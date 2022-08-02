Ожидаем, что Китай будет поступать разумно в случае визита Пелоси в Тайвань, - Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал власти Китая быть сдержанными, если спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

С таким заявлением Блинкен выступил перед журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если спикер решит совершить этот визит, и Китай будет пытаться создать какой-то кризис или будет способствовать росту напряженности, то ответственность будет полностью на Пекине… В случае визита мы ожидаем, что Китай будет действовать разумно и не будет способствовать эскалации ситуации", - сказал госсеркетарь США.

Блинкен добавил, что Нэнси Пелоси представитель независимой от администрации США власти - законодательной. По словам госсекретаря, она сама решит, возможен ли визит в Тайвань. При этом глава Госдепартамента напомнил, что конгрессмены Соединенных Штатов уже посещали Тайвань даже в этом году.

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