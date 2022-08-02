Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС. ФОТО
Сегодня ночью спасатели прибыли по вызову о пожаре, который произошел в результате обстрела города Николаевка Краматорского района. По прибытии на место вызова установлено, что происходит горение на втором и третьем этажах здания специальной общеобразовательной школы-интерната.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.
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