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"Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У белорусских силовиков отбирают паспорта, лишая возможности выезда за границу

білорусь

У работников силовых структур Беларуси начали отбирать стандартные паспорта. Они получают биометрические паспорта, в дополнение к которым выдается ID-карта. ID-карты достаточно для любых операций внутри страны. В то же время за границу без паспорта не уедешь, тоже невозможно получить визу.

Об этом пишет издание "Наша Ніва", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, сотрудники милиции (преимущественно это касается офицерского состава), обязуются сдавать новые паспорта начальнику.

"До этого через то же прошли спецслужбы, сейчас процессы идут в милиции, дальше, наверное, очередь военных. Теперь, чтобы уехать за границу, нужно писать рапорт и на выезд, и на получение паспорта", - рассказал один из офицеров.

"Все это объясняется заботой о работниках. Мол, это мы вас не в рабство берем, это мы вас, глупых, страхуем от глупостей: вот выедете вы где-то, а вас там пленяют, пытают, завербуют, посадят. Так что еще будьте благодарны", – добавил он.

Издание отмечает, что в прошедшие два года Беларусь покинула ряд старших офицеров, они присоединились к демократическому движению.

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Беларусь (7904) Лукашенко Александр (3617) паспорт (1181) силовики (2799)


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Топ комментарии
+18
а у остального населения когда начнут отбирать паспорта?
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02.08.2022 15:00
+12
Північна Білораша
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02.08.2022 14:56
+10
Білорусь давно окупована... Там вже москалі господарють... уССатий просто головний клоун в цьому цирку!
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02.08.2022 15:06
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Північна Білораша
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02.08.2022 14:56 Ответить
Який сором
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02.08.2022 15:00 Ответить
а у остального населения когда начнут отбирать паспорта?
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02.08.2022 15:00 Ответить
За часів СРСР офіцери дійсної служби замість паспортів мали посвідчення особи офіцера (сам такого не мав, але читав).
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02.08.2022 15:01 Ответить
А солдати - "солдатскую книжку". А коли отримали паспорти "совєцкіє крєстьянє", знаєте?
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02.08.2022 15:28 Ответить
У солдат був військовий квиток, а у офіцерів дійсної служби - посвідчення особи офіцера
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02.08.2022 22:22 Ответить
Ех... Жаль білорусів.
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02.08.2022 15:02 Ответить
А українців не жалко? Пів країни сидить без роботи, грошей, надії на майбутнє і можливості поїхати щось заробити. Наволоч зелена нічим не краща за лукашенка
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02.08.2022 15:47 Ответить
Блеать, то причина тільки в ідіотській зеленій влабі???
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02.08.2022 16:21 Ответить
Те, що так тупо закриті кордони, то так. Винна зелень
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02.08.2022 22:00 Ответить
Белорусская народно-демократическая республика или Северная Беларусь....
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02.08.2022 15:03 Ответить
Нащо такі складнощі. А кордони перекрити лука мудіщев не здогадався?
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02.08.2022 15:03 Ответить
Ну, все логічно, бо білоруси тікають до Європи.
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02.08.2022 15:04 Ответить
Білорусь давно окупована... Там вже москалі господарють... уССатий просто головний клоун в цьому цирку!
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02.08.2022 15:06 Ответить
не прошло и пятидесяти лет, как белоруским селянам начали выдавать паспотрта, теперь снова заберут... back to the ussr
Не лезьте на скамейки в обуви, а то будет как у нас на Майдане.
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02.08.2022 15:12 Ответить
Білорусь це слуга Росії ну поки там Лукашенко.
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02.08.2022 15:12 Ответить
Шарики и цветочки на тараканов не действуют!
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02.08.2022 15:14 Ответить
Треба їх після роботи саджати в камери , а ранком на слідуючий день випускати, для їхньої ж безпеки, а то ще підуть десь пива нап'ються, морди поб'ють, а потім до дому доберуться, позапланових дітей нароблять.
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02.08.2022 15:26 Ответить
Пиво, морди, діти - це "властямі" дозволено.
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02.08.2022 15:30 Ответить
От і нехай там сидять на своїх городах бульбу копають. Вони нам і нах. не треба. Перемикають нас від реальних проблем на якісь дурниці щоб у людей голова не боліла як сьогодні себе і дітей нагодувать і що вночі на голову прилетить.
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02.08.2022 15:38 Ответить
АКСИОМА
********** - конченные тупые терпилы!
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02.08.2022 15:40 Ответить
массаж простаты для вашего же блага
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02.08.2022 15:50 Ответить
Собираєт гарем ********** будет перетрахівать. ну ви там дєржитєсь.
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02.08.2022 16:01 Ответить
А как же бесплатный паливный вискарь по утрам на барах возле бассейна в отелях Турции и Египта?
Жизнь проходит мимо...
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02.08.2022 17:28 Ответить
 
 