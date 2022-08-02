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Новости Война
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Украинских пленных в Оленовке убили россияне - или точечным ударом, или взрывом изнутри, - Институт изучения войны

оленівка

Помещение, в котором россияне содержали украинских военнопленных в Оленовке, было разрушено при помощи либо точечного удара снаружи, либо воспалительного вещества или взрывчатки изнутри.

К такому выводу пришли специалисты американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Ответственность за гибель украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке возлагают на россиян.

"Спутник и другие снимки демонстрируют, что в результате нападения было повреждено только одно здание. Ее стены не были разрушены, а вокруг не осталось воронок от снарядов. Это очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара, либо возгорания. воспалительного или взрывчатого вещества, заложенного внутри", - говорится в отчете.

Также читайте: Пленных в Оленовке могли убить с помощью термобарического оружия: к делу привлекли международных экспертов, - Костин

По оценкам экспертов ISW, ВСУ могли нанести такой удар только с помощью системы HIMARS, иначе атака повредила бы окружающие здания, но на спутниковых снимках таких повреждений нет.

"Учитывая оценку США относительно того, что HIMARS не использовали во время нападения, ISW считает, что Россия ответственна за это нападение на украинских военнопленных с нарушением Женевских конвенций", - написано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским спискам погибших и раненых в Оленовке верить не нужно, - разведка

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также читайте: Убийство военнопленных в Оленовке: Стефанчук анонсировал обращение к миру о признании РФ государством-террористом

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

плен (2620) пленные (2143) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+5
Їх вбили терористи, які представляють росію. Ще в когось були сумніви? Я не вірив, що вони віддадуть наших всіх полонених "Азова", знав, що будуть знущатися з більшої половини, яка крошила кацапів в Маріуполі, але були сімніви, коли Президент заявив, про контрольовану ним евакуацію, думав, що можливо домовилися і буде обмін, але і тут "великий" юрист і дипломат програв в чисту з здав на катування і вбивства найкращий цвіт нації. А бур'ян перекоти-поле "Лисі", "Тамбовські вовки", "Юзики", єлдаки, татарови, жирують, балдєють і беруть все від життя наповну, навіть не звертаючи увагу, що в країні війна.
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02.08.2022 13:12
+4
Їм померлим і закатованим стало легше, вони воскресли????
Чому так сталось що вони не мали підтримки і опинились в котлі, Чому причетні до розмінування сходу не покарані трибуналом, розмінування пройшло в воюючій країні....
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02.08.2022 13:09
+2
Есть обоснованная версия - взорвана т.н. вакуумная бомба - боеприпас объёмного взрыва/ объёмно-детонирующего боеприпаса\ термобарического снаряда - боеприпаса, использующего распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака (по мотивам изложенного e W)- при мгновенном сгорании аэрозоля горючего выгорает воздух, образуется вакуум - взрывная волна концентрирована во внутрь. Страшное...
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02.08.2022 13:14
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Їм померлим і закатованим стало легше, вони воскресли????
Чому так сталось що вони не мали підтримки і опинились в котлі, Чому причетні до розмінування сходу не покарані трибуналом, розмінування пройшло в воюючій країні....
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02.08.2022 13:09 Ответить
там живих іще залишаються тисячі, нікому й діла нема
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02.08.2022 13:50 Ответить
Питання номер 2 після номер 1 (чому попали в котел і чому здали) : чому про них забули з моменту здачі??? Чому на "марафоні новин" нуль повідомлень про полонених Маріуполя?? Зато сутками про фото першої Скумбрії що ноги розставили не кошерно....
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02.08.2022 13:55 Ответить
Їх вбили терористи, які представляють росію. Ще в когось були сумніви? Я не вірив, що вони віддадуть наших всіх полонених "Азова", знав, що будуть знущатися з більшої половини, яка крошила кацапів в Маріуполі, але були сімніви, коли Президент заявив, про контрольовану ним евакуацію, думав, що можливо домовилися і буде обмін, але і тут "великий" юрист і дипломат програв в чисту з здав на катування і вбивства найкращий цвіт нації. А бур'ян перекоти-поле "Лисі", "Тамбовські вовки", "Юзики", єлдаки, татарови, жирують, балдєють і беруть все від життя наповну, навіть не звертаючи увагу, що в країні війна.
показать весь комментарий
02.08.2022 13:12 Ответить
Есть обоснованная версия - взорвана т.н. вакуумная бомба - боеприпас объёмного взрыва/ объёмно-детонирующего боеприпаса\ термобарического снаряда - боеприпаса, использующего распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака (по мотивам изложенного e W)- при мгновенном сгорании аэрозоля горючего выгорает воздух, образуется вакуум - взрывная волна концентрирована во внутрь. Страшное...
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02.08.2022 13:14 Ответить
Мутный вывод какой-то.
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02.08.2022 13:45 Ответить
немає в кацапів засобів для точкових ударів і дах не пошкоджений, отже
підірвали якийсь свій термобаричний ********* всередені.

реальний полковник-артилеріст Олег Жданов за дві хвилини розклав всі докази використання саме термобаричного *********у в останньому відео
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02.08.2022 13:45 Ответить
11 липня Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, назвав число - 7200 зниклих безвісти - більша частина яких є у полоні.

На зустрічі з родинами полонених, представник МКЧХ назвав орієнтовне число від їх організації - 8000 осіб.

Коли вся Україна почула про 32 водіїв-волонтерів з Маріуполя, їх звільнили з полону. Не обміняли. Не відбили за допомогою військової спецоперації. А відпустили. Бо про них говорили.
(с) Andrii Kryvtsov
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02.08.2022 13:46 Ответить
Ще одні смерті на руках зеленського який здав у полон Азов, ЗСУ і морпіхів.
З таким президентом і ворогів не треба.
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02.08.2022 14:38 Ответить
Віслюк з дермаком буде відповідати за все!
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02.08.2022 14:54 Ответить
Зелені підори, навіть жалоби не об'явили.
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02.08.2022 19:15 Ответить
 
 