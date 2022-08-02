"Брюссель - не наш босс": Орбан заявил, что Венгрия будет мешать решениям ЕС, которые не будут нравиться стране
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет предотвращать решения ЕС, если сочтет их "плохими".
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Евросоюз не в Брюсселе. Европейский Союз находится в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде", – отметил премьер Венгрии.
Орбан хочет "вносить собственный вклад" Венгрии в общеевропейские решения, поэтому Будапешт "всегда выражает свое мнение".
"И если появится позиция, с которой мы не соглашаемся, мы укажем на это. Брюссель – не наш босс. Мы – независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в принятии совместных решений. Если они нам не подходят, мы так и говорим. Если они плохи и мы можем это предотвратить, то совместное решение не будет принято", - добавил он.
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Уже и в Брюсселе об этом гормоко говорят. И такие высеры Орбана могут стать последней каплей.
Так что, Орбан, да. Брюссель не твой босс, но босс всего Евросоюза.
Я понятно объяснил?
щас все решения принимают ТОЛЬКО если они единогласны. Но уже достали всякие венгры и австрийцы и в ЕС хотят поменять на простое большинство голосов. И всем придется выполнять эти решения как миленьким.
тоді ще треба одразу думати що робити, коли ****** ті постанови виконувать відмовляться.
В ЕС походу даже такого закона нет , чтоб в случае чего , можно было выгнать(исключить) какую-либо страну …
Поэтому они и борзеют на глазах .
Тобто ті, хто на підсосі у всього ЄС намагаються керувати?
Європа , та відреагуй же нарешті , як слід . !!
тебя твой француз уже бросил или ты еще у него на содержании?
Військовий блок не може існувати, якщо в ньому беруть участь анархісти.
Так нема питань - Угорщину нах з ЄС і ніхто нікому не буде заважати.
Ты видал, ***ло он скорчил как дуче!
что под хвостом.
британія он має купу проблем зі своїм брекзітом