Рашисты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ по оккупированному Хрустальному (бывший Красный Луч), - ГУР
Российские оккупанты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ по Хрустальному в Луганской области.
Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Вместе с тем, проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", - рассказали в Главном управлении разведки.
Большинство раненых немедленно отправили в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.
"После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заблаговременно выехать из гостиницы и никто из них не пострадал", - добавили в ГУР МО.
Напомним, ВСУ в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.
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