"95 квартал" в эфире телемарафона распространил клевету против Порошенко, готовятся судебные иски, - адвокаты

"95 квартал" в эфире общенационального телемарафона распространил клевету против пятого президента Петра Порошенко, направленного на разрушение внутреннего единства в стране в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

Правозащитники готовят соответствующие судебные тяжбы.

"На прошлой неделе, в тот же день, когда мы узнали о казни азовцев в Оленовке, в эфире Единого телемарафона была юмористическая программа, так называемая "Байрактар ​​News", которую производит Студия "Квартал 95". В этой программе они выложили интервью Поворознюка, этот ролик на их YouTube-канале уже имеет 200 тыс. просмотров, где Поворознюк утверждает, что Порошенко украл у него деньги – 30 млн. Мы как адвокаты Порошенко выражаем его позицию и возмущены тем, что на государственные деньги, на деньги налогоплательщиков людей заставляют смотреть такое дерьмо", - сказал адвокат Илья Новиков.

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Адвокаты Порошенко подают несколько запросов, целью которых является выяснить, чем занимается студия "Квартал-95" и на какие деньги.

"Или государственного бюджета, или из бюджета канала "1+1", в слоте которого была эта программа, им платят за распространение клеветы. Имеет ли это отношение к каким-то оффшорным компаниям, потому что мы не уверены, кто владелец этого ютуб-канала", – подчеркнул Новиков.

"Создается такое впечатление, что полномасштабное вторжение, великая трагедия, война совершенно не изменила юмор этих творческих персонажей. Они все еще занимаются не помощью армии в борьбе с агрессором, а изысканием в разных дебрях разных сомнительных персонажей, которые могут что-то такое плохое шлепнуть о Петре Порошенко и потом этот хлам они продвигают с чьей-то помощью в эфиры совместных марафонов, которые транслируются за государственные средства", - считает адвокат Игорь Головань.

"Мы направили соответствующие адвокатские запросы, чтобы выяснить, кто является авторами этого аудиовизуального произведения, кто является режиссером, оператором, сценаристом этого всего, что заставляют людей смотреть на общем марафоне. И главное – каким образом средства налогоплательщиков тратятся на такое дерьмо" , – добавил правозащитник.

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"Нас очень интересует позиция Национального совета по телевидению и радиовещанию, какого именно мнения они об этой ситуации. Мы уже видим, что владелец этого ютуб-канала Студия "Квартал 95" начинает отползать, потому что тот ролик, который я вспоминал, который в течение этих выходных назывался "Сколько денег Порошенко украл у Поворознюка", сейчас называется что-то вроде "Что Поворознюк спросит у Зеленского после победы. ...Было бы смешно судиться с Поворознюком, нас интересует не он, нас интересует исключительно на каких основаниях и за чей счет происходит эта продукция в эфире телемарафона", - сказал Новиков.

По словам адвоката, после выяснения будет приниматься решение о том, подавать ли иск и к кому именно.

"Я думаю, что сейчас то время, когда эта история должна стать открытой и прозрачной. И когда мы должны все понимать, кто пытается подзаработать на общенациональной трагедии", - подытожил Головань.