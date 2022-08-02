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Новости Война
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"У нас не было потерь ни одной системы HIMARS", - командующий ОК "Південь" Ковальчук

himars

В ВСУ заявили, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Tablet magazine заявил командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы используем эти системы. Потому что каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", – сказал Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - Геращенко

ВСУ (6634) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+10
Слава ЗСУ!
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02.08.2022 10:30
+10
a ja vam shas razkazhu kak bylo na samom dele ....

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02.08.2022 10:32
+7
погана прикмета... перед ким виправдовуватись? перед раша-фашистськими свинособаками? "тихо" робіть свою справу, проріджуйте свинособак, а вони нехай мріють.... і від безсилля гавкають.
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02.08.2022 10:43
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Тьфу- тьфу...
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02.08.2022 10:29 Ответить
Слава ЗСУ!
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02.08.2022 10:30 Ответить
a ja vam shas razkazhu kak bylo na samom dele ....

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02.08.2022 10:32 Ответить
А сколько на счету Кококонашенкова химарсов? За десятку уже перевалило?
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02.08.2022 12:01 Ответить
on konservativ - poka 6 nashchital
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02.08.2022 12:20 Ответить
Треба сплюнути. Канашенкав краще знає. він вже спалив 25 систем Хімарс. Наші нічого не знають))))
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02.08.2022 10:43 Ответить
погана прикмета... перед ким виправдовуватись? перед раша-фашистськими свинособаками? "тихо" робіть свою справу, проріджуйте свинособак, а вони нехай мріють.... і від безсилля гавкають.
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02.08.2022 10:43 Ответить
Навіщо виправдовуватись і для кого ця інформація. Вчора вже Антоніну випускали з заявами.
Нищаться орчі склади і опорні пункти, то люди самі бачать результати.
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02.08.2022 10:50 Ответить
Это прежде всего для зрадое...ов, которые уже шестой месяц усцыкаются читая зачем-то рашистские новости
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02.08.2022 11:07 Ответить
хай більше в пастку заїде.
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02.08.2022 11:28 Ответить
Уничтожить Химарс кацапы могут разве что случайно. Эффективных методов противодействия этой угрозе у них нет.
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02.08.2022 11:29 Ответить
А зачем это рассказывать? Пусть кацапы верят своим пропагандонам, так даже лучше. На расслабоне будут, когда БК сделают очередные "жесты доброй воли".
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02.08.2022 12:03 Ответить
Главное -- не подпускайте к ХАЙМАРСам никаких депутатов. депутатские комисси и прочих ермаков! Так сохраннее будет.
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02.08.2022 12:40 Ответить
По словам дыркина-ссыклова орки уже уничтожили в 3 раза больше HIMARS, чем нам поставили. Уж если даже дыркин-ссыклов несет такую пургу, видимо, действительно эффективное оружие по выпиливанию орков.
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02.08.2022 15:28 Ответить
 
 