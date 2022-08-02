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Новости Война
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В эвакуационный автобус в Херсонской области стреляли прицельно: "Попали прямой наводкой из ПТРК", - Оперативная группировка "Каховка"

автобус,обстріл

Российско-оккупационные войска в Херсонской области при обстреле микроавтобуса с гражданскими 1 августа использовали противотанковую управляемую ракету. Враг поражал прямой наводкой.

Об этом "Громадському" рассказала представитель Оперативной группировки войск "Каховка" Оксана Козыренко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, люди из села Староселье Херсонской области выезжали своим автомобилем на более безопасную территорию. Оккупанты в районе села Довговое попали в них прямой наводкой из противотанковой управляемой ракеты (ПТРК).

"Это был не случайный обстрел, а умышленное попадание в гражданский автомобиль. ПТРК - это оружие, предназначенное для поражения танков и других бронированных целей. Представьте, если она пробивает броню, что она сделала с гражданским автомобилем", - подчеркнула она.

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Козыренко говорит, что в результате обстрела пострадали восемь человек. Это взрослые, самый молодой человек – 1986 года рождения. Детей среди них не было.

После поражения два человека погибли на месте, один мужчина умер по дороге в больницу - его не успели доставить. Еще пять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Это и множественные переломы и 80% ожогов тела. Один человек в коме.

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"Это была неорганизованная эвакуация. Опознавательных знаков на автомобиле не было. Однако опыт показывает, что опознавательные знаки "гражданские", "дети" не помогают - россияне все равно обстреливают и такие автомобили, потому что думают, что у них украинские военные. Поэтому население не спешит их размещать на своих авто", - добавила Козыренко.

обстрел (27405) эвакуация (2083) Херсонская область (4813)


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кацапи то ********
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02.08.2022 12:55 Ответить
Стреляли терористи православної росії.
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02.08.2022 12:57 Ответить
Отут Ви правильно підмітили : православіє , словянізм , спорять чия русь - як від комунізьму від треба позбавлятися цих символів .
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02.08.2022 14:56 Ответить
Х уйловські рашисти вже давно переплюнули гітлерівських фашистів, це ж нелюди, одичала орда з сімнадцятого століття.
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02.08.2022 12:59 Ответить
кто то их своих заложил
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02.08.2022 13:00 Ответить
Казочка :

ТРИ РОКИ КЛОУН БУДУВАВ ДОРОГИ, БУДУВАВ БУДУВАВ АЖ ДИМ ЙШОВ,
А АРМІЮ НАФІГ ПОСИЛАВ І НІ ОДНОГО СНАРЯДА ТУДИ НЕ КУПИВ, НЕ
КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО БРОНЬОВАНУ ТЕХНІКУ НА ЯКОЮ ГАРНО ЕВАКОЙОВУВАТИ
ЛЮДЕЙ.

Тут і казочці кінець, бо прийшли сатано кацапи, прийшли в Україну по цим
гарно збудованим дорогам.
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02.08.2022 15:19 Ответить
 
 