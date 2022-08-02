Российские оккупанты продолжают бить рекорды в цинизме и анонсировали рок-концерт на Азовстали, - горсовет

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе анонсировали проведение рок-концерта на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши Герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями.

Коллаборанты не могут дать нормальную воду и отопление, но проводят концерты в городе, где до сих пор сотни непохороненных людей под завалами", - отметили в мэрии.

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