9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные статьи, - Зеленский попросил Макрона разблокировать макрофинансовую помощь от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой разблокировать макрофинансовую помощь Евросоюза.

Говоря о телефонном разговоре с Макроном в понедельник, Зеленский во время своего обращения сообщил, что "попросил господина президента помочь нам разблокировать "макрофин", который затормозился в Европе", передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные статьи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей", – сказал он. .

"Большой спектр вопросов безопасности – спасибо за уже переданную помощь Украине, эффективно защищающей нас на поле боя", - сказал Зеленский.

По его словам, Макрон также проинформировал о результатах своего турне по странам Африки – "мы сейчас усиливаем это направление нашей внешней политики".

"Я пригласил президента Макрона принять участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", который состоится в скором времени. В прошлом году мы создали "Крымскую платформу" и развиваем этот формат – несмотря на все угрозы и ощутимое дипломатическое противодействие России", - подчеркнул президент.

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