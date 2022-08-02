"Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У белорусских силовиков отбирают паспорта, лишая возможности выезда за границу

У работников силовых структур Беларуси начали отбирать стандартные паспорта. Они получают биометрические паспорта, в дополнение к которым выдается ID-карта. ID-карты достаточно для любых операций внутри страны. В то же время за границу без паспорта не уедешь, тоже невозможно получить визу.

Об этом пишет издание "Наша Ніва", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, сотрудники милиции (преимущественно это касается офицерского состава), обязуются сдавать новые паспорта начальнику.

"До этого через то же прошли спецслужбы, сейчас процессы идут в милиции, дальше, наверное, очередь военных. Теперь, чтобы уехать за границу, нужно писать рапорт и на выезд, и на получение паспорта", - рассказал один из офицеров.

"Все это объясняется заботой о работниках. Мол, это мы вас не в рабство берем, это мы вас, глупых, страхуем от глупостей: вот выедете вы где-то, а вас там пленяют, пытают, завербуют, посадят. Так что еще будьте благодарны", – добавил он.

Издание отмечает, что в прошедшие два года Беларусь покинула ряд старших офицеров, они присоединились к демократическому движению.

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