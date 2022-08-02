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Ожидаем, что Китай будет поступать разумно в случае визита Пелоси в Тайвань, - Блинкен

пелосі,ненсі

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал власти Китая быть сдержанными, если спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

С таким заявлением Блинкен выступил перед журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если спикер решит совершить этот визит, и Китай будет пытаться создать какой-то кризис или будет способствовать росту напряженности, то ответственность будет полностью на Пекине… В случае визита мы ожидаем, что Китай будет действовать разумно и не будет способствовать эскалации ситуации", - сказал госсеркетарь США.

Блинкен добавил, что Нэнси Пелоси представитель независимой от администрации США власти - законодательной. По словам госсекретаря, она сама решит, возможен ли визит в Тайвань. При этом глава Госдепартамента напомнил, что конгрессмены Соединенных Штатов уже посещали Тайвань даже в этом году.

Читайте: Пелоси планирует посетить Тайвань, - CNN

Китай (3000) Тайвань (113) Пелози Нэнси (56) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
загострення не вигідне, а от візит має відбутися, щоб поставити Китай на місце. інакше це буде прояв слабкості і лише заохотить Китай!
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02.08.2022 08:36
+11
Трамп бы сказал что Тайваню нужно сесть за стол переговоров с Китаем, пойти на компромисы и сдаться и войны не было бы.
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02.08.2022 08:25
+11
Помнится Трамп направлял пару авианосцев к берегам КНДР, так себе получилось, не слишком убедительно.
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02.08.2022 08:55
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Трамп бы сказал что Тайваню нужно сесть за стол переговоров с Китаем, пойти на компромисы и сдаться и войны не было бы.
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02.08.2022 08:25 Ответить
если кто и доведет планету до цугундера, то это будет трамп.
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02.08.2022 08:34 Ответить
Та невже?

Політика Трампа у відношенні Китаю була дуже жорсткою. Трамп скоріш усього спрямував би пару авіаносців до Тайваню у такому випадку.

Я зовсім не фанат Трампу, але треба хоч трохи думати головою, перед тим, як щось писати.
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02.08.2022 08:42 Ответить
Помнится Трамп направлял пару авианосцев к берегам КНДР, так себе получилось, не слишком убедительно.
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02.08.2022 08:55 Ответить
а что дадут авианосцы против китая? авианосцами в наше время можно пугать какой то условный афганистан, а не страну с ядерным оружием. рашистский крейсер москва уже показал, что большое корыто топится двумя нептунами. для китая пустить на дно авианосец сша вообще не проблема.
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02.08.2022 09:09 Ответить
китая пустить на дно авианосец сша вообще не проблема. иногда лучше промолчать чем показывать свою тупость
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02.08.2022 09:22 Ответить
да не кормите тролля. это законтаченный кацап
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02.08.2022 09:32 Ответить
Сравнивать 40 летний крейсер "москва" с современным авианосцем, это как йух с пальцем
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02.08.2022 10:42 Ответить
воно для України ніхто, а висловлювання відверто ворожі, не тупі.
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02.08.2022 09:33 Ответить
Просто напросто отдать Тайвань кетаю, пирестать стрилять, сайтісь пасєрєдінє, і в галавє Тайванцев вайна уже закончілась
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02.08.2022 09:55 Ответить
Україні цей візит та загострення між США та Китаєм зовсім не вигідний - просто біда якщо відбудеться цей візит.
А в цей час👇

The Intel Crab

@IntelCrab

·

https://twitter.com/IntelCrab/status/1554324644924104704 52 мин

Almost all flights departing from the coastal https://twitter.com/hashtag/Fujian?src=hashtag_click #Fujian region have suddenly been cancelled.
Почти все рейсы, вылетающие из прибрежного https://twitter.com/hashtag/Fujian?src=hashtag_click #Fujian региона, были внезапно отменены.



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02.08.2022 08:28 Ответить
Пелосі-агент *****?
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02.08.2022 08:33 Ответить
пелоси старая дура. как и байден. им уже давно в дом престарелых пора. америка с такими лидерами сама себя гробит. неужели там нету молодых адекватных политиков?
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02.08.2022 08:37 Ответить
"молодых адекватных политиков" - єсть, Дональд Трамп Джуніор та його сестра Ванька з мужом. Мощьниє, молодиє політікі і батя в них норм.
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02.08.2022 09:03 Ответить
так в том то и печаль. трамп такой же старый неадекват. власть сша сейчас напоминает цк кпсс начала 80-х годов. одни старые марозматики
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02.08.2022 09:11 Ответить
А в раZZєє то какіє всє адекватньіє, вот так то! Да, каZZапсіна? Міровіє нацьістьі хотят угробить мир, и только ВЄЛІКАЯ І ПРЄКРАСНАЯ РОZZЄЮЩКА ДОЛЖНА ВСЄХ СПАСТІ І АСВАБАДІТЬ?! Да, каZZапсіна?
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02.08.2022 09:59 Ответить
зеленский со сватами молод и умён. забирай их в Штаты, опобот
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02.08.2022 10:29 Ответить
загострення не вигідне, а от візит має відбутися, щоб поставити Китай на місце. інакше це буде прояв слабкості і лише заохотить Китай!
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02.08.2022 08:36 Ответить
Навпаки - війна США з китаєм Україні як раз вигідна. Китай обкладають санкціями -> масштабна криза (і так всі чекають китайську іпотечну кризу) -> не буде кому допомагати кацапстану грошима і технологіями. Споживання нафти в китаї впаде, мінус нафтодолари для рашки. Далі, весь цивілізований світ нарешті оговтується, і розуміє що це не тільки російсько-українська війна, а цивілізаційна -> врубає на повну свій ВПК, і нам дістанеться не менше, а більше озброєння. Україні і Тайваню потрібно принципово різне озброєння
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02.08.2022 08:44 Ответить
з тієї дурості, що ти написав цей самий тупий👇

"Україні і Тайваню потрібно принципово різне озброєння"
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02.08.2022 08:55 Ответить
Тайваню не потрібна арта, хаймарси, танки і ББМ, а для нас це основа. Вивчіть особливості географічного розташування Тайваню і рельєфу, ну і звісно особливості війни там. Єдина спільна потреба - це джавеліни, стінгери і протикорабельні ракети. Хоча останніх нам не так вже й багато треба, на відміну від Тайваню
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02.08.2022 09:04 Ответить
Почитав вчора китайську пресу - вони пишуть що якщо візит відбудеться то вони забезпечать Московію дронами в такій кількості що вони закриють сонце над Україною.
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02.08.2022 09:06 Ответить
Тепер ясно за кого вони у цій війні
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02.08.2022 09:14 Ответить
дурня якась. де логіка?
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02.08.2022 09:20 Ответить
А в комуніZZдо дрочєров була коли небудь якась логіка?
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02.08.2022 10:02 Ответить
Це пишуть люди які не розуміють, що війна в Україні, це війна яку Китай і розпочав.
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02.08.2022 09:05 Ответить
Китаи показує мязи
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02.08.2022 08:34 Ответить
А они там есть?
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02.08.2022 08:51 Ответить
не в этой жизни, лапоть. дул бы ты нах отсюда
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02.08.2022 08:37 Ответить
Чувак, ты ресурс попутал. Это не лента.ру. Шел бы ты к себе домой, в родное говно.
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02.08.2022 08:56 Ответить
Тут вже справа принципу і світової репутації, а не розуму. Хто включить задню, той і лох. Якось так.
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02.08.2022 08:58 Ответить
байден не уступит комунякам
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02.08.2022 08:59 Ответить
байден уже уступил деменции
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02.08.2022 09:03 Ответить
Для чого взагалі цій дурі їхати в той Тайвань!!? Для чого ці проблеми. Зробити пару фоток і полетіти додому?
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02.08.2022 08:59 Ответить
вас забули спитати...
хіба вона на вашому літаку тули прямує ?
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02.08.2022 09:05 Ответить
Ну ну...а якщо начнется конфлікт між США і Китаєм через неї, про Україну тоді всі забудуть. Не будемо бачити ні допомоги, нічого. І тоді ви і вам подібні почнуть розпустити соплі, а як же так, чому нам не домагають..
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02.08.2022 09:15 Ответить
конфлікт так чи інакше буде
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02.08.2022 09:20 Ответить
по-перше, це скоріш ти дурень, ніж вона. по-друге, на ній світ кліном не зійшовся, інші конгресмени їздили у Тайвань і - нічого. Китай тоді просто проковтнув
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02.08.2022 09:24 Ответить
Захiд сам винен- викормлюють "монстрiв" ,типу Китаю Чи Росii, а потiм не знають ,що з ними робити.
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02.08.2022 09:03 Ответить
Они полагают, что так поддерживают многополярный мир. Что Китай и Россия - "одни из" и имеют право на существование. Но проблема в том, что Китай и Россия против многополярного мира - они враги цивилизации. Враги демократии. Права и свободы человека, даже его жизнь - для них пустой звук.

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02.08.2022 09:21 Ответить
Краснопузые китай и рабZeя один и тот же Сарай с одноразовым товаром...
Си хочет третий срок...повторить подвиг лукашеску и путлерску...
Фюрера вечные долго не живут...
К примеру фюрера фашистской Италии Бенито Муссолини правившего по факту с 1922 года повесили на площади вниз башкой...
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02.08.2022 09:03 Ответить
К примеру фюрера фашистской Италии Бенито Муссолини правившего по факту с 1922 года повесили на площади вниз башкой..

За яйка повесили?
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02.08.2022 10:05 Ответить
Тем временем авианосец Рональд Рейган и несколько подлодок США вошли поближе к Тайваню...другой авианосец находится почти рядом...с эскадрой эсминцев...
Более подробно смотрите вчерашний стрим в Ютьюбе Юрий Швец ...
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02.08.2022 09:09 Ответить
Що заважає Штатам у цій ситуації бути "розумнішими" і наразі відкласти цей візит, щоб сприяти деескалації та зняти напругу в регіоні? Від китайців можна чекати чого завгодно...
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02.08.2022 09:20 Ответить
це щось на кшталт "не бесите путина! его надо уважать!"
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02.08.2022 09:27 Ответить
И что хорошего это даст для Украины? Дедуля недавно заявил что Тайвань будет защищать американская армия.
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02.08.2022 09:30 Ответить
Правильно - нічого хорошого.
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02.08.2022 10:04 Ответить
А что мешает США перестать давать оружие Украине, чтобы снять напряжение в регионе, не пойму вашу логику..
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02.08.2022 09:31 Ответить
может он китаец?
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02.08.2022 09:35 Ответить
Логіка у тому, щоб не роздувати іще один масштабний конфлікт у світі. В нас війну вже розпочала Московія, тому це не зовсім аналогічна ситуація. А тут війну все ще можна не допустити.
І ще одне: конфлікт в східній Азії нам точно не руку. Про нас просто всі забудуть тоді, і Пуйло буде творити те, що йому заманеться.
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02.08.2022 10:01 Ответить
Если США дадут слабину, Китай это увидит и будем намного хуже рашки, поверь мне
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02.08.2022 10:15 Ответить
Сша гарант мировой безопасности, сверхдержава и наши союзники. Им как никому другому нужно следовать порядку и законам) Они поддерживают единый Китай на бумаге , но Пелоси хочет поступить вопреки этим заверениям и показать что Тайвань Сша считают независимым, посетив их с официальном визитом несоглосовав с китайской властью - это удел москалей, когда слова расходятся с делом.
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02.08.2022 10:22 Ответить
Старик со старухой очень спешат открыть второй фронт с Китаем. Как будто у них проблем мало.
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02.08.2022 09:25 Ответить
сгорел сарай- гори и хата
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02.08.2022 15:29 Ответить
США официально поддерживают политику единого Китая и непризнают независимость Тайваня. Поездка политика такого уровня без разрешения китайских властей это плевок от США. Им конечно видней,но со стороны этот визит выглядит ненужным и провакационным. Миру ненужно противостояние двух самых сильных и смертоносных стран. Да и Китай не москаляки - те словами пугать не будут, а нанесут удар.
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02.08.2022 09:48 Ответить
а как же 101 китайское предупреждение ? или ждать на берегу, пока трупы поплывут
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02.08.2022 15:31 Ответить
У косооких пердаки палають
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02.08.2022 10:19 Ответить
Усі комуняки ******* - шо кацапські, шо китайські.
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02.08.2022 10:25 Ответить
Пусть уже начнется ТМВ, и рашку в таком случае утилизируют намного быстрее.
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02.08.2022 11:11 Ответить
 
 