Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 170 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 768 танков и 4 014 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 августа потери личного состава противника составляют около 41 170 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 41170 (+140) человек ликвидировано,
танков - 1768 (+0) ед,
бойових броньованих машин - 4014 (+3) ед,
артиллерийских систем - 936 (+4) ед,
РСЗО - 259 (+0) ед,
средства ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 191 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 739 (+3),
крылатые ракеты - 174 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2) ед,
специальная техника - 82 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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ось раджу всім класного експерта, ізраільтянина
https://youtu.be/GmgGOVvbTBE
Єдине не зрозуміло, чи якось враховується той ж/д ешалон із 40 вагонів з технікою, що в Херсонській області наші розхерачили. Судячи по статистиці - ні.
Там під одною Авдіївкою певно по 200 москалів на день кладуть, а нам пишуть всяке лайно. Не знаю, може так треба, хз.