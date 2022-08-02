Россияне обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и ракетами С-300. Повреждены общежитие и жилые дома, - Ким

Российские оккупационные войска ночью нанесли удары по Николаеву. Продолжаются обстрелы и других населённых пунктов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 2 августа, после 01:00 и около 04:00 в очередной раз были обстреляны два района города. По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.

В результате чего повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник раненого здания. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар продовольственного магазина. Предварительно без жертв. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

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"В Николаевском районе 1 августа ориентировочно в 14:30 в с. Котлярево Шевченковской общины в результате вражеских обстрелов возник пожар жилых помещений и хозяйственных построек. Пострадавших нет. Также, в результате ночных обстрелов, 2 августа, в с. Галициново Галициновскую громаду поврежден объект инфраструктуры.

В Баштанском районе обстрелов подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были по огородам местных жителей и дорогам села. Пострадавших нет. Ночью, 2 августа, около 1:30 была обстреляна территория возле с. Явкино Баштанской громады. В результате обстрелов в селе повреждена линия электропередач. В настоящее время часть населенного пункта обесточена. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавляют в ОВА.

На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады также продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям уточняется.