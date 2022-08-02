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Новости Война
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Российские оккупанты продолжают бить рекорды в цинизме и анонсировали рок-концерт на Азовстали, - горсовет

азовсталь,маріуполь

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе анонсировали проведение рок-концерта на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши Герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями.

Коллаборанты не могут дать нормальную воду и отопление, но проводят концерты в городе, где до сих пор сотни непохороненных людей под завалами", - отметили в мэрии.

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Мариуполь (5719) оккупация (10167) Азовсталь (376) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+12
Пора бы сделать концерт в Лавре. Наведаться туда и поинтересоваться у кацапов-мерседесычей, умеют ли они петь. Фальцет можно обеспечить путем медленного вырывания бороды. Аншлаг гарантирован.
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02.08.2022 13:08
+11
Головною зіркою буде Кобзон.
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02.08.2022 13:07
+8
вони ще членина привезуть і хреснийц ход проведуть.. тьфу сатана
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02.08.2022 13:08
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Головною зіркою буде Кобзон.
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02.08.2022 13:07 Ответить
вони ще членина привезуть і хреснийц ход проведуть.. тьфу сатана
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02.08.2022 13:08 Ответить
Пора бы сделать концерт в Лавре. Наведаться туда и поинтересоваться у кацапов-мерседесычей, умеют ли они петь. Фальцет можно обеспечить путем медленного вырывания бороды. Аншлаг гарантирован.
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02.08.2022 13:08 Ответить
Таки да, но не бороды)
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02.08.2022 13:43 Ответить
Можно ещё из черепов бояру пить...Русский мир ,однако...
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02.08.2022 13:08 Ответить
Поки що цим вбивцям дуже весело, але може бути не довго...
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02.08.2022 13:08 Ответить
Хотів би глянути які рок балалаєчники туди припруться. Щоб це був їхній останній концерт.
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02.08.2022 13:09 Ответить
І які зрадники припруться слухати той "концерт"
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02.08.2022 13:10 Ответить
танці на кістках ще нікому не додавали життя... покладуть собі в труну ті сребряники...
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02.08.2022 13:14 Ответить
И сразу под санкции ЕС!
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02.08.2022 14:07 Ответить
Та припруться. А "мєсноє насєлєніє" ще й підспівувати буде. Те, що показано на відео - в голові не вкладається після всього.
https://www.youtube.com/watch?v=fpwf98yAgn4 МАРИУПОЛЬ День Металлурга 17.07
https://twitter.com/adagamov/status/1550897888607305729
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02.08.2022 14:34 Ответить
Кончене московицьке плем"я.
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02.08.2022 13:09 Ответить
Поведінка кацапів всім зрозуміла і жодного биття рекордів я не бачу.
Лайно веде себе як лайно.
Це дивує лише тих, хто досі намагається шукати «харошіх рускіх».
Зате, буде цікаво, чи прийде хтось з місцевих на цей шабаш!
От тоді можна буде казати, що дно пробите…
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02.08.2022 13:09 Ответить
Ну і хто після цього скаже,що обісцяти могилу кацапа,чи станцювати на могилі кацапа- це "кащунство"??? Згоріть в пеклі,хто це буде казати.🤬
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02.08.2022 13:12 Ответить
Не нервуй. сцы никто тебе ничего не скажет
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02.08.2022 13:30 Ответить
У нас уже должно быть что то чтобы доставало до Марика и Азовстали. Поздравить феерверком тварей с рок концерта
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02.08.2022 13:12 Ответить
Та у них головна площа країни - кладовище з непохованим майже вік вже трупом
це у їх розумінні нормально - танці на кістках.

Вбивати полонених
катувати полонених та показувати відосики із цим.
гвалтувати немовлят.

чого б їм після цього не поплясати на Азовсталі?

гниль та пліснява просто а не люди.
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02.08.2022 13:13 Ответить
"Жаль" морячок подох, не увидит как спасли Мариуполь, сплясал бы на костях на празднике сатанистов.

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02.08.2022 13:22 Ответить
Говорил и буду продолжать говорить, что самое хужее что может быть это дать рашистам и сепарам повод почуствовать что они хозяева окупированного города и с захватом города все закончилось. Если не каждый день то хотябы через день по рашистам в окупированном городе должно прилетать, чтобы они гусиным шагом и перебежками от подвала к подвалу бегали. Иначе потом возобновлять обстрелы и освобождать город в котором рашисты делают видимость мира и восстановления будет очень трудно. Кроме того в окупированном городе когда идут обстрелы рашистским окупантам будет труднее выискивать проукраинских людей или призовников. в свою армию орков.
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02.08.2022 13:23 Ответить
Для европейца это цинизм,шок,бред.Для пидороссиян это нормально,вау.Им 20 лет путька вдалбливал что они избраные,а то что в говне живут это мелочи.великопидоросы.
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02.08.2022 13:23 Ответить
Приедут с новой песней Гриши Лепса...Весь мир мы разрушим до основания а затем ...на руинах Мариуполя мы наш сраный мир построим..кто был дерьмом..тот станет всем...
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02.08.2022 13:24 Ответить
"Колаборанти не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті", так кто концерты проводит, скажите уже, что граждане Украины, которые предали страну помогают проводить концерты. Это очень стыдно признавать, но нужно.
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02.08.2022 13:25 Ответить
Умови перебування там були кращі ніж в Оленівці, у кожного своє ліжко, більш комфортний туалет (це саме в моїй камері), перші дні було холодно, потім видали бушлати. На ліжках сидіти не можна, інколи навіть ганяли, щоб ми і на лавках не сиділи. Виходить - цілий день на ногах.

⁃ Розкажіть про умови перебування в самому СІЗО:

Нас розвели по камерах по 2-6 людей у кожній. Ліжок вже тут вистачало на всіх. Годували нас тричі на день, їжа, ну просто жахливої якості і в недостатній кількості, інколи на вечерю давали тільки скислу кашу. Раз на тиждень пускали у гарячий душ. У камері був рукомийник. Давали мило, зубну пасту, щітки, туалетний папір, засоби жіночої гігієни.

О 6 підйом, о 22 відбій, бували дні, коли на розсуд наглядачів нам оголошували відбій десь о 23-24:00.

Нашу камеру - жодного разу не вивели на прогулянку, тобто весь цей час ми сиділи закриті у 4 стінах.

⁃ Чи дозволяли комусь дзвонити, писати листів - за Женевською Конвенцією полонені мають право на спілкування з зовнішнім світом?

Ні, не дозволяли

⁃ Чи були допити, чи ще якісь слідчі дії?

Звичайно, слідчий комітет РФ, та ще люди, представниками якої структури вони були, я не змогла для себе виявити. Можливо прокуратура

⁃ Чи був моральний тиск на людей?

Так був, постійний. Нам постійно казали: «Зеленський оголосив вас зрадниками, вас ніхто не чекає і ніхто не буде обмінбвати», «Коли ви приїдете в Україну, вас там посадять / вб'ють», «України вже майже нема, вам легше дочекатись, коли буде усюди Росія», «Наша сторона готова хоч зараз вас відправити, але Україна гальмує процес». Заставляли вивчати гімн, герб, стяг РФ, ганебний вірш «Простите нас родные россияне» та інше.

⁃ Чи був до вас доступ якихось організацій - ООН, ОБСЄ, Міжнародний комітет Червоного Хреста?

Ні, не був.

Це невелика частина інтерв'ю, яку можна було оприлюднити. Усе інше - або занадто жахливе для публікації у відкритий доступ, або закрите для розголосу, поки йде слідство.

Так друзі, сьогодні у XXI сторіччі, у центрі Європи, знов повторюються ті самі жахи, що і майже сто років тому. І про це знов вперто мовчать. МКЧХ, ОБСЄ, ООН, ЄС.

Але як не намагаються приховати правду, вона все одно випливе назовні.

11 липня Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, назвав число - 7200 зниклих безвісти - більша частина яких є у полоні.

На зустрічі з родинами полонених, представник МКЧХ назвав орієнтовне число від їх організації - 8000 осіб.

Коли вся Україна почула про 32 водіїв-волонтерів з Маріуполя, їх звільнили з полону. Не обміняли. Не відбили за допомогою військової спецоперації. А відпустили. Бо про них говорили.

За Женевською конвенцією, медики, журналісти, кухарі, музиканти не йдуть на обмін, їх просто передають сторонам, бо вони не комбатанти.

Прохання до кожного громадянина України, допоможіть із розголосом. Кожен ваш голос може врятувати Людину. Весь світ має знати про те, що Росія незаконно утримує у полоні медиків, велика частина з яких - жінки. Врятуйте їх!!!

(c) Андрій Кривцов
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02.08.2022 13:34 Ответить
В п'ятниця нас усіх потрясла звістка про криваву трагедію - про те як Росія підступно вбила полонених українських військових в Оленівці. Але ми напевно так і будемо мовчати. Бо нам же кажуть, що будь який розголос зашкодить полоненим. Ну от ми домовчались…

В мене є питання до тих хто мовчить - вам зараз затишно спати? Ольга Богомолець - Ви 18 липня «привітали» шпиталь 555 з Днем народження. Правда забули згадати, що більша частина шпиталю разом з командиром - зараз у полоні. До речі у тій самій Оленівці. І якось так тактично не помітили наші коментарі з проханнями згадати про полонених.

До Ганна Маляр - Ви забороняєте робити флешмоби у соцмережах, та будь які згадки про наших полонених. Тобто весь Світ не має знати, що Росія захоплює у полон медиків та цивільних? Більше 100 днів ми не маємо жодної звістки про рідних. Наші сім'ї САМІ звертаються до МКЧХ, роблять з ним зустрічі, намагаються організувати листування та інше. Де ноти протесту? Де звернення?!

Я та усі інші родичі полонених дуже вдячні https://www.facebook.com/julia.paevska?__cft__[0]=AZWkvzy8xbJ_Oq25MKwkb6x3VQZ2iGcGdjYKtw6zPboullg6O0OL9TIU2iU7N1-zlxFf4zrOvxccsgR5NpHcQSWm4J5qzBG6JNCVKRtkD_9w5iLDHs18OHcx32v6JqXj-C0XLPDBnnL8MoaJKyPpRCnq71f9hdP6eJyoUEa6VAdAf2u5o_JqyE7t5K0KYcZ8pu0&__tn__=-]K-R Юлия Паевская - вона єдина згадала про наших близьких на саміті перших леді та джентльменів. Ви розумієте - це перше і єдине публічне згадування про них за 3,5 місяці полону. https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic?__cft__[0]=AZWkvzy8xbJ_Oq25MKwkb6x3VQZ2iGcGdjYKtw6zPboullg6O0OL9TIU2iU7N1-zlxFf4zrOvxccsgR5NpHcQSWm4J5qzBG6JNCVKRtkD_9w5iLDHs18OHcx32v6JqXj-C0XLPDBnnL8MoaJKyPpRCnq71f9hdP6eJyoUEa6VAdAf2u5o_JqyE7t5K0KYcZ8pu0&__tn__=-]K-R Командування Медичних сил Збройних Сил України - не бажаєте теж згадати про ваших підлеглих?
(с) Andrii Kryvtsov
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02.08.2022 13:41 Ответить
Только концерт Кабздона для всех рашистов, только хардкор.
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02.08.2022 13:51 Ответить
и о каре
///
на росисе выгорело уже 3,4 млн гектаров леса



В нескольких регионах параши продолжаются масштабные лесные пожары.
Режим чрезвычайной ситуации пришлось ввести в семи субъектах *********. Он действует на всей территории якутии и хабаровского края, а также в отдельных частях республики коми, мансийского автономного округа, иркутской, магаданской и сахалинской областей.

Особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах параши, включая мацковскую обл.

Об этом сообщает *********** агентство лесного хозяйства россии.
По данным ведомства, на 1 августа выгорели уже 3,4 миллиона гектаров леса.
В основном это сибирь и на дальнем востоке.

Но и это еще не все бонусы !!!! якутия страдает не только от лесных пожаров, но и от масштабных наводнения. Реки вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов. Т.е. на севере республики топит, полыхает на юге.

Борьба властей со стихийными бедствиями почти не ведется. Ибо некому и не чем, плюс тотальное бездорожье...

по делам вашим, якутские выпердыши.... вам и шана !!!
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02.08.2022 13:54 Ответить
« Сегодня Россия - практически единственная страна в мире, где еще можно посрать в подъезде» С.Говорухин
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02.08.2022 13:55 Ответить
А выступление M142 HIMARS анонсировали, или как всегда будет приятный сюрприз?
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02.08.2022 14:05 Ответить
Пасивне розмінування проведуть. На премію Дарвіна.
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02.08.2022 18:33 Ответить
Как то была тема - исскуство вне политики. А ниче что на костях перед слугами дъявола будете танцевать. И кто ваш бог
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02.08.2022 20:17 Ответить
 
 