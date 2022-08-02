Черноморский флот РФ больше не может проводить помпезные шоу, - разведка Великобритании
Черноморский флот России не может одновременно с полномасштабным вторжением проводить громкие публичные мероприятия.
Об этом говорится в сообщении британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Там уточнили, что 31 июля российские оккупанты после якобы "нападения дрона" на штаб ЧФ РФ в Севастополе отменили военно-морской парад ко Дню ВМФ в захваченном еще в 2014 году Крыму.
В британской разведке назвали это "очередной неудачей ЧФ РФ в войне против Украины, во время которой в апреле 2022 года был потерян его флагман, крейсер "Москва".
"После сообщений об отмене парадов маловероятно, что ЧФ РФ сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями", - подытожили в британской разведке.
Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией. Колаборантка Ковитиди - "сенатор" от Крыма - говорит, что "атака на штаб ЧФ РФ была из Севастополя".
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Його не видно, а російські флагмани тонуть.
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Попкорн придётся скормить коту.
Сколько она там будет торчать ?
Муляет глаз хуже Катерины.