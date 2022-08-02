РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13556 посетителей онлайн
Новости Война
12 598 10

Рашисты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ по оккупированному Хрустальному (бывший Красный Луч), - ГУР

війна

Российские оккупанты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ по Хрустальному в Луганской области.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Вместе с тем, проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", - рассказали в Главном управлении разведки.

Большинство раненых немедленно отправили в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

"После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заблаговременно выехать из гостиницы и никто из них не пострадал", - добавили в ГУР МО.

Напомним, ВСУ в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.

Смотрите: "ВСУ уже рядом": на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай. ФОТО

разведка (4184) Луганская область (6501)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
руские прапорщики исламов и гюльахмедов несли в Украину руский мир. Не донесли.
Зато теперь в Бахтигильдинском и Шамбулыхчинском появились рублёвые миллионеры.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:23
+3
Треба наностит ракетних ударів по скупченню живої сили кацапів не зважаючи що вони ховаються за населенням, мочити їх і в день і в ночі.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:08
+3
Это ж на каждого миллионы платить … Обойдутся, подумали генералы и записали «пропали без вести»
показать весь комментарий
02.08.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба наностит ракетних ударів по скупченню живої сили кацапів не зважаючи що вони ховаються за населенням, мочити їх і в день і в ночі.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:08 Ответить
смерть чергової раша-фашистської свинособаки, це крок до перемоги й визволення України.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:16 Ответить
хімера

показать весь комментарий
02.08.2022 15:19 Ответить
У мужички руки чорні -
3,14дарасам смерть собача
показать весь комментарий
02.08.2022 15:19 Ответить
Это ж на каждого миллионы платить … Обойдутся, подумали генералы и записали «пропали без вести»
показать весь комментарий
02.08.2022 15:19 Ответить
руские прапорщики исламов и гюльахмедов несли в Украину руский мир. Не донесли.
Зато теперь в Бахтигильдинском и Шамбулыхчинском появились рублёвые миллионеры.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:23 Ответить
Яка складна ця расейська мова- насилу прочитала призвiща та назви ******* цих жмуров.. Шось анало говнетний " панцюрь" не сильно захистив "елiту" кацапського вiйська..
показать весь комментарий
02.08.2022 17:32 Ответить
Это руские башкиры. Ну, или башкирские руские. Вообще в этих сортах говна тяжело разобраться. Понятно только, что их судьба предопределена заранее, по той простой причине, что мама Айгуль Миллятовна при рождении нарекла своего сына в честь жестокого полководца-захватчика. поэтому живший в жопе мира, в посёлке Аскарово (это как раз посередине между Юлдашево и Казмашево) по другому и не мог закончить свой короткий жизненный путь.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:12 Ответить
не кажіть дурниць! Вони руські, якби були башкіри то не здохли б в Україні.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:35 Ответить
орки навіть намагаються вчитися,

слідкують за укр пресою як дізнаються про їх втрати
показать весь комментарий
02.08.2022 23:34 Ответить
 
 