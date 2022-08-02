Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко
Первые бронеавтомобили MLS SHIELD, закупленные Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад" для Вооруженных Сил Украины, уже прибыли в Украину.
Об этом Петр Порошенко сообщил журналистам во время пребывания в 24-й бригаде имени Короля Данила, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Он отметил, что наконец-то удалось получить последнюю лицензию для передачи этих бронемашин в Украину.
Сегодня ночью, в 4 часа ночи прибыли первые бронеавтомобили MLS SHIELD. Лучшие, я в них ездил. Вы знаете, это как Rolls-Royce в сфере бронетехники. Там есть кондиционер, специальный usb-порт, подрессорное сиденье, очень хорошо оборудованные места для десанта, мощный двигатель, не гражданский, а военный", - рассказал о машинах Порошенко.
"Уже через пару дней нашему командованию Десантно-штурмовых войск, потому что мы с ними заключили соответствующее соглашение, поступит эта бронированная техника", – сказал он.
Также Порошенко сообщил, что заключает соглашение на импорт в Украину еще БМП, и эта гусеничная бронированная техника также пойдет на основные направления контрнаступления.
Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" купили 350 БПЛА Autel и комплекс БПЛА Poseidon.
Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный фонд из Украины.
Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами.
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Бо ще на днях ти на Пороха продовжував "поганки гнать" ! Я вже мовчу про те лайно, яким ти його поливав, починаючи з 2015-го!
Такі самі боти переписували історію другої світової - для себе, на вимогу сраліно-капеесесівської шобли; точніше - диктатури. Процес дещо схожий.
А відповідь проста! На "великому годівнитстві" розкрадлося до 50%-65% коштів( на ВПК можна до 5% вкрасти).
Недарма зезидент отримавши посаду став $ мільйонером,а за 2 рокі і мільярдером.
Тільки от у форбс не попав,тому що офшорні мільядери до нього не входять,ніби про них невідомо!
А супутні витрати?!
На скільки мільйонів $ схудли золотовалютні резерви НБУ виконуючи забаганку чети Зеленських?!
Фотосесія із розсуненими ногами самки Ze коштувала від 100тис. до 2млн.амер.$.
Оплата прильоту лейбовіц, що фотографувала рок-зірок, під час війни коштувала по верхній планці - 2млн.$.
Не на безпілотники, не на боєкомплект. Вже сенатори-республіканці ставлять питання 😠
"Наша зустріч мала відбутися трохи раніше. Але у зв'язку з дуже важкими боями, які проводила легендарна 24 бригада імені Короля Данила на східному напрямку, ми зустрілися лише сьогодні.
І, знаєте, завжди приємно спілкуватися з нашими захисниками. Бо ти ще раз переконуєшся у нашій Перемозі.
Приїхав до хлопців не з порожніми руками. А з 10 безпілотниками Autel. Життя наших воїнів - найцінніше, що може бути. Тому нехай ці дрони допоможуть зберегти життя кожного нашого захисника.
Подякував хлопцям за оборону країни на найважчих напрямках. Переможемо!"
https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 Фото з FВ Б.Процишина
https://www.5.ua/media/pictures/original/252598.jpg?t=1658677861 Фото з FВ Б.Процишина
https://www.5.ua/media/pictures/original/252600.jpg?t=1658677874 Фото з FВ Б.Процишина
https://www.5.ua/polityka/biitsi-67-batalionu-teroborony-zsu-otrymaly-drony-autel-kupleni-volonteramy-ta-fondom-poroshenka-bloher-protsyshyn-283226.html Бійці 67-го батальйону тероборони ЗСУ отримали чотири новеньких дрони Autel, на які наприкінці червня оголошував збір коштів відомий блогер і пародист, а нині військовослужбовець Богдан Процишин . Про це він сам розповів у https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/videos/362768546032284 Facebook .
"Солдат і дрон можуть робити багато однакових речей. Можуть слідкувати за противником, можуть дивитися в тепловізор, робити фото, відеозйомку, вести розвідку. Але різниця між солдатом і дроном полягає в тому, що коли ми втрачаємо дрон, після нього не залишаються сироти і вдови", - вважає Богдан Процишин.
Пересічні українці задонатили 120 тис. грн - решту суми перекрив Фонд Порошенка. Тож до батальйону приїхали два безпілотника Autel EVO Lite+ і ще два EVO II 640T Dual з тепловізорами.
"Це дуже круто, коли ви допомогли Богдану, і ми допомогли окремому 67-му батальйону ТрО у складі ЗСУ. Це все наближає нас до перемоги. Це все робить кроки для прискорення контрнаступу. І там, де ми - там перемога", - впевнений Порошенко.
Раніше стало відомо, що Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" https://www.5.ua/polityka/350-ptashok-dlia-zsu-poroshenko-veze-z-estonii-armiiu-droniv-dlia-artylerystiv-282528.html придбали та привезли з Естонії 350 дронів . Серед них - 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Проєкт вдалося реалізувати у максимально стислі терміни за сприяння уряду країни.
Вартість цієї партії - понад 700 тисяч євро. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають небайдужі українці.
Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди...
Саме така політика зезиента і його суг!
Недарма лише 5% йому довіряють,бо нема альтернативи,як на раше або КНДР!
Нуль цилых ни фига десятых...
пам'ятникгарант прихватизації...
"Радий був побувати в Черкасах, у волонтерському центрі «Європейської Солідарності», і подякувати тим, хто робить величезну роботу, надаючи гуманітарну допомогу родинам військових, переселенцям, молодим родинам, які зараз цієї допомоги потребують.
Такі зустрічі дуже цінні для мене, вони мотивують працювати далі. Українці, ви такі сильні. Ми все здолаємо і переможемо!"