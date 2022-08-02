Украина в ООН: Мы просим закрыть небо над атомными станциями в нашей стране
Учитывая рост опасности для украинских АЭС в результате российского вторжения ООН должно приложить усилия, чтобы закрыть небо над ядерными объектами в Украине.
С таким призывом на конференции в ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, выступил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные объекты и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия о мирном использовании атомной энергии", - указал представитель Украины.
Он подчеркнул, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерным государством.
В этой связи Точицкий призвал ООН приложить "решительные совместные действия", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.
"Мы просим закрыть небо над атомными станциями Украины, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием", - заявил замминистра.
Он напомнил, что Россия нарушила все нормы международного права, развязав войну против Украины и четко выразив намерения разместить свой ядерный арсенал на территории неядерных государств, что серьезно угрожает Договору о нераспространении.
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1) у меня есть ещё жизнь и тратить время на то, чтобы регулярно выяснять отношения в комментариях, за которые меня всякие параноики почему-то называют кацапом без аргументов, мне не улыбается
2) меня банят частенько за мою проукраинскую, но весьма жесткую позицию. Я говорю что думаю, за что и регулярно получаю от модератора. До сих пор не пойму эту неясную цензуру на Цензор.НЕТ
Может и за этот комент меня снова забанят. Мне не привыкать, но другим я не стану.
А про 73 уже просто до тошноты надоело!
Земля - маленький шарик. Глупо сидеть на ПВО в Германии, которой ничего не угрожает, когда нужно защитить атомные реакторы Украины от рашистов. Не дай Бог, Европе всей не поздоровится!
Поэтому правильно, что поднимают этот вопрос сейчас. До Запада доходит через полгода, как обычно.
АСФАЛЬТОМ ЗАКРИВАЙТЕ КЛОУНИ