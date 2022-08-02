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Новости Война
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ВСУ в ближайшее время смогут перейти в контрнаступление на Изюмском направлении, - ISW

зсу

Отвод части российских войск из Донецкой области лишит группировки оккупантов вокруг Славянска необходимой боевой мощи и, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

Эксперты ISW считают, что аналогичным образом российские войска вынуждены были ослабить участки фронта в Запорожской и Херсонской области во время наступательных операций в Луганской области.

Передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления не будут ограничиваться Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всему южному сектору боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Изюме из-за обстрелов и отсутствия медпомощи погибли полтысячи жителей, - мэр Марченко

армия РФ (19403) Харьковщина (5577) Запорожская область (3130) Изюм (275) ВСУ (6634) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+25
Кацапи тягають свої бригади туди-сюди,але їм це вже не допоможе...
Бо наші хлопці - самі круті у всьому світі!👊
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02.08.2022 06:35
+21
Херсон звільнили-пора на Ізюм контрнаступати.🤦
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02.08.2022 06:27
+14
Напрасно козломордые кацапы и их фюрер *****, срущий в чемодан так тужатся. В августе это кацапское быдло поймет, что до этого месяца ВСУ еще не начинали, а сейчас будет все по настоящему.
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02.08.2022 07:38
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Херсон звільнили-пора на Ізюм контрнаступати.🤦
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02.08.2022 06:27 Ответить
Гари, ты в какой бригаде?
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02.08.2022 07:42 Ответить
А кто интересуется? Бригадир со столярного цеха на зоне?
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02.08.2022 07:58 Ответить
Да тебя как раз никто и не спрашивает,набутылочник.
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02.08.2022 07:59 Ответить
а ти жужжи та літи, жужжи та літи...бачишь російський воєнний корабель? Ось туди
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02.08.2022 09:11 Ответить
строчить такой бред проще - чем с автоматом в окопе под артобстрелом лежать..Ты пословицу выучи сначала : 3.14здеть не мешки таскать
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02.08.2022 08:24 Ответить
Ещё один обиженный. Отвянь.
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02.08.2022 08:30 Ответить
І з Херсону ваші драпати будуть, і з Ізюму. Залужний сам вирішує, хто з ваших в якої черзі "жєсти добрай волі" робитиме.
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02.08.2022 10:44 Ответить
Ідіот.🤦
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02.08.2022 10:46 Ответить
Я так і думав, що ти слимак якарізничний.
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02.08.2022 10:44 Ответить
Дебіл🤦
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02.08.2022 10:47 Ответить
Ти таким і є, бо розумний не буде так себе поводити як ти, мабудь, і на марсіанській відповідав би якби токою до тебе писали, меншовартісна істота.
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02.08.2022 11:19 Ответить
Кацапи тягають свої бригади туди-сюди,але їм це вже не допоможе...
Бо наші хлопці - самі круті у всьому світі!👊
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02.08.2022 06:35 Ответить
Напрасно козломордые кацапы и их фюрер *****, срущий в чемодан так тужатся. В августе это кацапское быдло поймет, что до этого месяца ВСУ еще не начинали, а сейчас будет все по настоящему.
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02.08.2022 07:38 Ответить
ти не Олександр, ти Александра
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02.08.2022 08:02 Ответить
Александр Бутылочный закукарекал ...А само небось домой идет и оглядывается по сторонам ,что б никто не прива...л в прыжке
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02.08.2022 08:26 Ответить
Чим наступати будуть? Двома Хаймарсами? От коли будуть наступати, тоді і хвалитись треба. А не робити вітер .
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02.08.2022 07:51 Ответить
плюсую. треба ще поділити на два, вважаючи на те хто такі *екперти ISW*
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02.08.2022 09:43 Ответить
А хто вони такі? Є посилання на їх помилкові прогнози?
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02.08.2022 10:46 Ответить
Так давайте одразу всі напрямки в "студію"! 95 квартал продовжується!
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02.08.2022 08:02 Ответить
причем тут квартал если ISW єто американское издание
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02.08.2022 08:18 Ответить
Олєг Шестакович бот.
Пише свої каракулі заради соїх 15 руБлєй
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02.08.2022 09:28 Ответить
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02.08.2022 08:26 Ответить
дятлы кацапские что вы тут развонялись - это американские медиа пишут про наступ а не наши - наш Генштаб должен сначала перемолоть как можно больше кацапского мяса бк и техники и сберечь своих солдат
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02.08.2022 08:29 Ответить
Без звільнення півдня немає сенсу вести будь-які контрнаступальні дії на сході. Там у них і з логістикою все добре і головні боєздатні частини. Але звільняючи південь необхідно звільняти і Крим. Все залежить від того чи вистачить сміливості віддати наказ звільнити Крим. Тільки після звільнення Криму буде шанс звільнити схід. Хоча в цій війні дуже багато дивного. Я все більше схиляюся що має місце договірняк. А наскільки він великий покаже час. Взяти хоча б транзит газу який без тісної співпраці організувати неможливо.
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02.08.2022 08:37 Ответить
Головні боєздатні частини вже тиждень як вжарені скочуть одна за одною на підсилення півдня.
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02.08.2022 10:02 Ответить
Оманский договорняк он и есть. Он до сих пор в силе. Два месяца кричали, что Северодонецк кацапы не возьмут, а Лисичанск вообще неприступная крепость. А потом в Северодонецк приехала безмозглая, а в Лисичанск- сам найвеличниший, и сдали как стеклотару. Еще и чтоб отвлечь внимание- замутили скандал с ограничением выезда из регионов, который потом "мужественно" разрулили. Походу азовцы в плену- это дополнительный способ давить на найвеличнишого. Так и с Херсоном. Ужен третий месяц кричат про "масштабное контрнаступление", а закончится всё очередной сдачей.
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02.08.2022 14:28 Ответить
так, херсон вже відбили і "через 2-3 тижні (с)" звільнимо і весь схід України, а там і до Криму руки дійдуть і взагалі всього півдня!
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02.08.2022 10:15 Ответить
Ти ж розумієш, що русаки всєрають тисячі власних бійців, аби тільки ці 2-3 тижні розтягнути на пару місяців?
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02.08.2022 10:38 Ответить
Головне, своєчасно попередити про свій наступ порога!😡
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02.08.2022 10:27 Ответить
 
 