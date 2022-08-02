"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают", - сестра пленника "Азовца" Кротевич
Родственники военнопленных недовольны тем, как ООН и Международный комитет Красного Креста занимаются делом украинских пленных из "Азовстали".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказала Сандра Кротевич, член Ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, ныне находящегося в российском плену.
"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают. Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам тоже неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не сдержали", – сказала Сандра Кротевич.
По ее словам, родственники пленных потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста и сейчас занимаются подготовкой документов для этого.
"Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательства по конвенциям, которые она должна выполнять. Я в 72 днях от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится", – добавила Кротевич.
Организации подобные обвинения не комментировали.
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недавно с зебилкой общался)))
ей стало лучше!
телевизор? минус мозги
Выбрали массажистов и комиков управлять государством
Вы в 19 году думали что будет ИНАЧЕ ??
Дуже схоже.
Красный Крест - филиал НКВД, с теми же повадками. Вспомним обеспечение выезда из Мариуполя в сторону кацапов, т.е. - депортацию в концлагеря рф.
На кой черт Благородной Украине эти сборища?
Не треба було себе обманювати що вони щось зможуть зробити для тих хто здався на волю орди.
Вони тепер будуть робити з ними що захочуть. Вже 50 чоловік просто вбили та спалили.
Ніякі конвенції не діють, нема ніяких "полонених".
Более того, нужны были чётко прописанные меры на случай нарушения РФ своих обещаний относительно пленных (даже последнему дураку было ясно, что нарушения БУДУТ).
Они что там на устных условиях договорились, мол честное рашитское слово?!
и вопрос - на что они расходуют деньги стран ? На свои заоблачные зарплаты ? А люди гибли и гибнут в Украине , в Сирии , в Чечне
Це була пастка, як і в Криму.
Геращенко поставила слушне питання, чи вимагала пліснява від ЧХ провести медичний огляд, перед тим, як Бубочка віддав азотсталівців катам?
Почему ничего? Уверен 100% они баблосы очень не хило дерибанят!
Хотел бы я знать зп их верхушки!
можуть саморозпускатися