На южном направлении в течение 1 августа уничтожены 32 оккупанта, 1 САУ, 1 ЗРК "ТОР" и 4 единицы бронетехники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 1 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне на южнобузском направлении сложна, напряжена, но тщательно отслеживается силами обороны".

Враг держит рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на криворожском направлении.

В течение боевого дня нашими подразделениями предприняты три попытки врага, силами усиленного взвода в каждом случае, провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и 4 единицы бронированной техники, ретировался.

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В нашей зоне ответственности врагом нанесено шесть ударов.

Два ракетных удара тремя крылатыми ракетами "Точка-У" по Марянскому и Гранитному на Криворожье повредили объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих потерь нет.

С направления Крещеновки по Нововоронцовке выпущено врагом 15 реактивных снарядов по установке "Град". Потерь нет, но есть разрушенные постройки.

В районе Долгового решисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.

Вечером по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов с ситсеми "Смерч", а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами "Градов". Разрушены два здания, без человеческих потерь.

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Трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Наши потери не допущены.

В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашисты, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и еще 4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага – доразведываются.

В Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. В то время как два ракетных носителя держат 16 "Калибров" наготове, а три вдк - на дежурстве".