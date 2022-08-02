Мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения", должны полагаться на стратегию, а не удачу, - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече стран, подписавших договор о нераспространении, в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отдалили мир от ядерного уничтожения "одним лишь одним недоразумением, одним просчетом", убежден генеральный секретарь ООН.
"Пока нам очень везло. Но удача - это не стратегия. Это тоже не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт", - сказал он.
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Раіся поклала на увесь світ велике та довге вето.
а хто фінансував ЦЮ ядерну Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на раSSію ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....
з Китаєм, до речі, вони роблять так-само... навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу економочно...
Але фіг йому.Самі виростили монстра,самі нехай тепер і думають
до Сахаліну. Так що і Португалія под прицілом ракет.
По Україні,вже десь більше в декілька разів було випущено бомб,ніж еквівалент потужності,хіросімської ядерної бомби.
дихати всьому світу 😠
Повний провал по усім пунктам! Абсолютно недієва організація. Абсолютна бездіяльність в Україні.
Взагалі то цю фейкову організацію давно треба було розігнати бо їхні чиновники витрачають величезні кошти виключно на себе любих, а не на пібтримку миру в світі.