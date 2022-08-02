Первое судно с украинским зерном будет в Стамбуле уже сегодня вечером, оно идет по запланированному курсу, - Турция
Первое судно с украинским зерном, которое 1 августа вышло из порта Одессы, прибудет в Стамбул вечером во вторник, 2 августа.
Об этом сообщил представитель Турции в Объединенном координационном центре в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По его словам, судно идет по запланированному курсу.
Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 16 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.
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Сергей Гусаченко #510887
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Elena Volhova
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