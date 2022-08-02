Украина в ООН: Мы просим закрыть небо над атомными станциями в нашей стране

Учитывая рост опасности для украинских АЭС в результате российского вторжения ООН должно приложить усилия, чтобы закрыть небо над ядерными объектами в Украине.

С таким призывом на конференции в ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, выступил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные объекты и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия о мирном использовании атомной энергии", - указал представитель Украины.

Он подчеркнул, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерным государством.

В этой связи Точицкий призвал ООН приложить "решительные совместные действия", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями Украины, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием", - заявил замминистра.

Он напомнил, что Россия нарушила все нормы международного права, развязав войну против Украины и четко выразив намерения разместить свой ядерный арсенал на территории неядерных государств, что серьезно угрожает Договору о нераспространении.