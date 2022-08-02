Украина должна и дальше сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии, - Макрон

Президент Франции подчеркнул, что Украина должна и дальше сохранить способность сопротивляться вооруженной российской агрессии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что российская армия должна знать, что совершенные ею военные преступления в Украине не останутся безнаказанными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина, которая сопротивляется вооруженной российской агрессии, должна и дальше сохранить эту состоятельность", - заявил Макрон.

В этой связи президент Франции отметил, что заверил президента Владимира Зеленского в том, что Франция продолжит поддержку Украины.

"Российская армия должна знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными. Команда французских экспертов уже оказывает квалифицированную помощь на месте, и мы безвозмездно передали Украине мобильную лабораторию для анализов ДНК", - подчеркнул Макрон.

Также читайте: 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные статьи, - Зеленский попросил Макрона разблокировать макрофинансовую помощь от ЕС

Также он добавил, что отправление сегодня из Одесского порта корабля с украинским зерном – это хорошая новость.

"Европейцы будут работать над увеличением экспортных перевозок по сухопутным и речным путям", - заявил президент Франции.