том, что Франция продолжит поддержку Украины.
"Российская армия должна знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными. Команда французских экспертов уже оказывает квалифицированную помощь на месте, и мы безвозмездно передали Украине мобильную лабораторию для анализов ДНК", - подчеркнул Макрон.
Также он добавил, что отправление сегодня из Одесского порта корабля с украинским зерном – это хорошая новость.
"Европейцы будут работать над увеличением экспортных перевозок по сухопутным и речным путям", - заявил президент Франции.
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