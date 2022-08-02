Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 170 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 768 танков и 4 014 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 августа потери личного состава противника составляют около 41 170 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41170 (+140) человек ликвидировано,

танков - 1768 (+0) ед,

бойових броньованих машин - 4014 (+3) ед,

артиллерийских систем - 936 (+4) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 739 (+3),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2) ед,

специальная техника - 82 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.