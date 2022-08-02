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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 170 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 768 танков и 4 014 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 августа потери личного состава противника составляют около 41 170 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41170 (+140) человек ликвидировано,

танков - 1768 (+0) ед,

бойових броньованих машин - 4014 (+3) ед,

артиллерийских систем - 936 (+4) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов  - 191 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 739 (+3),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2) ед,

специальная техника - 82 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 170 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 768 танков и 4 014 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19403) Генштаб ВС (6346) ликвидация (3609) уничтожение (7043) техника (1738) потери (4402)


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Пыня, готовЬся... засветиться (статистически)... быковать - это тебе не хухры-мухры РАЗВОДИТЬ... Мужайся... А шо делать...ХЕХ...
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02.08.2022 09:26 Ответить
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02.08.2022 09:30 Ответить
щось неврожайний день, ну нічого. це ще просто не все підрахували. чи може й хаймарсів був вихідний.
ось раджу всім класного експерта, ізраільтянина
https://youtu.be/GmgGOVvbTBE
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02.08.2022 09:53 Ответить
Орки вчора-позавчора здебільшого перегрупуванням займались. На передовій працювали в основному кацапські дрг, то і техніки в ститистиці мало.
Єдине не зрозуміло, чи якось враховується той ж/д ешалон із 40 вагонів з технікою, що в Херсонській області наші розхерачили. Судячи по статистиці - ні.
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02.08.2022 10:05 Ответить
Судячи по статистиці Генштабу, у нас війни ніякої нема. Якась спеціальна військова операція направду...

Там під одною Авдіївкою певно по 200 москалів на день кладуть, а нам пишуть всяке лайно. Не знаю, може так треба, хз.
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02.08.2022 17:57 Ответить
 
 