РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13680 посетителей онлайн
Новости Война
3 425 28

Если бы не героическое сопротивление Украины, то под угрозой оказались бы Польша и страны Балтии, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сейчас Украина защищает и его страну, и Германию, а Россия представляет угрозу всей Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, включая Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой дальнейшего расширения российской сферы влияния на Центральную Европу", - подчеркнул польский лидер.

По словам Дуды, "идеи великой России" означают покорение других народов. Это не только идеи Путина, они пронизывают значительную часть российского общества.

"Благодаря Украине сегодня эта опасность контролируется. Но я думаю, что в будущем, к сожалению, эта опасность станет актуальной", – сказал президент Польши.

"Единственное, что мы можем сделать, это усилить собственную безопасность... Украина показывает, что можно сделать с хорошим оружием", - добавил Дуда.

Читайте также: Дуда приравнял россиян в Мариуполе к немецким нацистам в Варшаве: "Одинаковые зверства"

Польша (8441) Евросоюз (17168) Дуда Анджей (761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Если бы на ваша помощь ВСУ ,за которую я лично благодарен, то у Зеленского с Ермаком уже был бы на лацкане триколор с неприкрытыми погонами фсб.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:03
+12
Повторю слова президента Литвы Дали Грибаускайте весной 2015 года

Украине повезло...что летом 2014 года президентом стал Петр Порошенко...
От себя добавлю...Остальное просто Пыль мавзолейных маразматиков в сторону Порошенко...,от всяких ********** Салавьевых и прочих Сикелевых...
показать весь комментарий
02.08.2022 12:19
+6
Ну я думаю впершу чергу, це спільний кордон з білоруським округом РФ. Та й загроза прибалтиці нікуди не поділася, а там все близько географічно. Хоча і мене ця фраза стурбувала.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під загрозою ??
показать весь комментарий
02.08.2022 12:01 Ответить
У 1814-му році кацапи захопили Париж. Іншими словами, Паріж - русскій город!
показать весь комментарий
02.08.2022 15:13 Ответить
Если бы на ваша помощь ВСУ ,за которую я лично благодарен, то у Зеленского с Ермаком уже был бы на лацкане триколор с неприкрытыми погонами фсб.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:03 Ответить
Що мав на увазі Дуда,коли сказав,що завдяки Україні загроза контольована,але в майбутньому ця загроза буде актуальною?У нього є сумніви чи якась інфа що до результату війни ?Не сподобалися мені ці його слова.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:10 Ответить
Ну я думаю впершу чергу, це спільний кордон з білоруським округом РФ. Та й загроза прибалтиці нікуди не поділася, а там все близько географічно. Хоча і мене ця фраза стурбувала.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:14 Ответить
Добре,якщо так.Бо щось насторожує в словах Дуди
показать весь комментарий
02.08.2022 12:42 Ответить
в нього Є сумніви, що арахамії та єрмаки.... все "вірно" роблять...

Європа "починає прозрівати...." краще пізно..чим ніколи..
показать весь комментарий
02.08.2022 12:14 Ответить
поки є рашка та чайна, загроза завжди буде актуальною

Si vis pacem, para bellum
показать весь комментарий
02.08.2022 12:31 Ответить
Ну я ще б зрозумів коли б 25.02.22 було би сказано. Але заоаз ..ну навіщо повітря ганяти даремно. Скажи наприклад про "Краби",. Дуда. Ми вам за них дуже вдячні👍
показать весь комментарий
02.08.2022 12:13 Ответить
Мало ... продайте ще !
показать весь комментарий
02.08.2022 12:32 Ответить
Пане, Дудо, ге полізе тупiн у Польщу, він хоч і потвора, а не самогубець. Йому України достатньо буде. Європа може спати спокійно.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:14 Ответить
ми вже виспались на 20% території, численні руйнування міст та, найстрашніше, сотні тисяч життів українців

поляки прийняли доктрину "спроможність відбиття агресії рашки виключно власними силами"

тому й не жаліють грошей і роблять свою армію найпотужнішою в Європі

Україна має утворити оборонний союз з Польщею та Литвою - Річ Посполита 2
це буде реальний та щирий союз
показать весь комментарий
02.08.2022 12:37 Ответить
Ну, назва- не дуже. А по суті-нормально. Бо німці..французи-просто лайно.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:43 Ответить
да канешно, они не полезут. Слали бы нас, если бы оккупировали. Твой мозг на два шага вперёд не думает или ты засланный
показать весь комментарий
02.08.2022 12:41 Ответить
Ты за своим мозгом следи, чучело, а то вместо засланного, станешь посланным...
показать весь комментарий
02.08.2022 16:03 Ответить
Не буде йому достатньо. Якщо Україна впаде, то попруть на країни Балтії. Вони бачать що Європа слабка і боїться воювати.
показать весь комментарий
02.08.2022 13:15 Ответить
Це ваша думка, в мене інша.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:05 Ответить
Повторю слова президента Литвы Дали Грибаускайте весной 2015 года

Украине повезло...что летом 2014 года президентом стал Петр Порошенко...
От себя добавлю...Остальное просто Пыль мавзолейных маразматиков в сторону Порошенко...,от всяких ********** Салавьевых и прочих Сикелевых...
показать весь комментарий
02.08.2022 12:19 Ответить
Шкода, що багатьом довбойобам це так і не дійшло... і, на жаль, ніколи не дійде.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:37 Ответить
Vse verno on skazal.Poliaki ocen silno zdelali stavku na armiju.Sto znacyt 520 Himars kotoryje u nix budet bez ogranycenija dalnosti,sto znacyt F-35 kotoryje realno mozet bombit maskvu bez problem,Patriot kotoryje sbyvajet v tom cysle i jadernyje raketi.Im teper nado tolko polucit to sto oni zakupili
показать весь комментарий
02.08.2022 12:32 Ответить
+5
показать весь комментарий
02.08.2022 12:33 Ответить
Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять. Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны.Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают, пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности".На переговорах ранее Германия и Франция пожертвовали бы Украиной ради экономических интересов своих государств. А если прижмет окончательно -могут в ходе очередного сдать не только Украину,но и Прибалтику(если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики и Польши).Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Запад, скорее всего, воспользуется принятием перемирием как поводом не делать ничего или почти ничего.
показать весь комментарий
02.08.2022 12:46 Ответить
Trudno skazat no s toj texnikoj sto zakupili poliaki no poka nepolucili realno mozet zaniat maskvu,eto bez bez sutok.I bystrej cem vy dumajete
показать весь комментарий
02.08.2022 12:55 Ответить
Mne paprostu smesno nazvat kacapov armijej.Eto klouni ne boleje togo 100 let ostavsyje vot i vsio
показать весь комментарий
02.08.2022 13:10 Ответить
тоді Х негайно почав би чистити свою Північну клешню, проголосив би возєднання ісконно рускага Калінінграда со всея Рузге і все таке. А потім Польшу при повному нейтралітеті Німеччини спочатку "лоскотав" би, а потім розорив би. Для цього і був потрібен клінічний ідіот Трамп.
показать весь комментарий
02.08.2022 13:01 Ответить
Він абсолютно правий. А нам треба позбутися того малороського лайна, терміново!
показать весь комментарий
02.08.2022 15:05 Ответить
Дійсно хто нас розуміе так це бувші держави які були окуповані радянським союзом,а остальна гейропа не розуміе яку загрозу несуть ці дикуни з востока.
показать весь комментарий
02.08.2022 17:09 Ответить
 
 