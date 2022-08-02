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Новости Война
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Мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения", должны полагаться на стратегию, а не удачу, - Гутерриш

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече стран, подписавших договор о нераспространении, в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отдалили мир от ядерного уничтожения "одним лишь одним недоразумением, одним просчетом", убежден генеральный секретарь ООН.

"Пока нам очень везло. Но удача - это не стратегия. Это тоже не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт", - сказал он.

Читайте: Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение"

ядерная безопасность (495) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+43
Це ваша заслуга!

Раіся поклала на увесь світ велике та довге вето.
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02.08.2022 12:25
+42
Що зробила ООН за останні 20 років? Озабоченці хренові.
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02.08.2022 12:25
+40
Ну так возьмитесь за Рашу по полной через Генассамблею ООН, а не трепите языком. Нам и своего гундосого балабола хватает.
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02.08.2022 12:24
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Ну так возьмитесь за Рашу по полной через Генассамблею ООН, а не трепите языком. Нам и своего гундосого балабола хватает.
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02.08.2022 12:24 Ответить
Його стратегія догоджати рашці, щоб не дай боже не розізлити. Це тупіковий варіант.
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02.08.2022 12:37 Ответить
Це ваша заслуга!

Раіся поклала на увесь світ велике та довге вето.
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02.08.2022 12:25 Ответить
Що зробила ООН за останні 20 років? Озабоченці хренові.
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02.08.2022 12:25 Ответить
бабло косили
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02.08.2022 14:09 Ответить
Саме через таких зажраних свиней як цей Гутерріш ***** і вдохновився колотити світом.
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02.08.2022 14:37 Ответить
стратегия такова: берешь ***** и вбиваешь ему гвоздь в задницу. ***** нет, мир спасен.
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02.08.2022 12:26 Ответить
Не спрацює, більшість людства безвольні, заслюнявлені хробаки, и всі ці міжнародні інстітуції такі ж. І поки все гімно з цих ватних голів не виб`ється, нічого не зміниться. В Україні це тільки початок, світових, глобальних змін, все ще попереду...
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02.08.2022 12:45 Ответить
Гутерріш боїться ядерної війни і лише українці боряться, потроху роззброюють рашку.
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02.08.2022 12:26 Ответить
Ты чё чучело сюда прилезло?
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02.08.2022 12:38 Ответить
Брехня. Це невеличка групка бійців Рамзана Кадирова у відпустку приїхала. Ну пошуміли трохи під Києвом, і пішли собі геть. Зараз на Донбасі пікнік влаштували.
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02.08.2022 13:00 Ответить
Ответ себе узнаешь, прочтя своё имя (псевдоним).
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02.08.2022 13:24 Ответить
Старий, вже більшу частину життя прожив, а такий серун
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02.08.2022 12:28 Ответить
Агент "гутерріш починає прозрівати".....
а хто фінансував ЦЮ ядерну Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на раSSію ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....

з Китаєм, до речі, вони роблять так-само... навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу економочно...
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02.08.2022 12:28 Ответить
Как говорил один мой знакомый, ООН - это два нуля и буква "Н".
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02.08.2022 12:30 Ответить
Древний анекдот: "Два нуля Ж - женский туалет, два нуля М - мужской туалет, два нуля Н - организация объединённых наций".
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02.08.2022 12:52 Ответить
i eto gensek OOH ? pozorishe. vot shto byvaet koda ludi pereocenivajut sebja i berutsa za rabotu na kotoruju oni nesposobni v principe
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02.08.2022 12:31 Ответить
rasha TV nasmotrelsa rjuzke ? vata v spam...mene net problem s ataplenijem i nebude
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02.08.2022 12:45 Ответить
Де...л, это флаг Латвии, а не Литвы
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02.08.2022 13:15 Ответить
Украине есть чем отапливать, ты лучше думай как при минус 50 будешь жить, лишнехромосомный Один такой как ты в Раиссе живет. Работает 3 раза, нет, не в неделю, в 2 недели. И так уже 5 месяцев. Зарплатка 7 тыш рублев, цены 1,5 киевские и живи сколько влезет
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02.08.2022 12:50 Ответить
Тут на таких профнепридатних ботов лапотних уже не ведуться. Іди бояру пий, поки ще є і не рви жопу. Тобі ще на пляшці у чеченів сидіти
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02.08.2022 13:05 Ответить
Мхаа. Ой ты юморной. Там метр площади обслуживания от 50 рублев идет. Это 1800 рублев за комуналку по собачей будке наверное привел Марик сейчас оккупирован, так что за бензин такие бабки платят оккупанты. Я уже плачу
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02.08.2022 13:11 Ответить
Взагалі то, Гутерріш, скоріш за все має на увазі, гіпотетичний військовий конфлікт Китаю та США за Тайвань.
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02.08.2022 12:32 Ответить
Ще конфлікт Ірану з Ізраілем
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02.08.2022 12:34 Ответить
Цей світ прогнив та смердить лаптями з пейсами,я за ядерну війну!
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02.08.2022 12:32 Ответить
Тоб1 що, життя остогидло? Слухай гарну музику, дивись комед11, в1зьми гарного песика, перечитай " Трое у лодц1, не рахуючи собаки" К. Джерома - можливо повернеться бажання жити. В1йна ск1нчиться 1 життя продовжиться, хоча б для д1тей та онук1в. А ядерна мирова в1йна - це к1нець для вс1х. Самогубця важко зупинити, але в1н робить самост1йний виб1р для себе, не повинен тягнути за собою увесь св1т чи другу людину.
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02.08.2022 13:48 Ответить
Сербские солдаты на границе с Косово. Внимание на каску!!!
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02.08.2022 12:32 Ответить
Я навіть не здивована.
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02.08.2022 12:36 Ответить
Что значит чей? Косово независимое государство. Так есть и так будет, а если сербы сунутся от их страны еще пару частей отделят
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02.08.2022 12:55 Ответить
Конечно, это был автономный край в составе Сербии
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02.08.2022 13:16 Ответить
отличная фоточка, сербский солдат хоть сербский знает? У него общего с сербами наверное только питьёводки и русский мат...
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02.08.2022 14:49 Ответить
лидер импотентов из всемирной импотентной организации. Что ты и твоя ООН может, кроме как языком трепать?
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02.08.2022 12:32 Ответить
Деньги брать!
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02.08.2022 17:05 Ответить
Ето заслуга ООН и тебя лично. Вы сами выкормили и пригрели Дьявола у себя на груди
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02.08.2022 12:33 Ответить
Ну і що це перелякане старе клоччя пропонує?За чий кошт банкет?Чомусь навіть не здивуюсь,якщо Гутерріш заспіває про перемовини і здачу України мокшанському людожеру в якості жертовного ягня.
Але фіг йому.Самі виростили монстра,самі нехай тепер і думають
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02.08.2022 12:34 Ответить
Мета Путіна - Росія -це повний євроазійський простір - від Португалії
до Сахаліну. Так що і Португалія под прицілом ракет.
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02.08.2022 12:34 Ответить
Досить пи#діти,стара ти мразота. Ліквідуйся разом зі своєю всратою конторою.
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02.08.2022 12:35 Ответить
Ядерна зброя світ повністю не знищить,навіть якщо всі боєголовки підірвати,то ядерної зими не буде,тому що при розрахунках була допущена помилка.Звісно дуже багато людей загине,набагато більше,ніж в другу світову,але повного знищення не буде.Та й взагалі,краще нам би мати кілька десятків цієї зброї,ніж усілякі меморандуми і безпекові договори.Папірець,це лише папірець.а бомба.є бомба.

По Україні,вже десь більше в декілька разів було випущено бомб,ніж еквівалент потужності,хіросімської ядерної бомби.
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02.08.2022 12:37 Ответить
Х1ба уся небезпека ядерно1 збро1 - лише миттеве знищення дуже велико1 к1лькост1 людей? А довготривала небезпека користування ураженими территор1ями тебе не хвилюе? Авар1я на Чорнобильськ1й АЕС та 11 насл1дки н1чому не вчать? Мацьковськ1 солдати, що рили окопи пару м1сяц1в назад у чорнобильськ1й зон1, отримали дозу опром1нення, що змусила 1х госпиталювати.
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02.08.2022 14:04 Ответить
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02.08.2022 12:37 Ответить
Круто! Самі дозволили китайцям потестити війну парашки проти українського народу, а тепер бояться Китаю жуйте соплі довше!
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02.08.2022 12:37 Ответить
от всей души-НАХ!!!суки ооновские...разогнать,блин,этих дармоедов,как в своё время т.н. Лигу наций...
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02.08.2022 12:41 Ответить
ООН очкує. Як страшно, як страшно тому цей бразільський корупціонер пропонує що...? Здатися?
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02.08.2022 12:43 Ответить
На такі думки його підводить кремль,бо своїх не має.
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02.08.2022 12:43 Ответить
Прибрати кремлівського виродка і китайського також і легше стане
дихати всьому світу 😠
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02.08.2022 12:47 Ответить
Та ладно, закукарекал дружок плешивого. Только сейчас это стало понятно? Раньше, когда сотни ракет летели мимо АЭС, не видно было этого? Когда рашка бесконечно размахивала "ядерной дубиной" тоже не видели? Деграданты.
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02.08.2022 12:54 Ответить
Та ну іх ***** -- зброю і битися а то всьо мислєи по древу
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02.08.2022 12:55 Ответить
Єдина стратегія ООН - оголошувати занепокоїнность.
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02.08.2022 13:09 Ответить
Он просто передал от *****: держите меня семеро, а то...
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02.08.2022 13:10 Ответить
краще ядерний гриб, ніж кацап в твоєму домі
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02.08.2022 13:12 Ответить
Н1. н1, н1 ! Кацапа з дому ран1ше чи п1зн1ше можна вигнати, можна 1 притру1ти, можна з часом нав1ть перевиховати його д1тей чи онук1в. П1сля ядерного гриба не буде н1яких можливостей н1 для чого.
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02.08.2022 14:12 Ответить
8 років ця ООН нічого не робила, а зара починає нити. Ідіть і втихомирюйте мордорських рашистів а не базікайте.
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02.08.2022 13:16 Ответить
Ох і касапське рило.
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02.08.2022 13:17 Ответить
І хтось повірить, що якщо кацап поставить підпис, то виконає те, що підписав? Ніколи! Це ви всі будете виконувати, а кацап навпаки буде ще більше виробляти цієї зброї і ще більше буде лякати світ, щоб йшли йому на поступки у всьомі, що він поюажає, а то застосує ядерну зброю. Ніколди не вірте кацап. Ця потвора народилася для того, щоб знищити світ.
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02.08.2022 13:20 Ответить
ООН - Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80 миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Повний провал по усім пунктам! Абсолютно недієва організація. Абсолютна бездіяльність в Україні.
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02.08.2022 13:23 Ответить
Вже обсрав остані штані
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02.08.2022 13:25 Ответить
ООН самороспуститься, це краще що ви можете взагалі, гроші на утримання ООН направити на борьбу з потомками чінгізхана московитами
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02.08.2022 13:42 Ответить
На этого питораста нужно в Гаагу заявить, за пособничество террористам, угрозы и запугивание ЯО.
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02.08.2022 13:50 Ответить
Придушила бы это подкацапское ничтожество.
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02.08.2022 13:52 Ответить
Поки що жодну ядерну країну не знищили - ніхто навіть ненапав, дістається лише без ядерним які повірили різним ООНам, всіляким папірцям.
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02.08.2022 13:55 Ответить
Стратегия в ООН одна - пошире раздвинуть ягодицы.
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02.08.2022 13:56 Ответить
Хорошо видать кацапы деньжат подкинули, возбудилась старая мумия не на шутку!
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02.08.2022 14:06 Ответить
ХОЧУ ПОПЛАВСКОГО ГЕНСЕКОМ!
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02.08.2022 14:10 Ответить
САМОВЫДВИЖЕНЕЦ ?
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02.08.2022 14:17 Ответить
Короче Кац предлагает сдаться и домовлятися з Орками . Без ядерной войны , но рабами у кремля . Гуттереш либо Враг на зарплате у ***** , либо дурак . В любом случае , этому дебилу не место в такой организации . Или ООН прогнила на сквозь и это надо менять самороспуском . Что то изменится , если завтра ООН не будет ????
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02.08.2022 14:19 Ответить
Ну так ***** в сраку поцілуйте. Бо більш ви ні на що не здатні.
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02.08.2022 14:39 Ответить
ООН импотентная организация, прожирающая миллиарды вечнозеленых и выдающая все тоже самое ,что выдают после суточной переработки любые другие представители вида Homo Sapiens , а именно кал и мочу....Есть конечно попытки обозвать эти субстанции обеспокоенностью и озабоченностью, но сути эти попытки не меняют.... ООН уже давно пора следом за русским военным кораблем и своей единоутробной и такой-же мертворожденной сестрой :"Лигой наций".....
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02.08.2022 14:59 Ответить
оон це ліга націй №2
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02.08.2022 15:34 Ответить
"Поки нам надзвичайно щастило." Звичайно що щастило, бо якщо нічого не робити, а лише *******, то тільки на вдачу та на ЗСУ одна надія, а не на ООН.
Взагалі то цю фейкову організацію давно треба було розігнати бо їхні чиновники витрачають величезні кошти виключно на себе любих, а не на пібтримку миру в світі.
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02.08.2022 15:42 Ответить
фейкогоны привыкли ляпать языком где вас таких балбесов находят...
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02.08.2022 15:52 Ответить
Не сміши людей, стратег х.єв. Хацапи вам в очі сцуть, а ви все стратегію обираєте! Краще ідіть к х.ям, а ті гроші, шо йшли на вас дармоїдів, людям підуть, а це сотні мільйонів на рік
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02.08.2022 16:10 Ответить
Достатньо нанести превентивний атомний удар по параші і ця проблема зникне. Зразу ж всі обсеруться та будуть мовчати і навіть не думатимуть про застосування яз.
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02.08.2022 16:11 Ответить
Если таких как ты уничтожат , то мир ничего не потеряет . Продолжайте призывать ОБЕ стороны , твари .
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02.08.2022 16:15 Ответить
Когда уже этот старый пердун уйдёт на пенсию.
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02.08.2022 18:33 Ответить
..превентивный удар по болотам мацковии,по всем складам и рвсн.. Это не прекратится пока быдло будет в кремле
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02.08.2022 19:27 Ответить
СКОЛЬКО ТЫ ЛЕТ ПРИ ВЛАСТИ И КТО ДОВЁЛ ДО ЭТОГО !!!??? ГЛАВНОЕ УБИВАТЬ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ, ИХ ДЕТЕЙ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ!)
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03.08.2022 00:14 Ответить
РАВЕНСТВО - ДОРОЖЕ ЖИЗНИ !!!
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03.08.2022 00:27 Ответить
Судячи з характеру словесного потоку, Гутерриш щільно підсів на псилоцибін.
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03.08.2022 00:40 Ответить
 
 