9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные статьи, - Зеленский попросил Макрона разблокировать макрофинансовую помощь от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой разблокировать макрофинансовую помощь Евросоюза.
Говоря о телефонном разговоре с Макроном в понедельник, Зеленский во время своего обращения сообщил, что "попросил господина президента помочь нам разблокировать "макрофин", который затормозился в Европе", передает Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные статьи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей", – сказал он. .
"Большой спектр вопросов безопасности – спасибо за уже переданную помощь Украине, эффективно защищающей нас на поле боя", - сказал Зеленский.
По его словам, Макрон также проинформировал о результатах своего турне по странам Африки – "мы сейчас усиливаем это направление нашей внешней политики".
"Я пригласил президента Макрона принять участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", который состоится в скором времени. В прошлом году мы создали "Крымскую платформу" и развиваем этот формат – несмотря на все угрозы и ощутимое дипломатическое противодействие России", - подчеркнул президент.
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А підар зелений закрив мільйони людей в країні без засобів до існування. Не давати грошей нікому. Ні пенсій, ні субсидій, ні зарплат. Тільки на армію. На решту не заробили. Заробили тільки на відосіки беніного клоуна
а трасу вінниця -хмельницький стелять повним ходом
треба бабла, вова
-Еммануель,ти там допоможи бабло для України розблокувати.Бо пенсії там, і голодні сирітки з Слуг народу...
-Вальдемар,я в Африку їздив в турне.Сафарі,голодаючі папуаси...Ну ти розумієш.Стомився
-Тоді ,як виспишся,комп включи,там у нас онлайн-Кримська платформа буде.Глянь,заціни.Може разом вечірній гундосик запишемо.
-Ок,Вальдемар.Цьомки,надобраніч,мені ще до Вольдемара старшого треба зателефонувати,солодких снів побажати
Уроды, своих граждан обеспечьте необходимым - едой, теплом, безопасностью. И главное - патроны и снаряды для армии купите сначала, если уж мозгов нет самими сделать.
И сделайте наконец граждан Украины равными - судьям и водителям трамваев одинаковую пенсию и одинаковый продуктовый паек вместе с бесплатным проездом в маршрутках.
Хотя об чем это я... Хватит народу и видосиков, как весело москаля из джавелина поджарили и какие наши зеслуги озабочены думами про народ... Шо аж бутерброд не лезет в рот... без стакана виски...
МюнхаузенаЗеленского
соррі
Герр Мюллер...я не люблю витамины..
А радистка Кэт не моя подруга...
Штирлиц...вы паталогический мавзолейный сказочник...
получится как обычно, выдадут себе кредитов и спишут как коломойскому спизженое с привата
После этого никто помогать не будет. Зарплата за декабрь в укргазбанке 16 млн у своего головы наблюдательного совета
эти найдут как бабло украсть
Коломойскому списывает млрд. гривен ох как нужные для МО. Вся страна сбрасыается, чтобы купить хоть 1 квадрокоптер или одну снайперскую винтовку.
"Нищим" нашим депутатам, у которых есть свой бизнес и миллиардные накопления, во время войны поднимает зарплату.
Вместо того, чтобы поднять зарплату защитникам Украины, которые бьются на фронтах под огненным валом разрывов от 152 калибров...