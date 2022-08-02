Россияне пригрозили шведам смертными приговорами за службу в украинской армии, МИД Швеции вызвал посла РФ
Посольство России в Швеции в фейсбуке отреагировало на гибель в Украине добровольца из Швеции Селандера Патриньяни, воевавшего в рядах Интернационального легиона и публикации о нем в шведских СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Посольство РФ раскритиковало медиа за "попытку создать положительный высоконравственный образ" Патриньяни, которого Россия считает "обычным наемником", и что он по международному праву должен считаться преступником независимо от того, что доброго о нем рассказывают товарищи и друзья.
Посольство также заявляет, что всем шведам в рядах украинской армии грозит "суд" у марионеточных "Л/ДНР" и длительные сроки заключения "вплоть до строжайшего наказания - смерти", и всем добровольцам следует это понимать.
"Министерство иностранных дел может подтвердить, что вчера вызвало посла России Виктора Татаринцева. Во время встречи ему в который раз высказали осуждение агрессии РФ против Украины. В ходе дискуссии МИД также раскритиковало возмутительное сообщение посольства РФ в фейсбуке от 25 июля", - отметили в МИД Швеции в комментарии Европейской правде.
Швед Эдвард Селандер Патриньян родился в 1994 году. Был лейтенантом запаса, экономистом и философом и хотел сформировать "взвод, полностью состоящий из шведов", пишет о нем в своем материале "Громадське радіо".
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Кацапи здохніть.
А то нічого, що в параші тисячі наших полонених чекають на обмін? Нє?
Так завжди буває з бішеною звіриною, яка чує свій кінець.
Здохни, параша.
горите в аду, кацапы
Здається, саме час закрити їх для кацапських свиней!
Особливо приємно, якщо на базах лишаться атомні підводні човни, що обслуговуються у членінограді!
Бо наволоч лише одну мову розуміє: коли кийком по голові отримує.
І на цьому не зупинятись. Почати флешмоб в якому кожного зустрічного росіянина опитувати як він ставиться до злочинів влади та армії рф і якщо він починає виляти то в список миротворця для подальшої страти.
але не у параші,
у них всі якісь орки мародери