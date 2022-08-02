Украинских пленных в Оленовке убили россияне - или точечным ударом, или взрывом изнутри, - Институт изучения войны

Помещение, в котором россияне содержали украинских военнопленных в Оленовке, было разрушено при помощи либо точечного удара снаружи, либо воспалительного вещества или взрывчатки изнутри.

К такому выводу пришли специалисты американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Ответственность за гибель украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке возлагают на россиян.

"Спутник и другие снимки демонстрируют, что в результате нападения было повреждено только одно здание. Ее стены не были разрушены, а вокруг не осталось воронок от снарядов. Это очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара, либо возгорания. воспалительного или взрывчатого вещества, заложенного внутри", - говорится в отчете.

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По оценкам экспертов ISW, ВСУ могли нанести такой удар только с помощью системы HIMARS, иначе атака повредила бы окружающие здания, но на спутниковых снимках таких повреждений нет.

"Учитывая оценку США относительно того, что HIMARS не использовали во время нападения, ISW считает, что Россия ответственна за это нападение на украинских военнопленных с нарушением Женевских конвенций", - написано в документе.

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Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".