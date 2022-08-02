Россияне обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" и ракетами С-300. Повреждены общежитие и жилые дома, - Ким
Российские оккупационные войска ночью нанесли удары по Николаеву. Продолжаются обстрелы и других населённых пунктов области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Ночью, 2 августа, после 01:00 и около 04:00 в очередной раз были обстреляны два района города. По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.
В результате чего повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник раненого здания. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар продовольственного магазина. Предварительно без жертв. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.
"В Николаевском районе 1 августа ориентировочно в 14:30 в с. Котлярево Шевченковской общины в результате вражеских обстрелов возник пожар жилых помещений и хозяйственных построек. Пострадавших нет. Также, в результате ночных обстрелов, 2 августа, в с. Галициново Галициновскую громаду поврежден объект инфраструктуры.
В Баштанском районе обстрелов подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были по огородам местных жителей и дорогам села. Пострадавших нет. Ночью, 2 августа, около 1:30 была обстреляна территория возле с. Явкино Баштанской громады. В результате обстрелов в селе повреждена линия электропередач. В настоящее время часть населенного пункта обесточена. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – добавляют в ОВА.
На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады также продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям уточняется.
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ну мі для наступного наступу. Завадити методичному знищенню міста можливо тільки через визволення Херсону, та коли це станеться не відомо, як і не відомо що залишиться на той момент від Миколаєва. Весь цей час в Херсоні рашисти будують лінії оборони і визволення дуже дорого обійдеться.
Зеля зробив дуже щедрий подарунок Ху*лу,. Ху*ло сам вже побачив мир в його очах, бо здавши Херсон тимчасово зберіг життя мешканців.
Зокрема, в інтерв'ю обговорювалося, чому за кілька днів ворог дістався з Криму до Маріуполя. "Чи може бути якесь інше пояснення такого маршу, окрім злочинної недбалості?" - спитав Солонін. "Це не недбалість, - відповів Кривоніс. - Це зрада. Питання, хто віддав команду на розмінування мостів із Криму. Оце питання, яке хвилює всіх. Військові просто сміються з розповідей про те, що СБУшники здали [ворогові] карти мінних полів, здали порядок мінування об'єктів". За його словами, СБУ не мала стосунку до цих питань, і "ніяк у людей навіть із генеральськими погонами в СБУ ці документи не могли з'явитися. І ці люди точно не могли дати команду на розмінування певних об'єктів. Це просто інформаційна маніпуляція, створення хибних цілей, на які всі відволікаються, насправді це пустушка. Тому це чистої води зрада, і хто ж зрадник - ще має почути суспільство".
Свідчення Кривоноса важливі ще й у тому плані, що, за його словами, свого часу він особисто відповідав за мінування всіх виходів із Криму. "У 2014 році з березня по середину травня я відповідав за протидиверсійну діяльність у Херсонській області. І https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo я точно знаю про мінування всіх мостів, містків, навіть жердинок … І тому для мене був шок, коли ми втратили величезний шматок території… Це зрада… Я думаю, розслідування після нашої перемоги покаже, хто винен у цьому провалі".
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-uvolneniya-bakanova-sumeet-li-op-spisat-vse-provaly-na-predateley-v-sbu-01082022-463611
Так и будете молча и отстранённо созерцать на предателей у власти, убивающих лучших сынов и дочерей ваших, уничтожающих будущее ваших детей, а свои то семьи надёжно припрятав в
безопасном месте? власть, устроившая шабаш-телемарафон, прославляющий самих себя, позируя
для иностранных глянцевых журналов, забыла, что она служит народу, периодически вспоминая, что надо что то сказать своему "пиплу", поэтому артистически хриплым голосом предлагает всем
вместо оружия стойко держаться дальше. За кого? От Николаева уже ничего не осталось, когда
вспомнили о генерале Марченко, когда после всех провалов трудно что то восстановить и когда нужен просто цап- вiдбивайло! Как можно простить этот дебилизм! или предательство?
И так город за городом! Это надо быть полным поцом( или коварным предателем ), чтобы не видеть! Они открывают дорогу на Одессу, тут даже гадалка не нужна... Нужна виселица, точно!
А игры с гражданством? Русне не понятно за что дают его, а у патриотов, защищающих страну
(Корбан)- отбирают, приплёв сюда Коломойского для смеха. Они что, плесень зелёная, думают,
что у всех такие же недоразвитые мозги, как у них? Или постепенно наглеют от безнаказанности? Будь ты проклят, Зеленский, вместе со своим самозванцем ермаком!