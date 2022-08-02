Число жертв обстрела Винницы рашистами возросло до 27: Умер врач Павел Ковальчук, получивший ожоги и ранения
Умер врач Павел Ковальчук, который получил ранения и ожоги в результате обстрела Винницы 14 июля.
Об этом заявил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Не стало врача Павла Ковальчука... 20 дней боролись за его жизнь после рашистского теракта в Виннице 14 июля... Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
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Amber
показать весь комментарий02.08.2022 13:34 Ответить Мне нравится 9
Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий02.08.2022 14:21 Ответить Мне нравится 4
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