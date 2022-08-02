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Новости Война
13 090 20

Россияне пригрозили шведам смертными приговорами за службу в украинской армии, МИД Швеции вызвал посла РФ

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Посольство России в Швеции в фейсбуке отреагировало на гибель в Украине добровольца из Швеции Селандера Патриньяни, воевавшего в рядах Интернационального легиона и публикации о нем в шведских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Посольство РФ раскритиковало медиа за "попытку создать положительный высоконравственный образ" Патриньяни, которого Россия считает "обычным наемником", и что он по международному праву должен считаться преступником независимо от того, что доброго о нем рассказывают товарищи и друзья.

Посольство также заявляет, что всем шведам в рядах украинской армии грозит "суд" у марионеточных "Л/ДНР" и длительные сроки заключения "вплоть до строжайшего наказания - смерти", и всем добровольцам следует это понимать.

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"Министерство иностранных дел может подтвердить, что вчера вызвало посла России Виктора Татаринцева. Во время встречи ему в который раз высказали осуждение агрессии РФ против Украины. В ходе дискуссии МИД также раскритиковало возмутительное сообщение посольства РФ в фейсбуке от 25 июля", - отметили в МИД Швеции в комментарии Европейской правде.

Швед Эдвард Селандер Патриньян родился в 1994 году. Был лейтенантом запаса, экономистом и философом и хотел сформировать "взвод, полностью состоящий из шведов", пишет о нем в своем материале "Громадське радіо".

информационная война (679) посольство РФ (451) россия (95725) угрозы (852) Швеция (1005)


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Топ комментарии
+29
Земля пухом Героям України.
Кацапи здохніть.
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02.08.2022 15:13
+23
по нормальному в цивилизованных странах должны срок давать за российский паспорт.
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02.08.2022 15:15
+19
светлая память великому шведу!
горите в аду, кацапы
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02.08.2022 15:16
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Земля пухом Героям України.
Кацапи здохніть.
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02.08.2022 15:13 Ответить
Росіяни то найманці ордло, в полон можна не брати
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02.08.2022 15:14 Ответить
Ти таки крутелик. Напевно, собисто головний по взяттям рашкованів у полон. Рембо.
А то нічого, що в параші тисячі наших полонених чекають на обмін? Нє?
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02.08.2022 15:16 Ответить
Смердюча говно-параша істерить, пішла в разнос.
Так завжди буває з бішеною звіриною, яка чує свій кінець.
Здохни, параша.
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02.08.2022 15:15 Ответить
по нормальному в цивилизованных странах должны срок давать за российский паспорт.
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02.08.2022 15:15 Ответить
...можно начать с того, чтобы давать в табло
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02.08.2022 15:18 Ответить
Та Ви шо! То так мусимо посадити половину ЗЕ-депутатів і весь ОП.
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02.08.2022 15:24 Ответить
светлая память великому шведу!
горите в аду, кацапы
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02.08.2022 15:16 Ответить
Москальський паспорт потрібно заборонити в усіх цивізованих країнах світу, так як його роздають на окупованих територіях. Тоді побачимо
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02.08.2022 15:22 Ответить
Кому потрібно?
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02.08.2022 16:13 Ответить
Швеція, контролює протоки з Балтики у Північне море.
Здається, саме час закрити їх для кацапських свиней!
Особливо приємно, якщо на базах лишаться атомні підводні човни, що обслуговуються у членінограді!
Бо наволоч лише одну мову розуміє: коли кийком по голові отримує.
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02.08.2022 15:26 Ответить
А навіщо тоді тримати орків в полоні їх також треба розстрілювати.
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02.08.2022 15:30 Ответить
цих угро уродіи треба знищувати до сімнадцятого коліна,щоб на вільній планеті цєй московіей не смерділо.
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02.08.2022 15:35 Ответить
Як не Татаров, так Татарінцев! Так ось де собака порилась...
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02.08.2022 15:39 Ответить
Щось дуже посольства рашки розійшлися, а бідні задньопривідні гейропейці не мають уявлення що з цим робити і просто зглотують!
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02.08.2022 15:59 Ответить
Треба різати всюди членів вс рф та єдиної росії.

І на цьому не зупинятись. Почати флешмоб в якому кожного зустрічного росіянина опитувати як він ставиться до злочинів влади та армії рф і якщо він починає виляти то в список миротворця для подальшої страти.
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02.08.2022 16:19 Ответить
Це заставить росіян або боротись із своєю владою так як у них вибору не буде. Або дасть нам право законно їх судити та всіх стратити як колись зробили із гітлерівцями.
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02.08.2022 16:21 Ответить
Не мели дурниць Ніхто "всіх гітлерівців" не страчував Навіть членів СС (якщо вони особисто не вчиняли злочинів) А "воювать з владою" в Росії просто нема кому - не той менталітет Хіба що ФСБ захоче "перевзуться" і організує "переворот" Переб"ють самі своїх же - одіозних, натравивши одне бидло на інше і черговий "сірий кардинал" захопить владу А потім прикинеться "демократом" - щоб санкції зняли з Росії
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02.08.2022 16:45 Ответить
оце парашу жаба давить, що є герої,
але не у параші,
у них всі якісь орки мародери
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02.08.2022 23:28 Ответить
ХОРОШЕЕ ВРЕМЫ ВВЕСТИ В УКРАИНЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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03.08.2022 00:07 Ответить
 
 