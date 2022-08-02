"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают", - сестра пленника "Азовца" Кротевич

Родственники военнопленных недовольны тем, как ООН и Международный комитет Красного Креста занимаются делом украинских пленных из "Азовстали".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказала Сандра Кротевич, член Ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, ныне находящегося в российском плену.

"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают. Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам тоже неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не сдержали", – сказала Сандра Кротевич.

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По ее словам, родственники пленных потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста и сейчас занимаются подготовкой документов для этого.

"Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательства по конвенциям, которые она должна выполнять. Я в 72 днях от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится", – добавила Кротевич.

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Организации подобные обвинения не комментировали.