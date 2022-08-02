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Новости Война
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Черноморский флот РФ больше не может проводить помпезные шоу, - разведка Великобритании

севастополь

Черноморский флот России не может одновременно с полномасштабным вторжением проводить громкие публичные мероприятия.

Об этом говорится в сообщении британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Там уточнили, что 31 июля российские оккупанты после якобы "нападения дрона" на штаб ЧФ РФ в Севастополе отменили военно-морской парад ко Дню ВМФ в захваченном еще в 2014 году Крыму.

В британской разведке назвали это "очередной неудачей ЧФ РФ в войне против Украины, во время которой в апреле 2022 года был потерян его флагман, крейсер "Москва".

"После сообщений об отмене парадов маловероятно, что ЧФ РФ сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями", - подытожили в британской разведке.

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Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией. Колаборантка Ковитиди - "сенатор" от Крыма - говорит, что "атака на штаб ЧФ РФ была из Севастополя".

Великобритания (4992) разведка (4184) город Севастополь (1762) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+13
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02.08.2022 09:45
+11
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02.08.2022 09:56
+9
Так лапотного чорноморского флоту вже немає є лише флотилія якої незабаром також небуде...
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02.08.2022 09:43
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одесити вже раз пробачали чфорк покатушки вздовж Аркадії...
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02.08.2022 09:36 Ответить
Так лапотного чорноморского флоту вже немає є лише флотилія якої незабаром також небуде...
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02.08.2022 09:43 Ответить
так, ATACMS дістає на 310 км, а від Очакова до Севастополя 274 по прямій. Імеющій уші да слішит, як кажеться.
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02.08.2022 10:06 Ответить
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02.08.2022 09:45 Ответить
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02.08.2022 09:56 Ответить
він героїн звідти нюхає?
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02.08.2022 10:07 Ответить
Вимірює курс *******,,,
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02.08.2022 10:36 Ответить
Не чокаясь
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02.08.2022 10:00 Ответить
А український флот?)
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02.08.2022 09:46 Ответить
Український флот маленький, але непереможний.
Його не видно, а російські флагмани тонуть.
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02.08.2022 10:42 Ответить
радує шо ми тільки свої флагмани топим
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02.08.2022 11:35 Ответить
Русня вже давно нічого не може - це нація деградантів!
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02.08.2022 09:48 Ответить
треба робити так, щоб вся раZZія більше ніколи НЕ могла проводити помпезні шоу....
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02.08.2022 09:59 Ответить
Шоу з павєлітєлєм ботокса в броньованій скляній клітці норм виглядало, як приклад для друзів-диктаторів.
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02.08.2022 10:05 Ответить
Тоді може його знищити разом із Севастополем?
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02.08.2022 10:02 Ответить
Трудно проводить парад на галерах. Весла путаются
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02.08.2022 10:07 Ответить
Не, ну пострелять на параде они ещё могут.
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02.08.2022 10:23 Ответить

""
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02.08.2022 10:31 Ответить
А я так ждал, когда на параде потопят несколько крупных корыт.
Попкорн придётся скормить коту.
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02.08.2022 10:44 Ответить
Тогда почему бы не шмальнуть по этой идиотской колонне на камне ?
Сколько она там будет торчать ?
Муляет глаз хуже Катерины.
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02.08.2022 10:46 Ответить
 
 