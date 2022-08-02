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Новости Война
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"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают", - сестра пленника "Азовца" Кротевич

азов,полонені,оленівка

Родственники военнопленных недовольны тем, как ООН и Международный комитет Красного Креста занимаются делом украинских пленных из "Азовстали".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказала Сандра Кротевич, член Ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, ныне находящегося в российском плену.

"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают. Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам тоже неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не сдержали", – сказала Сандра Кротевич.

Читайте: Зеленский – Макрону: Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Циничное уничтожение военнопленных в Оленовке - тому свидетельство

По ее словам, родственники пленных потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста и сейчас занимаются подготовкой документов для этого.

"Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательства по конвенциям, которые она должна выполнять. Я в 72 днях от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится", – добавила Кротевич.

Также читайте: Убийство военнопленных в Оленовке: Стефанчук анонсировал обращение к миру о признании РФ государством-террористом

Организации подобные обвинения не комментировали.

ООН (4179) Красный Крест (441) Азов (795) пленные (2143)


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Топ комментарии
+27
Да-да, делать кто-то должен. К власти Украины и к верховному чьи действия и бездействия привели к ситуации претензий нет?
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02.08.2022 09:55
+27
А до *ОПи клована, до нього самого, до ЄрZе, до зеленої прислуги клоуна-наркомана - претензій нема?
Дуже схоже.
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02.08.2022 09:57
+25
ООН і ЧХ - це дві імпотентні та непотрібні організації, які нічого не вирішують в цьому світі...
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02.08.2022 09:57
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Да-да, делать кто-то должен. К власти Украины и к верховному чьи действия и бездействия привели к ситуации претензий нет?
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02.08.2022 09:55 Ответить
Гарантии от ООН и КК получал, на личный контроль брал .... И, как всегда, тут-же и забыл как кошмарный сон после дозы.
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02.08.2022 10:08 Ответить
ну да)))

недавно с зебилкой общался)))

ей стало лучше!

телевизор? минус мозги
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02.08.2022 10:11 Ответить
семейству не до этого было - видосики, съемка в Vogue в раскарячку, флешмобы в раскарячку, саммит перших лядей....
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02.08.2022 10:28 Ответить
а к Зебилам что выбрали такую власть нет претензий?
Выбрали массажистов и комиков управлять государством
Вы в 19 году думали что будет ИНАЧЕ ??
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02.08.2022 10:39 Ответить
Самое печальное , что на следующих выборах опять проголосуют за квартального шоумена. Надежда только на чудо или на власть военных, поэтому Зеневтик панически боится популярности Залужного.
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02.08.2022 12:03 Ответить
у меня есть, но они говорят:"лучше стало!"((
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02.08.2022 12:33 Ответить
А до *ОПи клована, до нього самого, до ЄрZе, до зеленої прислуги клоуна-наркомана - претензій нема?
Дуже схоже.
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02.08.2022 09:57 Ответить
Так з опою й так все ясно, а от до ООН та ЧХ люди ще мали якусь віру, очевидно що даремно.
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02.08.2022 11:11 Ответить
ООН і ЧХ - це дві імпотентні та непотрібні організації, які нічого не вирішують в цьому світі...
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02.08.2022 09:57 Ответить
Ну якщо їх попросить росія,то вони виконають що завгодно.
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02.08.2022 10:01 Ответить
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....
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02.08.2022 10:04 Ответить
А хіба є зараз якісь міжнародні організаціі, що діють іншим чином?
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02.08.2022 10:31 Ответить
Гутерриш - путинский холуй. Доказательств вагон. Чего стоит его призывы к переговорам и миру с хйл.
Красный Крест - филиал НКВД, с теми же повадками. Вспомним обеспечение выезда из Мариуполя в сторону кацапов, т.е. - депортацию в концлагеря рф.
На кой черт Благородной Украине эти сборища?
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02.08.2022 09:58 Ответить
А що може зробити Червоний хрест якщо росія не виконує міжнародних зобов'язань
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02.08.2022 09:59 Ответить
Світ прислуховується лише до країн у яких є ядерна зброя... в тебе її нема, ти лох її віддав ти ніхто...
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02.08.2022 10:08 Ответить
Об этом стало известно только сейчас? Или об этом не знал Боневтик когда отдавал приказ и героев "Азовстали" в руки *****?
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02.08.2022 10:11 Ответить
Невже не зрозуміло, що Росія клала на ООН і на той Червоний Хрест?
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02.08.2022 10:06 Ответить
Червоний хрест дуже мутна організація,це ще з 2014р стало зрозуміло.Таке враження,що вони на балансі кремля,всі їх дії тому підтвердження.
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02.08.2022 10:06 Ответить
А іноземці ще й донатять на червоний хрест, я кого знаю то кажу щоб не донатили, а надсилали на наші фонди типу Повернись живим.
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02.08.2022 11:03 Ответить
У Червоного Христа нема своїх збройних сил. Як вони можуть щось робити на територіях, захоплених терористичною організацією-ордою.
Не треба було себе обманювати що вони щось зможуть зробити для тих хто здався на волю орди.
Вони тепер будуть робити з ними що захочуть. Вже 50 чоловік просто вбили та спалили.
Ніякі конвенції не діють, нема ніяких "полонених".
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02.08.2022 10:07 Ответить
если я ничего не могу гарантировать и ни на что повлиять, то я не буду вступать в сделку и что-то обещать, логично? Зачем тогда Красный Крест и ООН давали гарантии и обещания?! Почему не обговорили меры на случай нарушения?! Странные люди и странные договоренности... Как дети ей-богу... Причём дошкольного возраста.
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02.08.2022 10:11 Ответить
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02.08.2022 10:13 Ответить
А в нас 2019 продовжується.
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02.08.2022 10:57 Ответить
Честно говоря было очевидно, что никакое ООН и никакой Красный Крест ничего прогарантировать не могут и ничего проконтролировать и ни на что повлиять.
Более того, нужны были чётко прописанные меры на случай нарушения РФ своих обещаний относительно пленных (даже последнему дураку было ясно, что нарушения БУДУТ).
Они что там на устных условиях договорились, мол честное рашитское слово?!
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02.08.2022 10:08 Ответить
Єдині гарантії можуть бути - це взяти у відповідь в заручники дітей жінок коханок ординської еліти, виловити по всьомуСвіті. І пообіцяти зробити з ними те що роблять ординці з полоненими. Іншого шляху нема.
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02.08.2022 12:42 Ответить
Всякі ООНи, Червоного Хреста попри всі свої заявлені призначення завжди або на стороні агресора, або в стадії постійного занепокоєння. Сатана там править бал...
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02.08.2022 10:12 Ответить
А к гундосому претензии будут? Который азовцев в плен и отправил
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02.08.2022 10:12 Ответить
вряд ли что-то можно требовать от организаций, в которые вливались кремлёвские деньги, эти анклавы рашистской агентуры надо просто распустить
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02.08.2022 10:16 Ответить
Так, а что вы хотели , это уже давно левые прокремлевские организации . На подсосе у ФСБ
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02.08.2022 10:19 Ответить
Так. Вони взагалі нічого не роблять і робити не збираються. А кацапи гірші есесівців. Ці дані просто треба знати перед вибором,чи здаватися в полон чи залишити для себе останній патрон.🤷
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02.08.2022 10:20 Ответить
ну вони періодично збираються і в гарних залах тусуються і пють дороге шампанське.
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02.08.2022 11:00 Ответить
Це не був вибор. Це був наказ головнокомандуючого.
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02.08.2022 12:33 Ответить
Кого?🤦
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02.08.2022 12:39 Ответить
оон - імпотенти, а червоний хрест - відмивачі бабла.
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02.08.2022 10:20 Ответить
ООН пусть сначала наберется смелости и выбросит к херам это образование под, названием росия из своих членова а "помощь" междунанодного красного креста в депортации украинцев тоже известна.
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02.08.2022 10:21 Ответить
Оон,оон,оон...млять знову ця оон.Як працює ця контора,та їхні ,,миротворці" добре показано у фільмі 2005-го року ,,Отстреливая собак".ЧХ таке саме лайно.
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02.08.2022 10:21 Ответить
Когда ОПа решила ганять понты и сдачу в плен назвала "наказом зберегти життя особовому складу" тогда сама и подписала смертный приговор, это был как минимум провокационный приказ для роспропаганды.
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02.08.2022 10:24 Ответить
Балодя снова перевел стрелки ,будто не его граждане.Ненадо паники и акцентов СМИ говорили,****,мы работаем.Работяги хреновы...
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02.08.2022 10:30 Ответить
это шарашкины конторы которые существуют только на бумаге...
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02.08.2022 10:41 Ответить
Пора перед головными офисами ООН И Красного креста выставить пикеты и пригласить журналистов
и вопрос - на что они расходуют деньги стран ? На свои заоблачные зарплаты ? А люди гибли и гибнут в Украине , в Сирии , в Чечне
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02.08.2022 10:53 Ответить
а до боневтіка немає??
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02.08.2022 10:59 Ответить
Очевидно, що певні усні гарантії з боку росії були. Інакше не було б сенсу здаватися. Очевидно, що з боку української влади азовців ввели в оману, розповідаючи їм про евакуацію, а не про полон. Азовцям не треба було довіряти владі. Ні українській, ні російській. Однак, альтернатива була лише одна - воювати до останнього. Зе в одному зі своїх виступів стверджував, що пропонував їм відходити з Маріуполя, коли ще нібито була можливість, але азовці не хотіли залишати своїх поранених. Типу "я не винен, вони самі вирішили залишитися". Позитив у тому, що хоча б частина азовців вже повернулася.
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02.08.2022 10:59 Ответить
В них там були жінки й діти. Вони їх і захищали. Чи повинні були кинути та йти на прорив?
Це була пастка, як і в Криму.
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02.08.2022 12:49 Ответить
Я бы азовцев обменял на всю нашу Зе-верхушку , Зеленского , Ермака , всех их прихвостней , а как вишенку на торте Арестовича , пусть парашенцев по телеку успокаивает , это был бы жест доброй воли с нашей стороны!
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02.08.2022 11:21 Ответить
А ООН та Червоний Хрест нічого шмарклі не обіцяли.
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02.08.2022 12:20 Ответить
Поцікавтесь у Боневтіка, які, КОНКРЕТНІ, гарантії надали ООН та ЧХ, що ВІН довірив їм життя наших захисників?
Геращенко поставила слушне питання, чи вимагала пліснява від ЧХ провести медичний огляд, перед тим, як Бубочка віддав азотсталівців катам?
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02.08.2022 13:16 Ответить
А до гундосого преЗЕрватива, який здав "азовців" і морпіхів к@ц@пам, імбіцили жодних питань не мають??
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02.08.2022 13:38 Ответить
Все вы на них наговариваете.....
Почему ничего? Уверен 100% они баблосы очень не хило дерибанят!
Хотел бы я знать зп их верхушки!
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02.08.2022 17:05 Ответить
не організації а якесь позорище на весь світ,
можуть саморозпускатися
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02.08.2022 23:59 Ответить
 
 