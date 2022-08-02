Армия РФ перекидывает силы с востока на юг. Возможно, попытается совершить прорыв, - ОК "Південь"

Силы обороны наблюдают перекидывание вражеских сил с востока на юг Украины.

Об этом руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua. По ее словам, однозначно сказать, зачем россияне это делают, нельзя.

"Мы понимаем, что могут быть разные провокации, может быть накопление сил для удержания обороны, а также не исключаем, что они пытаются совершить какой-то прорыв. Свидетельствует и то, что три группы враждебных пытались разведать направление, которое они себе выбрали как приоритетное, но понесли потери", - сообщила она.

Гуменюк добавила, что на юге идет контрбатарейная борьба. В частности, Россия привлекает авиацию – время от времени наносят авиаудары и по освобожденным территориям.

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"Мы наносим ответные удары, то, что мы держим под огневым контролем определенные направления деоккупированной территории, их очень нервничает. И поэтому именно такие методы борьбы сейчас в приоритеты - дистанционно, на больших расстояниях, они пытаются бить по тем территориям, которые есть для нас тыловыми", - отметила она.