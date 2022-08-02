Если бы не героическое сопротивление Украины, то под угрозой оказались бы Польша и страны Балтии, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сейчас Украина защищает и его страну, и Германию, а Россия представляет угрозу всей Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, включая Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой дальнейшего расширения российской сферы влияния на Центральную Европу", - подчеркнул польский лидер.

По словам Дуды, "идеи великой России" означают покорение других народов. Это не только идеи Путина, они пронизывают значительную часть российского общества.

"Благодаря Украине сегодня эта опасность контролируется. Но я думаю, что в будущем, к сожалению, эта опасность станет актуальной", – сказал президент Польши.

"Единственное, что мы можем сделать, это усилить собственную безопасность... Украина показывает, что можно сделать с хорошим оружием", - добавил Дуда.

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