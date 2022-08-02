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Украина в ООН: Мы просим закрыть небо над атомными станциями в нашей стране

аес

Учитывая рост опасности для украинских АЭС в результате российского вторжения ООН должно приложить усилия, чтобы закрыть небо над ядерными объектами в Украине.

С таким призывом на конференции в ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, выступил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные объекты и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия о мирном использовании атомной энергии", - указал представитель Украины.

Он подчеркнул, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерным государством.

В этой связи Точицкий призвал ООН приложить "решительные совместные действия", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями Украины, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием", - заявил замминистра.

Он напомнил, что Россия нарушила все нормы международного права, развязав войну против Украины и четко выразив намерения разместить свой ядерный арсенал на территории неядерных государств, что серьезно угрожает Договору о нераспространении.

ООН (4179) атомная энергетика (294) Точицкий Николай (74) закрытое небо (37)


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Топ комментарии
+25
оону уже все равно. хлебушек поплыл - и все успокоились. бараны при власти.
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02.08.2022 06:58
+21
Та ні. Не барани там сидять. Барани голосували.
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02.08.2022 07:50
+20
Звичайно, коли йшов на пост Президента Боневтік, то він разом із Шифирами, єлдаками думали, що будуть клепати відоси наріду про успіхи, про те, як витрачав гроші "барига" на якусь непротрібну зброю, а вони будуть все заривати в дороги, відкати переводити в офшори, а самі по Буковелях, Оманах, Трускавцях, грошей в казні купа... звичайно за захист баранів, що його обралди він не думав. А що думали 73%? Невже вони не розуміли, що мають пізніше прийти, наприклад, до хірурга, бо це життя, а зі скальпелем стоїть санітар? Не шкода свою дитину віддавати санітару?Яке відношення ООН має до нашої оборони, чи до наших доріг? Про@бали знову і звертають на ООН, точніше переводять стрілки в той бік, щоб нарід звинувачував кого-завгодно, але тільки не Боневтіка.
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02.08.2022 07:54
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оону уже все равно. хлебушек поплыл - и все успокоились. бараны при власти.
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02.08.2022 06:58 Ответить
Та ні. Не барани там сидять. Барани голосували.
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02.08.2022 07:50 Ответить
ООН не занимается обороной стран и не предоставляет услуги ПВО. Насчет баранов - это про 73%
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02.08.2022 09:38 Ответить
разговор немого с глухим
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02.08.2022 07:02 Ответить
Немає вже такої організації. Нації роз'єднались.
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02.08.2022 07:06 Ответить
UN *****
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02.08.2022 07:40 Ответить
Самим не смішно від таких заяв?
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02.08.2022 07:41 Ответить
Асфальтом можно прикрыть)
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02.08.2022 07:44 Ответить
просіть далі, це все що вміє нашнайвеличніший.
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02.08.2022 07:47 Ответить
Звичайно, коли йшов на пост Президента Боневтік, то він разом із Шифирами, єлдаками думали, що будуть клепати відоси наріду про успіхи, про те, як витрачав гроші "барига" на якусь непротрібну зброю, а вони будуть все заривати в дороги, відкати переводити в офшори, а самі по Буковелях, Оманах, Трускавцях, грошей в казні купа... звичайно за захист баранів, що його обралди він не думав. А що думали 73%? Невже вони не розуміли, що мають пізніше прийти, наприклад, до хірурга, бо це життя, а зі скальпелем стоїть санітар? Не шкода свою дитину віддавати санітару?Яке відношення ООН має до нашої оборони, чи до наших доріг? Про@бали знову і звертають на ООН, точніше переводять стрілки в той бік, щоб нарід звинувачував кого-завгодно, але тільки не Боневтіка.
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02.08.2022 07:54 Ответить
там не було 73% від всіх виборців математично навіть. на другий тур явка була 30%, тож 73% від 30% виявивших бажання голосувати в 2-му турі. а це максимум 10-15% від всіх виборців України.
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02.08.2022 09:39 Ответить
Ті, хто не прийшов голосувати, барани стократно
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02.08.2022 09:44 Ответить
можливо..., але до них претензій менше чим до активних вАваизверженцев, що прагнули лоботомії по приколу.
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02.08.2022 12:24 Ответить
А у нас за 30 лет был хоть один президент Украины, что бы за его можно было голосовать?. Все они как выяснилось продавали, здавали, и себя не обобижали. Потому и страна в развале, Причем здесь народ, - президенты ведь принимаюли решения,.. Народ защищает свою страну , а они грабят ее или народ по твоему это делал? Потому, что на их управы нет, вот такой и результат получился.
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02.08.2022 12:29 Ответить
не розповідайте мені казки, ніби Зеленський і його партія просто так з'явилася і за неї ніхто не голосував. Я мешкаю в Миколаєві і бачив на свої очі і чув на свої вуха, що в кожної молодої худоби в телефоні замість дзвінків зчулала мелодія "слуга наріду", кожна бабуся на ринку, чи на лавочці в дворі знала, що її обікрав Порошенко через "Ротердаи +", через "свинарчуків", що не вилазить з банку, все гребе і гребе їхні гроші, навіть збагатився у 84 рази..., то хто їм про це розповів? Все їм розповіли по телевізору "1+1" та решти олігархів, яких тоді відсунули від корит, а власниками телеканалу "1+1" є Коломоський-Медведчук", який по версії "слуг" компанйон Порошенко. Наслухалися? Повірили? І ні один факт не підтвердився. Де ви зараз любітелі казок про Голобородько? Поїхали в гості до живого діда Морозі і Снігуроньки? На зворобному шляху заїдьте ще до Чебурашки і Буратіно.
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02.08.2022 10:05 Ответить
Капец! Заклинило вас на этих 73 процентах. А ведь это только среди тех, кто пришёл на выборы. То есть чуть более 60 процентов населения. За Зеленского проголосовало 13.5 млн человек. А вывод какой? Надо бл*ть на выборы ходить, а то получается, что почти 40 процентов населения не при делах и только п*здят со своего дивана!
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02.08.2022 11:17 Ответить
Олексій, виправте якщо помилився, але ви надто мало часу на даному ресурсі... Чому ми вказуємо 73%? Щоб не витрачати зайву енергію на цифрові дискусії у намаганні принизити результат телезомбування: борщовим набором, "свинарчуками", 85млрд. статками ПО.... та іншим бенямарафонами вумного наріду.
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02.08.2022 12:34 Ответить
«Надто мало часу» я потому что:
1) у меня есть ещё жизнь и тратить время на то, чтобы регулярно выяснять отношения в комментариях, за которые меня всякие параноики почему-то называют кацапом без аргументов, мне не улыбается
2) меня банят частенько за мою проукраинскую, но весьма жесткую позицию. Я говорю что думаю, за что и регулярно получаю от модератора. До сих пор не пойму эту неясную цензуру на Цензор.НЕТ
Может и за этот комент меня снова забанят. Мне не привыкать, но другим я не стану.

А про 73 уже просто до тошноты надоело!
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02.08.2022 14:31 Ответить
Ну а между делом: офіс президента України разом з міністерством цифрової трансформації України розробляють три законопроекти для введення в Україні системи електронного голосування.
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02.08.2022 08:06 Ответить
Ось і є їх основна мета - вибори. Яка їм різниця скільки тут залишиться людей і яка територія. Їм головне ще поцарювати, а потім, коли буде вже зовсім гаряче, поїхати до своїх осель, які маються в Італії, Лондоні і навіть Ялті. І паспорта інших країн мають, а ви лохи свою справу вже зробили в 2019 році, виправити це вже ніяк не вийде, від слова зовсім. Від вашого імені будуть галочки такі, які вони вже побажають.
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02.08.2022 08:13 Ответить
І ще дуже актуальний закон в час війни - Е-лікування по Е-рецептах.
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02.08.2022 08:38 Ответить
І ******* )))
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02.08.2022 08:49 Ответить
А забулися, що Володя готував перед вторгненням фашистів? Закупити і роздати всім пенсіонерам смартфони, щоб змогли за нього проголосувати, а за ці гроші можна було купити в кожне областне місто систему ППО, яку купив "барига" для Києва.
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02.08.2022 10:07 Ответить
чекісти їм наголосують
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02.08.2022 10:29 Ответить
Навіщо ж найвеличніше здало південь разом з ЗАЕС за просто так? Де були українські війська і до чого готувався цей пабідун? Тепер нехай посилає туди Верещучку з асфальтною парасолькою.
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02.08.2022 08:46 Ответить
Тоже самое что инвалида просить помочь в драке
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02.08.2022 09:00 Ответить
в державі, на території котрої п'ять місяців рашист веде війну і обстрілює практично всю територію держави ракетами ,спочатку домовляються про продаж багатомільйонних запасів хліба, а після цього "надувають мильні зелені бульбашки " про закриття неба над Україною правлять зрадники ,котрі прийшли наживатися і грабувати цю державу, і знищувати народ цієї держави ,торгуючи не тільки хлібом,але й територіями,
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02.08.2022 09:00 Ответить
Для чого? Орки їх підірвуть зсередини.
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02.08.2022 09:05 Ответить
Отвечайте нам , а то, если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спортлото"
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02.08.2022 09:21 Ответить
А причем здесь ООН к ПВО Украины? Еще не было ни единого случая в мире, чтобы ООН воевал за какую-то страну против кого-то. Или Зебил думал, что придя к власти, будет разворовывать с каломойшей бюджет, а армией должны заниматься какие-то третьи лица вроде США и ООН? Тогда он совсем тупой.
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02.08.2022 09:35 Ответить
ООН для лохів 73%, вони ж цього не розуміють, що в ООН немає жодного солдата, тут головне свої про@оби перевести на когось. Не подобається ООН завтра скажуть ОБСЄ, або Шульц винен, що тут немає чим відбиватися від ворога. Але коли все заривали в дороги, то не питали у Шульца, чому він такий дурень, а робить зброю,хоч в НАТО і також робить дороги.
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02.08.2022 10:10 Ответить
Невже ще не зрозуміло, що ніхто не буде над нами закривати небо та й взагалі будь-яким чином втручатися у цю війну?
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02.08.2022 09:44 Ответить
Давно пора только бесполезное ООН его не закроет. Если б НАТО не руководил никчемный , Столтенберг то это давно можно было сделать.
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02.08.2022 09:48 Ответить
Потрібно виходити з цього ООН, ОБСЄ, магате і тому подібне. Толку ніякого.
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02.08.2022 09:57 Ответить
Не зрозумів звернення. ООН не займається такими питаннями. У них не має військових сил. Чистий популізм чи невігластво від нашої влади.
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02.08.2022 10:11 Ответить
Над запорізькою?..
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02.08.2022 10:29 Ответить
те їм закрий те дай зброю дай добровольців дай гроші дай----а вони будуть тварі мусорів з прокурорами суддями кормити з сбушниками.а остальне самим розграбовувати і за кордон вивозити.....понаберались і набераються кредитів різні тварини кулі в лоб клоуни бариги авакяни тимошенкі .самі звалять зі своїми тупими отприсками .а ви тут лишайтей і випалачуйте борги
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02.08.2022 11:09 Ответить
Уйло конченное на голову. Имеет ракеты. Стреляет по мирному населению, стирает города с лица Земли, взрывает пенных, садистски пытав их перед этим. А что будет с ним, когда Украина выкинет рашистов из Украины? Вернет Крым и раздолбает его мост?
Земля - маленький шарик. Глупо сидеть на ПВО в Германии, которой ничего не угрожает, когда нужно защитить атомные реакторы Украины от рашистов. Не дай Бог, Европе всей не поздоровится!
Поэтому правильно, что поднимают этот вопрос сейчас. До Запада доходит через полгода, как обычно.
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02.08.2022 11:18 Ответить
Щось ніяк не зрозумію - про що цей заклик? Підозрюю, що готувала його або Верещук, або Безугла. Яким чином ООН може закрити небо над АЕС - натягнути захисну сітку чи встановити гігантські парасольки? Чи може навколо АЕС (в тому числі в Енергодарі) встановити системи ПВО? В кого ООН ці системи ПВО візьме, хто і як буде ним керувати? Всю Україну можна обстрілювати, а АЕС ракети будуть з якогось переляку облітати? Хоча ні - навколо кордонів України будуть літати винищувачі, будуть посилати запит до пролітаючих ракет (або пускових установок) чи не летять вони до АЕС, якщо так то будуть їх збивати... Мабуть десь так.
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02.08.2022 12:35 Ответить
Україна в ООН: Ми просимо закрити небо над атомними станціями в нашій країні Джерело:

АСФАЛЬТОМ ЗАКРИВАЙТЕ КЛОУНИ
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02.08.2022 14:15 Ответить
 
 