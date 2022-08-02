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Новости Война
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Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко

mls,shield

Первые бронеавтомобили MLS SHIELD, закупленные Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад" для Вооруженных Сил Украины, уже прибыли в Украину.

Об этом Петр Порошенко сообщил журналистам во время пребывания в 24-й бригаде имени Короля Данила, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что наконец-то удалось получить последнюю лицензию для передачи этих бронемашин в Украину.

Сегодня ночью, в 4 часа ночи прибыли первые бронеавтомобили MLS SHIELD. Лучшие, я в них ездил. Вы знаете, это как Rolls-Royce в сфере бронетехники. Там есть кондиционер, специальный usb-порт, подрессорное сиденье, очень хорошо оборудованные места для десанта, мощный двигатель, не гражданский, а военный", - рассказал о машинах Порошенко.

"Уже через пару дней нашему командованию Десантно-штурмовых войск, потому что мы с ними заключили соответствующее соглашение, поступит эта бронированная техника", – сказал он.

Также Порошенко сообщил, что заключает соглашение на импорт в Украину еще БМП, и эта гусеничная бронированная техника также пойдет на основные направления контрнаступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II передан Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко

Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко 01
Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко 02
Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко 03

Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" купили 350 БПЛА Autel и комплекс БПЛА Poseidon.

Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный фонд из Украины.

Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами.

оружие (10225) помощь (7827) Порошенко Петр (19608)


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Топ комментарии
+47
Молодець. Справжній патріот
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02.08.2022 09:40
+41
Так Порошенко і створив армію яка зараз навалює третій за кількістю обзроєння армії
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02.08.2022 09:49
+37
А он и занимался. Все западные политики и эксперты говорят что за 5 лет Пороха реформ было больше, чем за все годы независимости. Только вот населению хотелось "золотой рыбки", чтобы все сразу и на шару. Вот и наголосовали себе взамен войну и смерти.
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02.08.2022 10:01
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Молодець. Справжній патріот
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02.08.2022 09:40 Ответить
Не треба "ля-ля"! У нас "рехворматор" - Зєля. Бо то у нього і парламент ручний, і Кабмін, і опозиція безправна. У Порошенка такого не було.
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02.08.2022 09:47 Ответить
А он и занимался. Все западные политики и эксперты говорят что за 5 лет Пороха реформ было больше, чем за все годы независимости. Только вот населению хотелось "золотой рыбки", чтобы все сразу и на шару. Вот и наголосовали себе взамен войну и смерти.
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02.08.2022 10:01 Ответить
*Только вот населению хотелось "золотой рыбки", чтобы все сразу и на шару.* А це наслідок ще й коли замість справжньої історії України приміром козацької доби з її справжніми героями-державниками в надскладних умовах боротьби проти різних ворогів, з побудовою потужної піхоти як це зробив Сагайдачний, та її розвитку разом з системною дипломатичною та адміністративною діяльністю Хмельницького насаджували міфи-казочки про чаклунів - *характерників*, як приміром про *непереможно-засушену руку івана сірка, за допомогою якої козаки неодмінно перемагали в битвах*. Та й взагалі побрехеньки, що достатньо підморгнути оком чи покрутити вусом та провести сеанс вентиляції повітря навколо себе різними предметами методом вправ з розвитку координації без жодного бойового практичного змісту, як ворог сам розбіжиться - лунало ж *виходили в поле два характерники - і ціле польське військо тікало...* - цю дурню в тому числі ніс і відомий по тб політолог богуш. От оброблений подібною демотиваційною і при тому чітко спрямованою ахінеєю народ і повірив у телеказочку про *крутого президента-характерника голобородька, який прийде - порядок наведе*. Не всі міфи є однаково корисними. Практичний зміст і конкретні справи мають значення...
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02.08.2022 12:13 Ответить
Да. И просто вкалывать каждый день.
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02.08.2022 12:31 Ответить
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02.08.2022 10:06 Ответить
Так Порошенко і створив армію яка зараз навалює третій за кількістю обзроєння армії
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02.08.2022 09:49 Ответить
У мене до тебе (як до "суперінтелектуала") питання: "Ти у нас "прозрівать" став стосовно ролі Порошенка у реформуванні країни чи просто в черговий раз "перевзувся у стрибку"?
Бо ще на днях ти на Пороха продовжував "поганки гнать" ! Я вже мовчу про те лайно, яким ти його поливав, починаючи з 2015-го!
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02.08.2022 10:08 Ответить
та не перевзувся! Це такий ніби його тролінг.
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02.08.2022 10:11 Ответить
це бот подляковий , який тут конкретнонамагається переписати історію касапсько-української війни.
Такі самі боти переписували історію другої світової - для себе, на вимогу сраліно-капеесесівської шобли; точніше - диктатури. Процес дещо схожий.
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02.08.2022 10:10 Ответить
Так він у 2015-му строчив у руслі "ОПЗЖ" - тільки нік був інший Але ж (як в анекдоті - кашлем и скрипом вонь от пердения не замаскируешь!") Хоч він "нік" і змінив, але словесні обороти і "обзивачки" збереглся ті самі А я найхарактерніші "обзивачки" колекціоную (вже більше 200-т набрано) І ще в 2015 в перший раз промелькнуло "конюх зі стайні Крижопільського нотаріального округу" От так він і "спалився" Але зараз він у наймах у "зелених" - "перепродався"!
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02.08.2022 11:07 Ответить
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02.08.2022 10:17 Ответить
Або не профінасували за 3 роки випробуваня і вилизуваня власного?!
А відповідь проста! На "великому годівнитстві" розкрадлося до 50%-65% коштів( на ВПК можна до 5% вкрасти).
Недарма зезидент отримавши посаду став $ мільйонером,а за 2 рокі і мільярдером.
Тільки от у форбс не попав,тому що офшорні мільядери до нього не входять,ніби про них невідомо!
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02.08.2022 10:45 Ответить
А можно поподробнее про эти "тисячі справжніх Патріотів"? Это сколько? И они до сих пор сидят или их всех уже выпустили? И можно ссылку на подтверждение этого тупого пис@ежа?
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02.08.2022 13:27 Ответить
ага, італійські броньовики. є у Пороха на ютубє цілий відос про них.
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02.08.2022 09:41 Ответить
а шо бубочка
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02.08.2022 09:42 Ответить
Зерно вивозить.
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02.08.2022 09:48 Ответить
не вивозить, рятує африканські країни від канібалізму та легалізовує Оманські договорняки із ерефією... +записує п..додушевні відосики...
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02.08.2022 09:57 Ответить
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02.08.2022 10:33 Ответить
Нічо.😒 Тому що "скромний і не хоче піару". Та й мільйонними статками не хоче світити. І щрештою Ви думаєте, що на фотосесію у глянцевих журналах грошей не потрібно? А на відосики? Хоча ні, єто другоє. Там грошики з б'юджету. Що ще раз підкреслює скромність Зєлєнского.
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02.08.2022 09:52 Ответить
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02.08.2022 10:04 Ответить
По деяким англо і франко мовним ЗМІ на посаді зезидента став офшорним мльярдером!
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02.08.2022 10:50 Ответить
Відосики у поті чола клепає!
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02.08.2022 10:47 Ответить
Нє шоб замовити фотосесію від Вог.
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02.08.2022 09:44 Ответить
Заледве вмовили на цю фотосесію за 2+ мільйони $ команду фотографа!
А супутні витрати?!
На скільки мільйонів $ схудли золотовалютні резерви НБУ виконуючи забаганку чети Зеленських?!
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02.08.2022 10:55 Ответить
І це все за свій кошт. Цікаво якою була б армія якби у нас був Порошенко який не викунув би 10млрд $ на велике будівництве коли весь світ за півтора року до нападу каза що треба готуватися до війни і витратив би ці гроши на обзроєння
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02.08.2022 09:47 Ответить
він витратив гроші шоб окупанти комфортніше пересувались Україною
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02.08.2022 09:55 Ответить
Може і повномастабного не було! А було покрокове (як до 2019) просуваня до кордону,і повільне викручваня рук пукіна на виконаня мінських,а не формул капітуляції підписаних зезидентом!
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02.08.2022 11:00 Ответить
А преЗедент для армії що придбав?
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02.08.2022 09:51 Ответить
фотосессию
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02.08.2022 09:57 Ответить
Обижаете. А шоколадки с собой любимым и Люсей забыли?

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02.08.2022 10:05 Ответить
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02.08.2022 10:35 Ответить
Все,що треба знати за зекоманду зезидента,а країною керує регент Ермак,який є російским агентом,що не доведено тільки у судовому процесі. Поки що!
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02.08.2022 11:04 Ответить
А що бубочка ?

Фотосесія із розсуненими ногами самки Ze коштувала від 100тис. до 2млн.амер.$.
Оплата прильоту лейбовіц, що фотографувала рок-зірок, під час війни коштувала по верхній планці - 2млн.$.
Не на безпілотники, не на боєкомплект. Вже сенатори-республіканці ставлять питання 😠
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02.08.2022 09:54 Ответить
ще від цієї не проблювався, але від скумбрії- є більше шансів?
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02.08.2022 10:06 Ответить
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02.08.2022 10:32 Ответить
Байден и Порошенко и ЦРУ хотят угробить экономику зелемойских дЕрмаков...создают панику...
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02.08.2022 10:03 Ответить
Подобається мені ота "чотирихосна корова" Навіть якби там не стояв за кабіною генератор - була-б хороша база для "трала" - тягача для перевезення танків Але з генератором - зовсім інша штука! Це вже база для "Вільхи" чи "Нептуна"!
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02.08.2022 10:03 Ответить
Так для перевозки танков и САУ их и купили
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02.08.2022 10:40 Ответить
А Где Коломойский, Пинчук, Ахметов, Кучма куда делся? Куда подевались все эти "крепкие хозяйственники"?
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02.08.2022 10:23 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3799 Фотозвіт Порошенка про зустріч з бійцями 24-ї бригади :

"Наша зустріч мала відбутися трохи раніше. Але у зв'язку з дуже важкими боями, які проводила легендарна 24 бригада імені Короля Данила на східному напрямку, ми зустрілися лише сьогодні.
І, знаєте, завжди приємно спілкуватися з нашими захисниками. Бо ти ще раз переконуєшся у нашій Перемозі.
Приїхав до хлопців не з порожніми руками. А з 10 безпілотниками Autel. Життя наших воїнів - найцінніше, що може бути. Тому нехай ці дрони допоможуть зберегти життя кожного нашого захисника.
Подякував хлопцям за оборону країни на найважчих напрямках. Переможемо!"
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02.08.2022 10:24 Ответить
https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/ Порошенко передав до 67 батальйону ТрО дрони Фото: Facebook / Процишин офіційний

https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 Фото з FВ Б.Процишина

https://www.5.ua/media/pictures/original/252598.jpg?t=1658677861 Фото з FВ Б.Процишина

https://www.5.ua/media/pictures/original/252600.jpg?t=1658677874 Фото з FВ Б.Процишина

https://www.5.ua/polityka/biitsi-67-batalionu-teroborony-zsu-otrymaly-drony-autel-kupleni-volonteramy-ta-fondom-poroshenka-bloher-protsyshyn-283226.html Бійці 67-го батальйону тероборони ЗСУ отримали чотири новеньких дрони Autel, на які наприкінці червня оголошував збір коштів відомий блогер і пародист, а нині військовослужбовець Богдан Процишин . Про це він сам розповів у https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/videos/362768546032284 Facebook .

"Солдат і дрон можуть робити багато однакових речей. Можуть слідкувати за противником, можуть дивитися в тепловізор, робити фото, відеозйомку, вести розвідку. Але різниця між солдатом і дроном полягає в тому, що коли ми втрачаємо дрон, після нього не залишаються сироти і вдови", - вважає Богдан Процишин.

Пересічні українці задонатили 120 тис. грн - решту суми перекрив Фонд Порошенка. Тож до батальйону приїхали два безпілотника Autel EVO Lite+ і ще два EVO II 640T Dual з тепловізорами.

"Це дуже круто, коли ви допомогли Богдану, і ми допомогли окремому 67-му батальйону ТрО у складі ЗСУ. Це все наближає нас до перемоги. Це все робить кроки для прискорення контрнаступу. І там, де ми - там перемога", - впевнений Порошенко.
Раніше стало відомо, що Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" https://www.5.ua/polityka/350-ptashok-dlia-zsu-poroshenko-veze-z-estonii-armiiu-droniv-dlia-artylerystiv-282528.html придбали та привезли з Естонії 350 дронів . Серед них - 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Проєкт вдалося реалізувати у максимально стислі терміни за сприяння уряду країни.

Вартість цієї партії - понад 700 тисяч євро. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають небайдужі українці.
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02.08.2022 10:30 Ответить
Порох тягне до України все що потрібно а зе зерно вивозить та фотосесії проводить
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02.08.2022 10:45 Ответить
тільки не переплутайте: Петро Олексійович збагатився у 85разів, бо заробляє на війні... А ОПожаба- провадить гуманітарну політику "сватами", "смішними кониками" та іншими високоінтелектуальними кейсами, щоб вивільнити мозок від розуму...
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02.08.2022 11:00 Ответить
Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права: щоб твоя милостиня була таємна...
Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди...
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02.08.2022 11:05 Ответить
Саме так! Лівою даєш милостиню,а правою вигортаєш все з кишень,і навіть з рота видираєш!
Саме така політика зезиента і його суг!
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02.08.2022 11:13 Ответить
зебілятко дєрьмаківське, а якого ти порівнюєш милостиню із волонтерством??? Геть какуха перегрілась?
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02.08.2022 13:51 Ответить
А "мудрому нарІду" забивають аишки мозку марафоном по сраколианю зе!
Недарма лише 5% йому довіряють,бо нема альтернативи,як на раше або КНДР!
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02.08.2022 11:09 Ответить
От клятий "барига", а міг би собі набити патріотичне тату, розказати смішний анекдот чи сфоткатися для Vogue на руїнах "мрії", як це роблять мільйонери з кварталу95.
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02.08.2022 11:27 Ответить
всі вже забули про призначення галантерея міністром оборони в розпал бойових дій, мента, який охороняв банк, а потім і саме тіло
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02.08.2022 11:51 Ответить
Так ПАПа впоследствии осознал свою ошибку и задвинул зарвашегося мента,назначив мо более подходящую кандидатуру..Но,что полезного для укрепления обороноспособности сделали мо от СН?Разве только в плане преступного подрыва б/г и разооружения ВСУ..
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02.08.2022 12:15 Ответить
Петро Олексіойвич ...Астанавітєсь...
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02.08.2022 11:55 Ответить
Леонид Данилыч Кучма не миллиардер за две каденции...просрал ядренное оружие Украины в 1994 году...як ваажаєте...скільки Данилыч дав мільярдів задля ЗСУ на сьогодні...рязом з зятєм Пінчуком...теж не мільярдером?
Нуль цилых ни фига десятых...
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02.08.2022 12:09 Ответить
Этого"Красного директора"давно следовало привлечь к ответственности за просер ЯО и передачу стратегической авиации с ракетами потенциальному противнику, посадить,как в некоторых демстранах садят за неблаговидные дела экспрезидентов.Попутно,конфисковать в пользу ВСУ все его и зятька имущество, нажитое коррупционными путями
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02.08.2022 12:29 Ответить
так хто його посадить, він же пам'ятникгарант прихватизації...
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02.08.2022 12:43 Ответить
Vielen Dank, Hetmann!
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02.08.2022 12:38 Ответить
слава Богу, что у нас есть президент Порошенко, который не бросил в беде свое детище, как птицу Феникс - возрожденную из пепла украинскую армию, и не смотря ни на что всячески им помогает.
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02.08.2022 16:19 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3808 Порошенко не забуває волонтерити в допомозі і для цивільного населення. Зокрема, сьогодні :

"Радий був побувати в Черкасах, у волонтерському центрі «Європейської Солідарності», і подякувати тим, хто робить величезну роботу, надаючи гуманітарну допомогу родинам військових, переселенцям, молодим родинам, які зараз цієї допомоги потребують.

Такі зустрічі дуже цінні для мене, вони мотивують працювати далі. Українці, ви такі сильні. Ми все здолаємо і переможемо!"
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02.08.2022 20:22 Ответить
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02.08.2022 20:45 Ответить
 
 