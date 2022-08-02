На южном направлении в течение 1 августа уничтожены 32 оккупанта, 1 САУ, 1 ЗРК "ТОР" и 4 единицы бронетехники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 1 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне на южнобузском направлении сложна, напряжена, но тщательно отслеживается силами обороны".
Враг держит рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на криворожском направлении.
В течение боевого дня нашими подразделениями предприняты три попытки врага, силами усиленного взвода в каждом случае, провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и 4 единицы бронированной техники, ретировался.
В нашей зоне ответственности врагом нанесено шесть ударов.
Два ракетных удара тремя крылатыми ракетами "Точка-У" по Марянскому и Гранитному на Криворожье повредили объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих потерь нет.
С направления Крещеновки по Нововоронцовке выпущено врагом 15 реактивных снарядов по установке "Град". Потерь нет, но есть разрушенные постройки.
В районе Долгового решисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.
Вечером по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов с ситсеми "Смерч", а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами "Градов". Разрушены два здания, без человеческих потерь.
Трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Наши потери не допущены.
В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.
Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашисты, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и еще 4 единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага – доразведываются.
В Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. В то время как два ракетных носителя держат 16 "Калибров" наготове, а три вдк - на дежурстве".
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Сегодня министры обороны Украины и Германии подтвердили завершение операции по передаче ВСУ РСЗО MARS II. То есть, они уже не просто находятся в Украине, а переброшены в соответствующий операционный район. Количество установок не разглашается, но по разным данным, их не менее 4 единиц и это - существенная прибавка огневой мощи именно такого характера. Как мы помним, в распоряжении наших войск имеются установки Хаймарс, полученные из США и собранные на колесном шасси, которые имеют возможность вести огонь кассетой из шести стандартных ракет, калибром 240 мм, и установки М270 - полученные от Великобритании, собранные на гусеничном шасси БМП «Брэдли». Имея меньшую маневренность, эта установка способна оперировать двумя кассетами и соответственно - двенадцатью стандартными ракетами.
Мы уже хорошо знаем о том, что Хаймарсы были разработаны позже М270 и при сходных принципах работы имеют ряд новшеств, которые стали доступными к моменту их разработки. Поэтому они считаются не только облегченной и более маневренной версией базовой модели, но и существенно прокаченной по части электроники. Так вот, MARS II является лицензионным изделием и практически полностью повторят свой прототип. Но поскольку в серию машина пошла намного позже, чем оригинал, то и начинка там тоже является более прокаченной. Соответственно, она имеет возможность работать с теми же самыми боеприпасами, что и американские родственники и в частности с ракетами, имеющими кассетную боевую часть.
Кроме всего прочего, один из вариантов кассет имеет в виде начинки противотанковые мины. Таким образом, она позволяет дистанционно, быстро и практически незаметно для противника заминировать местность там, где предполагается передвижение вражеской бронетехники. Причем, это может быть исполнено уже в процессе движения колонны, которая обнаружена, и ее место нахождения четко позиционировано. Прилетает несколько ракет, которые раскрывают кассеты в воздухе, и уже никто, никуда не едет. Причем, если наибольшему риску в случае обычного минирования подвергается первая машина колонны, то в таком варианте минирования, опасности подвергаются сразу все машины колонны. Кумулятивные заряды мин легко прожигают бронирование донной части всей современной, а тем более - антикварной бронетехники.
Ну а с учетом количества направляющих, которые имеют MARS II и М270, то огневая мощь одной такой машинки равна двум высокомобильным Хаймарсов, от названия которых у оккупантов начинается скоропостижная диарея. Ну а с учетом того, что буквально в это самое время стало известно о том, что в строй вступили еще 4 новых Хаймарса, то подгорать у орков будет чуть ли не в два раза ярче и чаще. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о том, что вместе с РСЗО прибыли еще и дополнительные, самоходные гаубицы PzH 2000, которые приятно удивляют противника своей скорострельностью, точностью, но в отличии от других гаубиц, наподобие М109, Краб или других, эта гаубица приносит еще и сюрпризы дальности. По крайней мере, орки долго не могли поверить, что ствольная артиллерия способна выделывать такие вещи. Поэтому они и вытащили из своих глубоких консервов древние Пионы, которые надо было бы модернизировать перед отправкой на фронт, но там решили, что и так сойдет.
Ну а мы будем надеяться на то, что эта ночь будет особенно интересной и познавательной для противника. Он сможет лично предметно ознакомиться с новыми образцами вооружений из стран НАТО. Есть предположение, что эта ночь им понравится по-особенному.
anti-colorados
Все буде добре - інакше ніяк!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-6DCxrfdhpY https://www.youtube.com/watch?v=-6DCxrfdhpY
А кому сильно не терпится поучаствовать в контрнаступлении,тем предлагается покинуть поролоновый окоп, и один раз пробежаться в бронике с полной выкладкой по полю под обстрелом. Оставшиеся в живых гарантированно навсегда выбрасывают из головы идиотские представления о войне.