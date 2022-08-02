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Новости Война
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Число жертв обстрела Винницы рашистами возросло до 27: Умер врач Павел Ковальчук, получивший ожоги и ранения

Умер врач Павел Ковальчук, который получил ранения и ожоги в результате обстрела Винницы 14 июля.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Не стало врача Павла Ковальчука... 20 дней боролись за его жизнь после рашистского теракта в Виннице 14 июля... Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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Число жертв обстрела Винницы рашистами возросло до 27: Умер врач Павел Ковальчук, получивший ожоги и ранения 01

Винница (726) жертвы (2084)


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Вічна Пам'ять нашим громадянам , яких вбили русоФашисти !,
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02.08.2022 13:34 Ответить
Царство Небесне...
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02.08.2022 14:21 Ответить
 
 