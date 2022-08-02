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Новости Война
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"95 квартал" в эфире телемарафона распространил клевету против Порошенко, готовятся судебные иски, - адвокаты

новиков,головань

"95 квартал" в эфире общенационального телемарафона распространил клевету против пятого президента Петра Порошенко, направленного на разрушение внутреннего единства в стране в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

Правозащитники готовят соответствующие судебные тяжбы.

"На прошлой неделе, в тот же день, когда мы узнали о казни азовцев в Оленовке, в эфире Единого телемарафона была юмористическая программа, так называемая "Байрактар ​​News", которую производит Студия "Квартал 95". В этой программе они выложили интервью Поворознюка, этот ролик на их YouTube-канале уже имеет 200 тыс. просмотров, где Поворознюк утверждает, что Порошенко украл у него деньги – 30 млн. Мы как адвокаты Порошенко выражаем его позицию и возмущены тем, что на государственные деньги, на деньги налогоплательщиков людей заставляют смотреть такое дерьмо", - сказал адвокат Илья Новиков.

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Адвокаты Порошенко подают несколько запросов, целью которых является выяснить, чем занимается студия "Квартал-95" и на какие деньги.

"Или государственного бюджета, или из бюджета канала "1+1", в слоте которого была эта программа, им платят за распространение клеветы. Имеет ли это отношение к каким-то оффшорным компаниям, потому что мы не уверены, кто владелец этого ютуб-канала", – подчеркнул Новиков.

"Создается такое впечатление, что полномасштабное вторжение, великая трагедия, война совершенно не изменила юмор этих творческих персонажей. Они все еще занимаются не помощью армии в борьбе с агрессором, а изысканием в разных дебрях разных сомнительных персонажей, которые могут что-то такое плохое шлепнуть о Петре Порошенко и потом этот хлам они продвигают с чьей-то помощью в эфиры совместных марафонов, которые транслируются за государственные средства", - считает адвокат Игорь Головань.

"Мы направили соответствующие адвокатские запросы, чтобы выяснить, кто является авторами этого аудиовизуального произведения, кто является режиссером, оператором, сценаристом этого всего, что заставляют людей смотреть на общем марафоне. И главное – каким образом средства налогоплательщиков тратятся на такое дерьмо" , – добавил правозащитник.

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"Нас очень интересует позиция Национального совета по телевидению и радиовещанию, какого именно мнения они об этой ситуации. Мы уже видим, что владелец этого ютуб-канала Студия "Квартал 95" начинает отползать, потому что тот ролик, который я вспоминал, который в течение этих выходных назывался "Сколько денег Порошенко украл у Поворознюка", сейчас называется что-то вроде "Что Поворознюк спросит у Зеленского после победы. ...Было бы смешно судиться с Поворознюком, нас интересует не он, нас интересует исключительно на каких основаниях и за чей счет происходит эта продукция в эфире телемарафона", - сказал Новиков.

По словам адвоката, после выяснения будет приниматься решение о том, подавать ли иск и к кому именно.

"Я думаю, что сейчас то время, когда эта история должна стать открытой и прозрачной. И когда мы должны все понимать, кто пытается подзаработать на общенациональной трагедии", - подытожил Головань.

Квартал-95 (223) Новиков (251) Порошенко Петр (19608) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+85
Кляте зелене лайно ...
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02.08.2022 15:20
+79
зелені свині гірше за кацапів: ті хоч чужі і не приховують цього. Ці ж видають себе за своїх, проте те, як вони себе поводять нічим не відрізняється від поведінки кацапських покидьків.
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02.08.2022 15:20
+64
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02.08.2022 15:23
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Таким чином, коли будь-який канал продемонструє бекання, наприклад, ***** чи його Коняки, то брехня йде від каналу, а не від кацапських фюрерів?
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02.08.2022 16:36 Ответить
телеканал несе відповідальність за трансляцію якоїсь муйні, брехні, пропаганди насилля і т.п. Якщо На "Прямий" приходила спеціальна комвісія за вислів жерналіста, звичайно трішки непристойного слова, але літературного "срака" і були проблеми. А це мурло матюк за матюком і відверьа брехня і не просто так, а по відношенню до відомої люди, звинувачуж у злочині..., то це телеканал, чи смітник?
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02.08.2022 18:31 Ответить
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02.08.2022 15:32 Ответить
Цікаво, а в еврейській національній одежі вони будуть грати дурників євреїв і обсирати Ізраїль?
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02.08.2022 15:49 Ответить
это опасно, кидон уже среди нас...
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02.08.2022 16:47 Ответить
Дибільні морди ідіотів , фу гидота 🤮🤮🤮
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02.08.2022 15:49 Ответить
Якби не Пан Порошенко, який об'єднав навколо себе 25%, то України вже б не було.
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02.08.2022 15:32 Ответить
Только кровная месть спасет Україну.Плевать друг на друга можно весно.
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02.08.2022 15:33 Ответить
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02.08.2022 15:34 Ответить
Достаточно плебсу переформатировать их желейные мозги и все будет воспринимтаься, как нужно властям. Зешобла взяла на вооружение технологии паРаши по оболваниванию стада, и - оболванила.
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02.08.2022 15:38 Ответить
отправить всю эту мразь 95 срактала на передовую,морды у этого лысого лугандонского выкармыша и рыло пикалова уже не вмещаются в телевизор,куда эти зеленые мрази будут драпать после победы ?
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02.08.2022 18:06 Ответить
Достали брехуны. Критикуют одних и тут же сами же брешут.

Из-за глобального финансового кризиса 2008 года курс гривны упал с 5,1 до 8 грн за доллар.

На таком уровне он продержался до зимы 2014 года - после побега из Украины президента Януковича гривна начала быстро падать и достигла 10 грн за доллар.

В течение всего 2014 года гривна продолжала терять свою стоимость, а в конце того года курс обвалился до 15-16 грн за доллар.

В феврале 2015 года Национальный банк https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150205_ru_s_hryvnia_market_rate отказался от политики фиксированного курса , действовавшей с момента введения гривны, и перешел к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.

26 февраля 2015 года курс гривны достиг исторического минимума - более 30 грн за доллар. Однако впоследствии гривна укрепилась.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/09/160902_ru_s_hryvnya_20
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02.08.2022 18:59 Ответить
цибуля вже не 7, а 70грн/кг
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16.03.2023 13:12 Ответить
Я не дивлюсь цей телемарафон а "експресо" та "прямий" з Светою та Ганапольським...
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02.08.2022 15:35 Ответить
Твою дивізію мать, чи більше ні з ким воювать!
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02.08.2022 15:36 Ответить
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02.08.2022 15:36 Ответить
І мало не врятував сотні тисяч життів та міста від руйнувань...
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02.08.2022 15:57 Ответить
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...

- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…

Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...

(анекдот з"явився у 2019-му)
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05.08.2022 05:44 Ответить
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02.08.2022 15:37 Ответить
Маленькое злобное и злопамятное чмо...
ах да, зеленое чмо...
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02.08.2022 15:38 Ответить
Клоп мал , да вонюч
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02.08.2022 15:51 Ответить
Потвори, яким заглядають в роти малороси. Лисий-Кошовий та Поворознюк.

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02.08.2022 15:38 Ответить
В ефірі Марафону імені Зеленського в день страти рашистами бійців Азову в Оленівці.
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02.08.2022 15:40 Ответить
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02.08.2022 15:39 Ответить
Не довольные, все , и не довольные Не задовольоні всі . Ну так не дивіться, малий рейтінг, значить не цікаво. У мене нема телевізора вже 25 років. У Польші теж нема. Маю інтернет і досить, і ніяка потвора не може мені вказувати що дивитись! І так само ЮТУБ, а на тік ток, то взагалі алергія діарея! Мордофейс , зніщоний, вконтакті, одноглазніки, там взагалі дніще!нема зніщоне!
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02.08.2022 15:39 Ответить
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02.08.2022 15:39 Ответить
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02.08.2022 15:42 Ответить
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02.08.2022 16:07 Ответить
зеленые долбодятлы никак не успокоятся.
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02.08.2022 15:43 Ответить
На то они долбодятлы. Какими были, такими и остались. И ума у них не прибавилось.
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02.08.2022 16:04 Ответить
Зелена бидлота..скумбрію собі засуньте тварюки.
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02.08.2022 15:45 Ответить
короче нам би тільки перемогти. І робить третій майдан. І судить погань зелену.
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02.08.2022 15:49 Ответить
Розвішувати на деревах відразу , без суда і слідства !
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02.08.2022 15:53 Ответить
Да какой майдан? Собраться, прийти и выгнать. В КПЗ.
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02.08.2022 16:05 Ответить
Немає різниці між Вальцманом та КаломМойшою. Це одне кодло .Вони тільки емітують протистояння
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02.08.2022 15:50 Ответить
Лахта = бояра = нафіг
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02.08.2022 15:51 Ответить
Вони тільки емітують протистояння )) Так як ти імітуєш здоровий глузд . ?? .
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02.08.2022 16:05 Ответить
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02.08.2022 15:50 Ответить
Яка гидота цей Беня ,г+г,квартал і цей дибільний марафон,це малоросійське дно.
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02.08.2022 15:50 Ответить
Трусливые и разжиревшие уклонисты только такое дерьмо продуцировать и могут
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02.08.2022 15:51 Ответить
Нічого дивного, головнокомандувач по відмазам був керівником цього лайна.

Десь в 10 чи в 11 році перестав дивитись це гівно, але так, винен бо дивився.
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02.08.2022 15:51 Ответить
Офіс Зеваладькі дав публічний виступ.
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02.08.2022 15:52 Ответить
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02.08.2022 15:53 Ответить
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02.08.2022 15:54 Ответить
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02.08.2022 15:56 Ответить
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02.08.2022 15:57 Ответить
+100500!!!
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02.08.2022 16:07 Ответить
ей родственник ! мне Афоня рупь должен кричит на марафоне Жека наркоша. Нет три, поправляет его четырежды судимый друг четырежды уклониста. Красавцы из "Афони".
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02.08.2022 15:59 Ответить
Откормленi хряки на продаж! Сытые подлые гниды! Они смеются и пачкают не Порошенко, они
обливают грязью народ, его чувства, Их место на помойке или в свинарнике! Вместе с их предводителем Зеленским!
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02.08.2022 16:05 Ответить
Маленькое,завистливое.циничное,самовлюбленное,мстительное.продажное зеленое существо в окружении себе подобных, а ваш так называемый "марафон" даст фору любой ботоферме.
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02.08.2022 16:06 Ответить
И ДА: это не *****.
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02.08.2022 16:08 Ответить
що за ролик? треба дивитись ? 200 тис . переглядів....
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02.08.2022 16:07 Ответить
Давно не блював від цих істот?
Зараз в назві любого відео поєднай слова - "гроші" і "Порошенко", і отримаєш 100к переглядів. Навіть не потрібно до цього розкрученим бути.
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02.08.2022 17:10 Ответить
та й без адвокатів притомні люди розуміють, що Найвеличнівшиве - невиліковне фуфло і сцикливий, мстивий, тупий жлоб..
наразі Українцям доводиться тупо терпіти це лайно і чекати чергові вибори, до яких зебанда КОЗЕ Ностра оце і готується
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02.08.2022 16:08 Ответить
Нарешті хтось позивається до 95кварталу👍👍🏼👍🏼
Щойно слухав Новікова і Голованя .
Запит буде і ми🇺🇦 переможемо малоросів квартальців ‼️‼️‼️
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02.08.2022 16:19 Ответить
***** padnimajet stavki ...
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02.08.2022 16:22 Ответить
Гівно+Гівно, воно і в Африці гівно.
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02.08.2022 16:22 Ответить
Війна війною, а до виборів зелені покидьки вже готуються.
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02.08.2022 16:30 Ответить
я все думав, а що після ковіду буде? Он що, війна. Зе закріпиться у владі і чуть що, буде всім погрожувати нескінченною війною. 100% зговір та гра в хорошого поганого.
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02.08.2022 16:30 Ответить
Словам Поворознюка слід довіряти)

Олександр Григорович Поворознюк (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Новомануйлівка , Петровський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область ) - український підприємець-аграрій. Генеральний директор ТОВ «Агрофірма П'ятихатська»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) ФК «Інгулець» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . У 2009-2010 роках - президент футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Десна» (Чернігів) . Голова благодійного фонду «З людьми і для людей». Депутат Петрівської районної ради з 2010 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область ). Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Партії відродження села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

Має чотири судимості, одна з яких за статтею 86 («Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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02.08.2022 16:35 Ответить
Для дибілів все, що за межами їх розуміння - порохоботське. Їх рівень зазвичай не на багато вище 95-го кварталу.
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02.08.2022 17:06 Ответить
вони не 95 вони ганебні шістки і не працюють на мою краіну бо ми маемо бути едині
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02.08.2022 16:44 Ответить
Із СБУ сповіщають, що вони ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил. Конкретно політсили ЄС.

Якийсь абсурд. Як можна взагалі ліквідувати якусь мільйонну ботоферму. Ці мільйон в одному будинку сиділи, чи з одного айпі працювали?
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02.08.2022 16:44 Ответить
"бот" - это сокрпщение огт "робот"
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02.08.2022 16:56 Ответить
Як? Приблизно так, як і ***** про анал говнєтную армію докладали, і про то, шо українці не народ, і про то, шо тут чекають асвабадітєлєй з цвєтамі і слєзамі на глазах.
******* не мішки ворочати, себто. Я от вам скажу шо в мене єрмак сосав, ви мені повірите? Ні. А якщо вам про це в новинах г+г скаже чорнорота мавпа, посилаючись на прес-центр сбу? Повірите як миленькі. А в чому принципова різниця?
Не дарма Гебельс казав - дайте мені медіа і я одурю мільйони.
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02.08.2022 18:41 Ответить
Чергове дно. Цих істот тільки могила виправить.
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02.08.2022 17:03 Ответить
Гнилий квартал. Одна мразота та непотріб. Прокатати їх на передок щоб обісралися, то можливо трохи позакривали б свої корморізки.
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02.08.2022 17:03 Ответить
Цікава розгорнута стаття про Поворознюка і ОПу., взяв кілька абзаців.
https://www.kypur.net/zhurnalistka-proanalizuvala-prychynu-raptovoyi-populyarnosti-fermera-z-kirovogradshhyny-povoroznyuka/

Масштабну медійність Олександра Поворознюка проаналізувала шеф-редакторка журналу "Персона", засновниця медійної агенції та авторка практикуму «Як боротися з чорними технологіями в політиці» Неля Желамська.
Шлях до зірок

А тепер слідкуємо за медійним шляхом пана Поворознюка. За 12 років роботи в журналістиці й PR, я ще не зустрічала випадків, коли дорогоцінні ефіри рейтингових телеканалів заповнювали нецензурною лайкою. Раніше, коли в прямому етері відбувався такий казус - зв'язок раптово переривався, ведучий вибачався й програма йшла далі, а керівництво каналу хвилювалося, щоб Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не оштрафувала його за порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення». У випадку ж із Поворознюком, все навпаки, ведуча закриває почервоніле обличчя руками, лягає на стіл від сорому за красномовні "рєчі" фермера з народу, а наступного дня знову виходить з ним у прямий ефір. Без приводу - просто послухати анекдот, наче поговорити з експертом, чия думка несе глибокий суспільно-важливий зміст.
Що по чому

Ви ж розумієте, що регулярно потрапляти в ефіри державного мовлення та ще й під час війни, можливо лише, якщо ви мега компетентний експерт, або не менш компетентний посадовець, одноразово можуть стати героями сюжетів свідки якихось резонансних подій… А от мати повний карт-бланш на телевізійні ефіри можуть лише ті, хто має гарні зв'язки з тими, хто контролює роботу національного телебачення.

Не була б дивною поява Поворознюка зі своїми анекдотами в гумористичному шоу «Квартал 95», але ж ні - прямі включення в ефірах національного телемарафону на каналі «1+1» - у «ТСН», «Сніданку», «Праві на владу», на 24 каналі, та каналі Верховної Ради «Рада.Live», «MEGOGOsport», про місцеві телеканали Кіровоградщини навіть не згадую.
Кампанія такого масштабу - це великі гроші, це серйозне покровительство і не менш серйозні політичні впливи.
«Руський корабель іди н**й» - затест вдалий

Перевірка нашого світосприйняття під час війни відбулася сама собою й абсолютно природно. Фраза українського моряка на запит ворожого корабля не просто полюбилася більшості українцям, вона стала своєрідним лакмусовим папірцем для «правлячих» політтехнологів - відправною точкою у пошуку нового героя, який би зміг передати настрої, втомлених війною українців. Особистість пана Поворознюка сповна показала стан українців у своїй більшості. Далі - справа техніки й народження нового героя на користь влади та на шкоду опонентам.
Не репост - агітація!

«Та це ж народна творчість», «ето прікольна», «та його ж всі постять», «у вас немає почуття гумору - будьте папрощє» - фрази, які можна зустріти в дискусіях під «безобідними» репостами хітів Поворознюка.

То, що треба знати про поширення «творчості» зіркового пана…

Будь-яке використання уривків з геніальних промов Поворознюка у себе на сторінці, будь-який репост з будь-якою асоціацією про нього - це не репост. Це агітація в чистому вигляді - нативна, вірусна агітація. І її амбасадорами стали блогери, інфлюенсери, журналісти, тисячі звичайних українців, а також сотні SMM-ників та маркетологів, які бездумно переконують власників бізнесу робити продажі з допомогою хітів Поворознюка, і які своїми руками створюють новий політичний проєкт в Україні.
Замість моралі

Журналістка згадує сумнівні епізоди з минулого Олександра Поворознюка, зокрема, випадковий вибух гранати і загибель його співрозмовника, рейдерські скандали, про які писав і "Без купюр"…

"І питання навіть не в мові мату, яку масово нав'язують українцям з найвищого «благословіння», не в тому, хто хороший чи хто поганий, питання в цінностях і методах, які використовують політики, щоб маніпулювати нами у своїх інтересах. Питання в тому, кого ми робимо героями під час війни, в тому, що не Вова «ї**шить» орків, у нього свій фронт на міжнародних перемовинах, де він досить вдало справляється, і не Вова об'єднав українців, а жорстока і вбивча війна. І не Поворознюка прославляти треба у найскладніші для України часи, а наших мужніх захисників, які стоять живою стіною на передовій, які гинуть за нас і за Поворознюка, який в цей час зброєю ******** далеко в тилу. Справжні герої не вкладають мільйони в піар-кампанії, начебто, заради збору мільйонів для ЗСУ, вони мовчки роблять свою справу. І роблять її краще за всіх. Не там ми шукаємо героїв", - вважає журналістка.
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02.08.2022 17:06 Ответить
Тыловые крысы вернулись в Киев и расслабили булки!
Когда рашка стояла под столицей они себе не позволяли заниматься политикой и местами у кормушки! Разбежались подальше от опасности и тихо ссались под себя...
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02.08.2022 17:23 Ответить
цє гідотне сбіговисько 95 кватал і всю зелену мразь треба ліквідувати,а Порошенко респект.
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02.08.2022 17:35 Ответить
Цих покидьків треба судити. Може хоч пєтя почне
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02.08.2022 17:41 Ответить
Зе-дебіли,жріть,тільки дивіться,не обляпайтесь.
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02.08.2022 17:45 Ответить
жодна сволота з зеленого квартала на чолі з головним уклоністом не пішов служити в ЗСУ.
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02.08.2022 17:50 Ответить
Сьогодні в Твіттери написали: СБУ викрило ботоферму порохоботів від Порошенка, на ОДИН МІЛЬЙОН АККАУНТІВ!! Вони критикували владу і дружину президента зеленського! Чи правда чи то просто фейк, але бачу, що не усі ботоферми порохоботів СБУ викрило!!)) І слава Богу! Разом нас багато не подолати!!! А якщо то не фейк, то що, чекати закону про " іноагентов", згідно лекалам ***** із ПаРаші? Схоже крокуємо впевнено до цього. А хто ж завадить під час війни? Війна сьогодні ,це те що рятує зеленську владу від купи страшних питань!! Майже життєво важлива для них! То хіба вони будуть поспішати до перемоги ?
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02.08.2022 18:04 Ответить
Я не бачив там прізвищ, там "однієї політичної сили". Так що незрозуміло де ви взяли текст в такому вигляді.
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02.08.2022 18:50 Ответить
суки...мрази..подонки...
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02.08.2022 18:19 Ответить
Так, гніди гадки ці недолугі персонажі зі своїм всім Зе кубло
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02.08.2022 19:02 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/7527 Тарас Чорновіл , в телеграм:
...повідомлення від СБУ. За час війни вже кілька разів з'являлися повідомлення про те, що СБУ ліквідувала ту чи іншу ворожу ботоферму, яка працювала проти України. І хоча ці повідомлення ніколи не підкріплювалися доказами й могли виявитися лише імітацією бурхливої діяльності, ми були схильні вірити в такі успіхи Служби. Нове повідомлення відрізнялося від попередніх хіба натяком на якогось конкретного російського політтехнолога, який працював на когось із депутатів з колишньої влади. Виходячи з суті повідомлення СБУ, виглядало, що йдеться про когось із оточення януковича або медведчука. Добавлене фото із технічного центру ботоферми, де на стіні висить плакат радянської епохи, також спонукав до такого враження. Виникали лише дрібні застереження:
- черговий прогин перед родиною Зеленських, який уже дискредитує офіційне повідомлення;
- небажання СБУ назвати публічно депутата, який координував дії організатора ботоферми, а нині за відсутності недоторканності, це було б допустимим і потрібним;
- згадка про саму ботоферму, яка технологічно розташована в Україні. Бо поки відомо лише про одну локалізовану тут ботоферму радника Єрмака Подоляка. Всі інші ботоферми з залученням технічного оснащення, як видається, діють лише з території рф і переважно координуються Прігожиним.
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02.08.2022 20:47 Ответить
А завдання ставилися максимально спрямувати негативні фейки саме проти Петра Порошенка, то на арену випустили вже давно продажну УкрсучНеправду. Це, колись в далекому минулому авторитетне видання, тепер тупо продається. Ще в кращому випадку зеленій опі, а деколи, як колись під час розкрутки провокацій проти безвізу, розбудови армії Порошенком, чи тепер проти омбудсменки Денісової, й безпосередньо на користь країни-агресорки. Упячці дали команду "Фас!", підкинули кісточку й наказали без доказів розкручувати тезу, що ця, викрита СБУ ботоферма належить до Європейської Солідарності та працює на Порошенка. Їх не зупинила навіть цілковита абсурдність такої прив'язки.
Адже у ЄС, як до того й у БПП не було так званих ботів - механічних програм і автоматичним розповсюдженням. Ви можете глянути на ті сотні акаунтів, автори яких переважно підтримують політику Порошенка, як і на мій, зокрема. Це ресурси живих людей, наші акаунти відкриті, із значною історією, великим масивом як суспільного, так і особистого матеріалу. А потім гляньте на типовий ботівський акаунт: він або закритий, або містить чиєсь передерте фото й нульову історію. Зате в них завжди ворог - це Порошенко (якщо ботоферма подоляківська), або Україна, там деколи й Зеленського можуть шельмувати (якщо це ольгінські), хоча між обома потужними ботофермами помічалося дивне перетікання ботів, що може свідчити про взаємопов'язаність.
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02.08.2022 20:48 Ответить
Вражає цілковита неадекватність опису ботоферми від СБУ до людей з оточення Порошенка. Який рашистський політтехнолог??? З Порошенком співпрацює, мабуть, тільки один російський громадянин, якщо ще не зміг поміняти громадянство. Це адвокат Ілля Новіков, який раніше на рашці захищав репресованих там українців, у тому числі й наших моряків, а тепер представляє інтереси Петра Порошенка і його команди. "Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб". Мусаєва, ви що белени з єрмаківської мисочки об'їлися чи в Зеленського нанюхалися? Рашистські спецслужби у співпраці з порошенківцями? До цього навіть єрмаківсько-подоляківські не додумалися. У всьому, що йде від ворожих спецслужб в тему, чи ні, але неодмінно знайдуть місце для наїзду на ненависного їм Порошенка. Та й усе інше в описі від СБУ, як і в самої УнеП, ідеально вписується в образ якогось прихвостня медведчука чи інших лідерів опзж, але точно не Порошенка та його прихильників. Але гроші заплачено, хазяїн наказав, треба виконувати.
От лише замовники цієї фронтальної атаки не враховують кількох речей:
- терпіння вичерпалося навіть у Порошенка - уже пішли запити від юристів, а потім будуть і позови, тож УнеП доведеться за своїх "анонімних інформаторів" відповідати. Так само і кварталівським недоумкам.
- Під час війни із страшним зовнішнім ворогом влаштувати внутрішню війну з аж надмірно толерантною до влади опозицією - це вже пряма робота на ворога. І згодом доведеться й за це відповісти, включно з тим, хто десь на верху дав команду почати цю провокацію.
- І зараз іде встановлення, за які гроші відбувалася організація всіх цих провокацій і злочинів. Щось мені підказує, що за вкрадені в армії чи виведені під олігарха-папіка з бюджетних ресурсів. А це аже підпаде під статтю про мародерство.
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02.08.2022 20:49 Ответить
Пару разів попадав на цього дегенерата--Поворознюка,не слухав,а просто попадав і відразу входив в стопур!! Хто взагалі цього дебіла допускає до інтервью,слова без мата не вимовить,але Мосійчучка від нього в захваті,він для неї головний експерт!! СТРАШНО,СУМНО,ГІРКО!!!!
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02.08.2022 22:18 Ответить
Ці підораси вже виграли війну
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02.08.2022 22:25 Ответить
Там таки кабани сидять, що їхними гидкими пиками можна закрити будь-яку ділянку фронту.
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02.08.2022 22:30 Ответить
Да ужж! Торг тут неуместен!Такого человечища обидели!! Редиски..
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03.08.2022 00:31 Ответить
"Було б смішно судитися в Поворознюком" - зовсім не смішно, програли б точно. Вирішили зайти з іншої сторони? Ну, то й знамено в дупу...
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04.08.2022 18:17 Ответить
Когда Барыга предложил членн в рояле зажать. Кто должен извиняться и подавать в суд. А когда путлер преложил барыге забрать корабли в знак доброй воли , барыга сказал что заберет корабли вместе с Крымом.а орки каждый подбитый катер поднимают и оттягивают в ремонт.
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04.08.2022 20:55 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sprava-naklepu-na-poroshenka-sud-ne-zadovolnyv-pozov-piatoho-prezydenta-proty-hordona-vkliuchennia-284172.html Шевченківський районний суд Києва не задовольнив позову Петра Порошенка проти Дмитра Гордона щодо наклепу

Повідомляється, що адвокати п'ятого президента подаватимуть апеляцію. Так, Дмитро Гордон в етері загальнонаціонального телеканалу звинуватив п'ятого президента в нібито здачі Маріуполя 2014 року. Нині ані позивач, ані відповідач до суду не прийшли. Їхні інтереси представляли адвокати. За словами представника Гордона, вислови його підзахисного стосувалися загального політичного керівництва, а коли той говорить про Порошенка, то це вже оцінне судження.
"Загалом стосувалися керівництва країни. Та частина, що стосувалася Порошенка, то в даному випадку це оцінне судження", - сказав адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков наголосив: "Ми на 90% вважаємо, що Гордон змінив свою позицію з тим, що він говорив публічно".

https://www.youtube.com/watch?v=jmWBIe_eFL0&feature=emb_logo Подробиці дивіться у відео "5 каналу"
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04.08.2022 22:24 Ответить
Політичні хвойди" типу Гордона, "Сірожі" Лєщенка та Шабуні з "бігусами", чомусь впевнені, що їм дозволено безкарно брехать і оббріхувать людей Коли їх "хапають за язик" та тягнуть до суду, вони здивовано вилуплюють очі і "мекають" - "Та я ж нічого поганого не хотів! Це моя особиста думка!" (про те що винесена в публічний простір інформація (незалежно від того - правда чи брехня) перестає буть "особистою думкою", бо отримує статус "публічності" - вони скромно замовчують! )
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05.08.2022 05:08 Ответить
Та нє,то всьоюлькавкрала правда зелена гидота і порохоботи.Знову нанайські хлопчики пішли в хід?
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22.08.2022 18:24 Ответить
Це ти сказав лизнувши дупу "сивочолого гетьмана"?
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05.10.2022 12:38 Ответить
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