РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13598 посетителей онлайн
Новости Война
1 018 4

Первое судно с украинским зерном будет в Стамбуле уже сегодня вечером, оно идет по запланированному курсу, - Турция

зерно

Первое судно с украинским зерном, которое 1 августа вышло из порта Одессы, прибудет в Стамбул вечером во вторник, 2 августа.

Об этом сообщил представитель Турции в Объединенном координационном центре в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По его словам, судно идет по запланированному курсу.

Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 16 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.

Смотрите: Минобороны Турции показало, как работает координационный центр по "зерновым коридорам" в Стамбуле. ВИДЕО

зерно (1070) Турция (3382) кукуруза (15)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прямая кишка путлера вытянулась в струну... Нужен уже не чемодан, а просто барсетка охранника.
показать весь комментарий
02.08.2022 15:33 Ответить
похер
показать весь комментарий
02.08.2022 15:37 Ответить
А як там турки з краденим кацапами в Україні зерном? Все? Прєшалі?...
показать весь комментарий
02.08.2022 15:41 Ответить
Перше судно з некраденим зерном! А до того скільки вже було?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:16 Ответить
 
 