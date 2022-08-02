"У нас не было потерь ни одной системы HIMARS", - командующий ОК "Південь" Ковальчук

В ВСУ заявили, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Tablet magazine заявил командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы используем эти системы. Потому что каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", – сказал Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - Геращенко