Мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения", должны полагаться на стратегию, а не удачу, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече стран, подписавших договор о нераспространении, в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отдалили мир от ядерного уничтожения "одним лишь одним недоразумением, одним просчетом", убежден генеральный секретарь ООН.

"Пока нам очень везло. Но удача - это не стратегия. Это тоже не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт", - сказал он.

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