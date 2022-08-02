ВСУ в ближайшее время смогут перейти в контрнаступление на Изюмском направлении, - ISW

Отвод части российских войск из Донецкой области лишит группировки оккупантов вокруг Славянска необходимой боевой мощи и, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

Эксперты ISW считают, что аналогичным образом российские войска вынуждены были ослабить участки фронта в Запорожской и Херсонской области во время наступательных операций в Луганской области.

Передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления не будут ограничиваться Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всему южному сектору боевых действий.

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