РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13556 посетителей онлайн
Новости Война
13 762 81

Армия РФ перекидывает силы с востока на юг. Возможно, попытается совершить прорыв, - ОК "Південь"

ворог,кацап,русня,орк

Силы обороны наблюдают перекидывание вражеских сил с востока на юг Украины.

Об этом руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua. По ее словам, однозначно сказать, зачем россияне это делают, нельзя.

"Мы понимаем, что могут быть разные провокации, может быть накопление сил для удержания обороны, а также не исключаем, что они пытаются совершить какой-то прорыв. Свидетельствует и то, что три группы враждебных пытались разведать направление, которое они себе выбрали как приоритетное, но понесли потери", - сообщила она.

Гуменюк добавила, что на юге идет контрбатарейная борьба. В частности, Россия привлекает авиацию – время от времени наносят авиаудары и по освобожденным территориям.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Николаева: поврежден жилой дом, общежитие и магазин. ФОТОрепортаж

"Мы наносим ответные удары, то, что мы держим под огневым контролем определенные направления деоккупированной территории, их очень нервничает. И поэтому именно такие методы борьбы сейчас в приоритеты - дистанционно, на больших расстояниях, они пытаются бить по тем территориям, которые есть для нас тыловыми", - отметила она.

армия РФ (19403) Гуменюк Наталья (577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
то есть с твоих слов освобождение Крыма так же не возможно ? кого волнует ихние референдумы , кацапы понимают что любой удар ЯО без ответа не останется
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48
+22
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48
+18
По ходу, Херсон ніхто звільняти не збирається. Все в рамках османського договорняка
показать весь комментарий
02.08.2022 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прорыв куда ? , в вечность ?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:42 Ответить
По ходу, Херсон ніхто звільняти не збирається. Все в рамках османського договорняка
показать весь комментарий
02.08.2022 14:42 Ответить
Если до 11 сентября не освободят, кацапы его просто прирефферендят к паРаше и накроют ядерным зонтиком. Времени все меньше на освобождение.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:44 Ответить
то есть с твоих слов освобождение Крыма так же не возможно ? кого волнует ихние референдумы , кацапы понимают что любой удар ЯО без ответа не останется
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48 Ответить
А кто вообще сказал, что Крым будут освобождать? Арестовичи, Подоляки, и Зеля? Ну, эти "наосвобождают". Азовцев они уже обменяли.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:03 Ответить
Постановочные "референдумы" те до сраки, как и "ядерные зонтики" над территорией Украины - никак не остановят украинцев от выкидывания русской фашни из Крыма.

Освобождать Крым будут Залужный и ВСУ.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:43 Ответить
Асфальтом ответим?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:06 Ответить
пуем по роялю
показать весь комментарий
02.08.2022 15:32 Ответить
Крим прирефферендили і що? Своє ми заберемо коли будуть умови.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:51 Ответить
Повірю, якщо прилетить пару ракет по складам, базам чи кацапському флоту в криму. А так я бачу що якмак наклав табу на обстріл криму, як і сусідніх кацапських областей.. немає екпорту бавовни.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:59 Ответить
Кацапський флагман в Криму знищено, ку-ку. Сєрни, Бех, Саратов, Раптори, купи ппо та вдв. Демілітарізація ЧФ РФ йде повним ходом.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:46 Ответить
Та при чому тут ядерний зонтик? Що, після 11 вересня війна закінчиться? Бо Росія приєднала щось собі? Війна триватиме. А всі ці ядерні погрози *****, це те саме, що китайські попередження. Подивимся, чим на Тайвань закінчиться. Але американці дуже впевнені в собі. Це вселяє надію
показать весь комментарий
02.08.2022 14:52 Ответить
та заманали уже с этим 11 сентября.

так и представляю, что если наши освободят его 10-го вечером, Путин такой "Вот чёрт, не успел, ну ладно"
показать весь комментарий
02.08.2022 14:55 Ответить
будет как с гиркиным, зеля даст им уйти чтоб хйло не злилось
показать весь комментарий
02.08.2022 14:46 Ответить
як із Києвом, де могли перерізати оркам дорогу відходу за Бородянкою
показать весь комментарий
02.08.2022 14:51 Ответить
а може й не будуть? а якщо зараз тишком нишком Мелітополь візьмуть? поки там кіпіш біля Херсона.
Ми не знаємо планів військових, і добре, і сподіваємось ворог та політики теж знають тільки те про що всі говорять
показать весь комментарий
02.08.2022 15:08 Ответить
Перекидати своїх одічалих дуже швидко - це вони вміють.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:45 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 14:46 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48 Ответить
Сподіваюсь, в Генштабі готують щось цікаве у відповідь!
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48 Ответить
угу....оманськи договорняки
показать весь комментарий
02.08.2022 14:50 Ответить
Оман-2? 🤔
показать весь комментарий
02.08.2022 14:53 Ответить
До чого тут Генштаб Залужного?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:18 Ответить
Одеса розмінована - пора починати...
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48 Ответить
Доречі, якщо кацапи поведуться на розміновані порти і сунуться з моря, це буде епічне знищення великого кацапського угрупування з гарпунів.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:09 Ответить
самі в котел лізуть свинособаки,ну що ж,якщо ЗСУ все зроблять як задумано то це буде феерична перемога та розгром..тримаємо кулаки
показать весь комментарий
02.08.2022 14:48 Ответить
Можливо спробує? А куди? Я бачу варіант тільки на м.Запоріжжя. Бо на правий берег вони вже багато техніки не зможуть перекинути. Вісі пантони і пороми, це таке...
показать весь комментарий
02.08.2022 14:49 Ответить
Миколаїв
показать весь комментарий
02.08.2022 14:53 Ответить
Русня уже перебросила на правый берег около 400 ед. техники. Наши только наблюдали.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:57 Ответить
Людська арестовіч сказала, що так задумано. Мол, заманять чим побільше, а потім оточать. Люся така Люся...Вже не йде мова про визволення Херсона. А шанс був після підриву антонівського моста. Тоді при атаці почалась би грандіозна паніка. Але все в рамках оманського договору. Херсон зданий надовго. Треба готуватись до оборони Миколаєва. Бо ***** хоче все побережжя чорного моря. Одесу 100%. І придністровя само собою
показать весь комментарий
02.08.2022 15:05 Ответить
Вам треба йти на передову,звільняти Херсон.
На дивані легко фантазувати.....
показать весь комментарий
02.08.2022 15:17 Ответить
Якраз я і не закликаю з шашками наголо і вперед. Але навіщо брехати. Зелена влада бреше з самого початку війни. Бреше більше за скабєєву і Соловйова.
І розкажіть жителям Херсона, щоб вставали з диванів. Почуєте у відповідь багато цікавого
показать весь комментарий
02.08.2022 15:50 Ответить
Вірте ЗСУ,і буде вам спокійно спати.
Я бачила,як кацапські танки біля нашого села не знали,як виїхати в сторону Києва,по картам 1969 року...у людей питали.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:01 Ответить
Ага, из химарсов колонну неплохо так к кобзону наблюли.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:49 Ответить
У генштаба по словам люси такая задумка насобирать как можно больше орков на правом берегу и там их потом отрезать .Поживём увидим но на практике все прогнозы люси на деле не оправдывались
показать весь комментарий
02.08.2022 16:17 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 14:49 Ответить
так обрадуите іх Хімарсами
показать весь комментарий
02.08.2022 14:49 Ответить
Свинособаки бегут на Киев ,это свежее ...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
02.08.2022 14:51 Ответить
Потім вийде гундосик із сумним їбалом,та прогундосить якусь маячню.Війну цю ми програємо,бо у владних кабінетах вороги.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:52 Ответить
ні прогундосить ната нетакое
показать весь комментарий
02.08.2022 14:54 Ответить
Навряд чи ми зможемо програти цю війну. Путлєру, щоб виграти, треба знищити 40 мільонів, а нам щоб виграти - треба знищити усього 280 тисяч.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:51 Ответить
тре вїбати по сходу
показать весь комментарий
02.08.2022 14:52 Ответить
93-я під Ізюмом саме так і робить прямо зараз.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:02 Ответить
И что получается .Вчера у фейгина арестович рассказывал ,что орков вроде из Бражковки на харьковском направлении наши войска вытеснили.Правда или нет?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:21 Ответить
пане Залужний, вже пора зачиняти цю правобережну орко-ловку
показать весь комментарий
02.08.2022 14:52 Ответить
///
Ось, як розбігалися щурі кацапські, після Удару ЗСУ по Брилівці
(обережно, багато матюків русні)

https://t.me/chanel24/49039

показать весь комментарий
02.08.2022 14:54 Ответить
Орки пишут что бегут на Киев
показать весь комментарий
02.08.2022 14:57 Ответить
Гарно. Але відос 2015 року.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:09 Ответить
То що, наступ на Слов'янськ і Краматорськ відміняється? Дякую кацапам за "жест доброй воли". Схоже одного наступу на Одесу було замало, ну нічого, зробим ще. Чекаю на красиві картинки підсмалених кацапів
показать весь комментарий
02.08.2022 15:03 Ответить
А Піски вже орки не обстрілюють за інформацією Генерального штабу...
показать весь комментарий
02.08.2022 15:13 Ответить
Тільки що з коринкою були...
показать весь комментарий
02.08.2022 15:16 Ответить
В смислі відміняється? Вони вже практично під Авдіївкою стоять і далі лізуть, а з Луганської обл. із неокупованих територій залишилось пару сіл. Зараз готують наступ на Миколаїв та Кривий Ріг і під це діло вже назбирали 30БтГр. Так що сітуація більш ніж х#ївата. Ще незрозуміло, що там кітайози мутять, якщо буде двіж зі штатами то в нас виникнуть неаби які проблеми, особливо із постачанням зброї звідти. Єдине, якщо Південне стадо орків наші перемелють тоді можна буде казати про якійсь перелом у війні. А якщо будемо і там "маневрувати обороною" як на Сході, то долю Харкова очікуватиме Дніпро та Запоріжжя. От така х#йня малята, любі хлопчики й дівчата......
показать весь комментарий
02.08.2022 15:23 Ответить
Назбирали 30 бтг... А скільки наші назбирали з початку мобілізації? Де це все? Одна суцільна зелена брехня
показать весь комментарий
02.08.2022 15:52 Ответить
Що означає "де це все"? То тобі координати кожного батальону треба?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:05 Ответить
Після захоплення Лисичанську на початку липня, за останній місяц рашисти нікуди не змогли просунутися.

ЗСУ почали іпашити рашистів на Півдні і просуватися у бік Херсону, тому рашисти почали метушитись і перекидувати зі Сходу бойові і інженерні частини. На сході зменшилась інтенсивність обстрілів і ЗСУ вже декілька днів знищують масово техніку рашистів під Ізюмом.

Так що відміняється, відміняється.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:57 Ответить
Они месяц уже в этих "пригородах" стоят, только вот часть приходится на юг теперь перекидывать. А еще 93-я сейчас под Изюмом русских массово кобзонит.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:21 Ответить
Смогли не обманывай себя .Да ни Бахмута ни Сиверска пока ещё не захватили но уже стоят фактически в их пригородах
показать весь комментарий
02.08.2022 16:22 Ответить
І що вони там зможуть захопити з укріплених ще з 2015 міст? Іще й перекидаючи свої війська на Південь. У них же ж тактика - давити технікою і людьми поки не проламається оборона, обстрілюючи безперестанку позиції артилерією. Якщо вони перекинуть суттєві сили на Південь, переваги у людях і техніці точно у них на цьому напрямку не буде. Лисичанськ і Северодонецьк їм вдалося взяти лише тому, що була загроза оточення наших захисників. Зараз такої загрози немає і бути не може. А наступ з Ізюму взагалі перетерся
показать весь комментарий
02.08.2022 17:52 Ответить
А ***** на мордорі вже скільки прАривАв АглАшАл?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:14 Ответить
Що ви тут забули?
Немає чим зайнятись?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:21 Ответить
Митя, не *****. Тебя в школе не учили, что врать не хорошо?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:21 Ответить
повестка это постановка на воинский учет, а не отравка на фронт. Это раз, во вторых каковы бы не были потери украинской стороны, потери кацапов больше, это два.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:23 Ответить
ванька, иди опохмелись
показать весь комментарий
02.08.2022 15:25 Ответить
Цап "па клічкє Мітя", йди до дупи.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:25 Ответить
пнх кацап.тут горілки нема.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:36 Ответить
Комментаторы хватит тупить с анонсированным наступлением на Херсон. Никто в здравом уме не анонсирует атаки, это делается максимально тихо. Единственное для чего все трубили что вот-вот начнем Херсон возвращать, это для того чтобы кацапы начали туда войска перебрасывать (что они и начали делать). Херсонская область это поля, тут их удобно уничтожать, а в случае их отступления за спиной река.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:27 Ответить
уничтожать чем? поле, оно ровное для всех, или ты думаешь с нашей стороны там линия Маннергейма? ... такие же окопчики по метр глубиной ... не понятно куда из Украины вдруг делся весь бетон ... а ещё по полям можно быстро на танчиках ездить, а у рашистов этого хлама все ещё полно
показать весь комментарий
02.08.2022 15:34 Ответить
химарсами и артой,задача собрать кацапов в кучу.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:47 Ответить
новости что нет совковых боеприпасов под Арту походу мимо ушей свистят ...
показать весь комментарий
02.08.2022 16:29 Ответить
именно по этому в ВСУ уже 300 штук стволов по 155мм калибр и 25 Химарсов и их аналогов, для всего этого боеприпасов хватает с избытком.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:53 Ответить
Сейчас ВСУ рашистов под Изюмом кобзонят вовсю.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:58 Ответить
Неужели кто-то всерьёз надеется, что в ближайший год мы освободим хоть какой-то крупный город уровня Лисичанска или Мелитополя? Арестованного пересмотрели?
показать весь комментарий
02.08.2022 15:29 Ответить
Херсон к осени освободят, юг Херсонской области какое-то время ещё останется оккупирован.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:59 Ответить
Это нам льют в уши месяцами и ещё месяцами будут лить, чтоб мы не отчаивались. Наступление на Херсон при данном соотношении сил - самоубийство, и военные это прекрасно понимают.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:41 Ответить
Контранступ тепер буде контзахистом ... якось зникли новини про роботу хімарсів ... той дурень ще казав треба 100 хімарсів для контранступу ... щось навіть 20 без діла стоять ... схоже на їх маскування тратять часу більше ніж на використання ... а бьють лише вночі ... рашисти це схоже таки усвідомили ... без 300 км ракет то буде не наступ а гра в схованки
показать весь комментарий
02.08.2022 15:31 Ответить
Якось ви не туди дивитесь мабуть, ось і зникли новини. Вчора тільки колону рашистів з Хімарсів на півдні утилізували.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:07 Ответить
І все вийде, бо наші вже 5 місяців говорять про наступ, а тепер дочекалися рашистів на півдні і будуть скиглити, що хтось злив їх плани і наступ не вдався... Яке вбоге керівництво країни...
показать весь комментарий
02.08.2022 16:02 Ответить
НУТ ОТОЙДИТЕ ТРОХИ И СО ВСЕХ СТВОЛОВ ИХ ****** !!!
показать весь комментарий
03.08.2022 00:01 Ответить
 
 