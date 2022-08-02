"Брюссель - не наш босс": Орбан заявил, что Венгрия будет мешать решениям ЕС, которые не будут нравиться стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет предотвращать решения ЕС, если сочтет их "плохими".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Евросоюз не в Брюсселе. Европейский Союз находится в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде", – отметил премьер Венгрии.

Орбан хочет "вносить собственный вклад" Венгрии в общеевропейские решения, поэтому Будапешт "всегда выражает свое мнение".

"И если появится позиция, с которой мы не соглашаемся, мы укажем на это. Брюссель – не наш босс. Мы – независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в принятии совместных решений. Если они нам не подходят, мы так и говорим. Если они плохи и мы можем это предотвратить, то совместное решение не будет принято", - добавил он.

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