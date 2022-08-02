Ожидаем, что Китай будет поступать разумно в случае визита Пелоси в Тайвань, - Блинкен
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал власти Китая быть сдержанными, если спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетит Тайвань.
С таким заявлением Блинкен выступил перед журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если спикер решит совершить этот визит, и Китай будет пытаться создать какой-то кризис или будет способствовать росту напряженности, то ответственность будет полностью на Пекине… В случае визита мы ожидаем, что Китай будет действовать разумно и не будет способствовать эскалации ситуации", - сказал госсеркетарь США.
Блинкен добавил, что Нэнси Пелоси представитель независимой от администрации США власти - законодательной. По словам госсекретаря, она сама решит, возможен ли визит в Тайвань. При этом глава Госдепартамента напомнил, что конгрессмены Соединенных Штатов уже посещали Тайвань даже в этом году.
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Політика Трампа у відношенні Китаю була дуже жорсткою. Трамп скоріш усього спрямував би пару авіаносців до Тайваню у такому випадку.
Я зовсім не фанат Трампу, але треба хоч трохи думати головою, перед тим, як щось писати.
А в цей час👇
The Intel Crab
@IntelCrab
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https://twitter.com/IntelCrab/status/1554324644924104704 52 мин
Almost all flights departing from the coastal https://twitter.com/hashtag/Fujian?src=hashtag_click #Fujian region have suddenly been cancelled.
Почти все рейсы, вылетающие из прибрежного https://twitter.com/hashtag/Fujian?src=hashtag_click #Fujian региона, были внезапно отменены.
"Україні і Тайваню потрібно принципово різне озброєння"
хіба вона на вашому літаку тули прямує ?
Си хочет третий срок...повторить подвиг лукашеску и путлерску...
Фюрера вечные долго не живут...
К примеру фюрера фашистской Италии Бенито Муссолини правившего по факту с 1922 года повесили на площади вниз башкой...
За яйка повесили?
Более подробно смотрите вчерашний стрим в Ютьюбе Юрий Швец ...
І ще одне: конфлікт в східній Азії нам точно не руку. Про нас просто всі забудуть тоді, і Пуйло буде творити те, що йому заманеться.