Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко

Первые бронеавтомобили MLS SHIELD, закупленные Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад" для Вооруженных Сил Украины, уже прибыли в Украину.

Об этом Петр Порошенко сообщил журналистам во время пребывания в 24-й бригаде имени Короля Данила, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что наконец-то удалось получить последнюю лицензию для передачи этих бронемашин в Украину.

Сегодня ночью, в 4 часа ночи прибыли первые бронеавтомобили MLS SHIELD. Лучшие, я в них ездил. Вы знаете, это как Rolls-Royce в сфере бронетехники. Там есть кондиционер, специальный usb-порт, подрессорное сиденье, очень хорошо оборудованные места для десанта, мощный двигатель, не гражданский, а военный", - рассказал о машинах Порошенко.

"Уже через пару дней нашему командованию Десантно-штурмовых войск, потому что мы с ними заключили соответствующее соглашение, поступит эта бронированная техника", – сказал он.

Также Порошенко сообщил, что заключает соглашение на импорт в Украину еще БМП, и эта гусеничная бронированная техника также пойдет на основные направления контрнаступления.

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Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" купили 350 БПЛА Autel и комплекс БПЛА Poseidon.

Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный фонд из Украины.

Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами.